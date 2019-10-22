 Конкретної дати "нормандської зустрічі" немає через "мінливу ​​позицію однієї зі сторін", - Пєсков

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зараз жодних конкретно визначених термінів немає і бути не може. Ви знаєте позицію Путіна: спочатку підготовка, потім саміт. На цей момент підготовка вестися не може, тому що постійно змінюється позиція запитів однієї зі сторін", - зазначив Пєсков.

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На запитання, чи не вважають у Кремлі, що "нормандський формат" зайшов у глухий кут, прессекретар президента погодився: "Справді, нормандському формату зараз важко".

Пєсков нагадав, що ""нормандський формат" свого часу погодив певний комплекс домовленостей, а одна зі сторін-учасниць формату допускає відходи від цього комплексу домовленостей, ускладнюючи тим самим підготовку до можливого і вкрай необхідного наступного саміту".