EN|RU|UK
Теми дня: Номер 95 Кварталу про Гонтареву Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  1785  15
Все про:Пєсков (596) саміт (252) нормандська четвірка (631)

 Конкретної дати "нормандської зустрічі" немає через "мінливу ​​позицію однієї зі сторін", - Пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Москві вважають безглуздим говорити зараз про конкретні терміни проведення зустрічі в "нормандському форматі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зараз жодних конкретно визначених термінів немає і бути не може. Ви знаєте позицію Путіна: спочатку підготовка, потім саміт. На цей момент підготовка вестися не може, тому що постійно змінюється позиція запитів однієї зі сторін", - зазначив Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія намагається ослабити Україну перед переговорами нормандської четвірки, - Кулеба

На запитання, чи не вважають у Кремлі, що "нормандський формат" зайшов у глухий кут, прессекретар президента погодився: "Справді, нормандському формату зараз важко".

Пєсков нагадав, що ""нормандський формат" свого часу погодив певний комплекс домовленостей, а одна зі сторін-учасниць формату допускає відходи від цього комплексу домовленостей, ускладнюючи тим самим підготовку до можливого і вкрай необхідного наступного саміту".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155205
 
 
 Топ коментарі
 
А-А-ААА!!! ГОВОРЯЩИЙ ЁРШИК!!! Конкретной даты "нормандской встречи" нет из-за "меняющейся позиции одной из сторон", - Песков - Цензор.НЕТ 7054
 показати весь коментар
 
Животрорящі звіздюлі Майдану допомагають Зє, звичайно через силу, стати умовним патріотом України.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Животрорящі звіздюлі Майдану допомагають Зє, звичайно через силу, стати умовним патріотом України.
 показати весь коментар
 
 
Норманському формату важко Конкретной даты "нормандской встречи" нет из-за "меняющейся позиции одной из сторон", - Песков - Цензор.НЕТ 9054 А кому тепер легко?
 показати весь коментар
 
 
Нужно формировать парамилитарные формирования из националистов всех мастей для штурма Донецка и Луганска.Снабдить всем необходимым - и с Богом!!!
 показати весь коментар
 
Конкретной даты "нормандской встречи" нет из-за "меняющейся позиции одной из сторон", - заявила одна зі сторон
 показати весь коментар
 
 
Позиции парашников похлеще чем в "Камасутре"..
🤗
 показати весь коментар
 
ну зебильо же боится самоубиться, поэтому и юлит и перед кацапами, и перед зелошьем, и перед украинцами -одной сракой на трех стульях
 показати весь коментар
 
 
Через неделю, то же самое повторят в ЕС. От украинской стороны, не с кем договариваться.
 показати весь коментар
 
Переведем "пургу" Пескова : в Кремле ищут возможность не проводить саммит в Париже(или отложить его) по причине того , что у Украиньі обозначилась явная поддержка со стороньі Франции и Германии , которьіе настроеньі на результативньіе переговорьі. Отсюда и недавние звонки Путину , которого "затаскивают" на саммит вдвоем , Макрон и Меркель.
 показати весь коментар
 
после того.как рашист в свое время нарушил некий комплекс Будапештских договоренностей, льется кровь и все идет тяжело, ибо с куйлом иначе быть не может
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору