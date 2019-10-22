 Рябошапка створив у ГПУ окремий департамент щодо злочинів під час війни

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.
"21 жовтня 2019 року Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення в Генеральній прокуратурі України Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту", - наголошується в повідомленні.
Зазначається, що до департаменту входитимуть два управління (по два відділи в кожному управлінні).
Діяльність департаменту буде зосереджена "на здійсненні нагляду щодо розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованій території Криму, Севастополя, Донбасу та в умовах збройного конфлікту".
Это преступление или нет?
Богдан Яременко ("Слуга народу")
заявив про те,
що представники правлячої коаліції готові відмовитися від риторики про Росію-аґресора
задля досягнення компромісу з Москвою, а навіть толераувати послаблення санкцій
Так они завтра зайдут еще на какую -нибудь территорию Украину и надо спокойно уступить им место?
А не лучше ли тогда всем желающим в Русский мир переснлиться в Расею? Там огромная территория - одна Сибирь чего стоит.
И будет всем счастье безконфликтов.
А кто хочет просто сдать территорию Украины , те предатели . Таких во время войны ставили к стенке
Не желаешь навек отдать
Дом, где жил ты, жену и мать,
Все, что родиной мы зовем,-
Знай: никто ее не спасет,
Если ты ее не спасешь;
Знай: никто его не убьет,
Если ты его не убьешь.
И пока его не убил,
Ты молчи о своей любви,
Край, где рос ты, и дом, где жил,
Своей родиной не зови.
Пусть рассиста убил твой брат,
Пусть рассиста убил сосед,-
Это брат и сосед твой мстят,
А тебе оправданья нет.
За чужой спиной не сидят,
Из чужой винтовки не мстят.
Раз рассиста убил твой брат,-
Это он, а не ты солдат.
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так хотел он, его вина,-
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
https://vremya.com.ua/politika/2031********-prestupleniya-poroshenko/
😷
😁
Портнов списки уже прорабатывает
https://znaj.ua/politics/271737-moseychuk-napisav-pro-divnu-istoriyu-praktikanta-i-goncharuka-domagavsya-intimnih-stosunkiv-zi-mnoyu
Шутка.
Все помнят про советскогую же сказку про плохиша
Так ты распятый мальчик.
Тогда вопросов нет к тебе...
Это Сивуха.
Сивохо - это тот, кто с рыгам на Майдане стоял.
Есть фотки. жаль не умею вставитть. Можно погуглить.
Это завсегдатай передач Соловьева и друг Бережной.
Вот и не рассказывай ничего.
Смотри диван подгорит.
Сегодня в Киеве был какой-то митинг,было дохрена людей были перекрыты дороги, ни пройти ни проехать!
Цензор, что это было, почему вы умолчали??
Вчера в 08:17 ·
Каких вам, бл..ь, ещё доказательств не хватает?! Генпрокурор заявил, что пока у него «не хватает доказательств вины порошенко».
«Прокурор», ловите бесплатно обвинительный акт, можете потом даже грант на это списать и орден попросить.
Каждая потеря каждой украинской семьи за эти 5 лет напрямую связана с волей и действиями бывшего президента порошенко.
Став президентом, он начал с подготовки почвы для антиконституционного захвата власти, нивелирования роли других ее ветвей в Украине, назначив:
- своего инвестиционного банкира Гонтареву главой Национального банка Украины,
- своего бывшего менеджера Вовка Главой Нацкомиссии по тарифам и рынку энергетики. При этом указ о создании нацкомиссии вынесен с превышением им своих полномочий и грубым нарушением Конституции;
- других своих ставленников руководителями нацрегуляторов в сфере ценных бумаг, фондового рынка, фонда гарантирования вкладов, а также влиял на назначения всех министров в сфере экономики и финансов,
- своего ставленника руководителем СБУ, взяв контроль над этой Службой,
- не юриста, но кума Генпрокурором, извратив при этом с помощью ручного парламентского большинства закон о прокуратуре и наплевав на Конституцию, - все для того, чтобы избежать ответственности по закону, а также укрыть от нее своих креатур.
Напоминаю, Гройсман - также его выученик и ставленник.
Он в целом подмял под себя всю правоохранительную и судебную системы, фактически отстранив парламент от назначения судей, передав эту функцию ручному и подконтрольному Администрации президента органу под названием Высший совет правосудия. При этом, чтобы люди не смогли обращаться в суд, провел через парламент неконституционное изменение касательно повышения ставки судебного сбора - так обычные граждане потеряли нормальную возможность защищать себя в суде.
Итак, правосудие - его, войска - его, прокуроры - его, спецслужбы - его, экономика - его.
В $ 200 млрд обошлась украинцам реформа Гонтаревой банковской системы Украины. 90 банков были уничтожены. От обесценивания гривни работающие украинцы потеряли $ 140 млрд, а пенсионеры - $ 60 млрд.
Было создано «схлопывание» - это когда кредиты либо депозиты выдаются либо погашаются за огромные взятки, с большими отступными, за счет чего дельцы от президента освоили рынок размером 400 млрд грн.
Сюда же - многомиллиардные активы уничтоженных украинских банков, которые близкие к нему структуры приобретали за 0,1 % от стоимости.
Только за 2018 порошенко увеличил свои доходы в 8 раз. При этом каждый гражданин Украины за время его президентства потерял три четверти своих сбережений. По оценкам ООН, больше половины людей в Украине живут на $5 в день.
Реформа ЖКХ, проведенная президентскими Вовком и Гройсманом, закончилась исключительно ростом цены на газ в 11 раз, тарифов - в 7 раз. Мы дошли до того, что 60 % украинцев не могут оплачивать коммунальные тарифы. 10 млн семей каждый год обращаются за получением субсидий.
Именно порошенко подписал Меморандумы обязательств с МВФ о том, что: нам еще два раза поднимут цену на газ, введут абонплату на трубы, искусственно уменьшат количество субсидиантов, тарифы на ЖКХ и дальше будут идти вверх.
С помощью подконтрольного большинства, сократив расходы на отечественную медицину в два раза (с $ 8,12 млрд в 2013 году к$ 3,8 млрд в 2018), он провел так называемую медицинскую «реформу», антиконституционно сделав медицинские услуги в стране платными, тотально ограничив доступ обычных людей к первичной медицинской помощи.
Та же ситуация - с так называемой «пенсионной реформой», призванной уменьшить количество пенсионеров, а, значит, и пенсионные выплаты. У него это получилось, ведь за 5 лет в стране стало на 2,5 млн пенсионеров меньше.
10 млн пар рабочих рук, 10 млн рабочих умных голов покинули Украину в поисках счастья на чужбине, будучи не в состоянии в выстроенных порошенко условиях прокормить свои семьи. На 3 млн при нем уменьшилось количество занятого населения, на 2 млн - штатных работников.
Увеличился налог с физлица; придуман военный сбор, который грабили его свинарчуки.
Рынок розничной торговли сжался в 4 раза.
Именно при нем номинальный ВВП обвалился в 1,5 раза. На 151 % увеличилась инфляция. Золотовалютные резервы упали в 3 раза. Учетная ставка Нацбанка выросла в 3 раза. Кредитный портфель отечественных банков обвалился в три раза. Прямые инвестиции в страну упали в 2,5 раза.
Именно его правительство набрало $ 20 млрд кредитов, которые обслуживаем мы с вами, оплачивая гигантские проценты.
Некогда промышленная, авиационная Украина сегодня хвастается повышением уровня экспорта улиток, пчел и страусятины. При этом на 60 % обвалился экспорт химии, на 46% - экспорт металлургии, в целом экспорт обвалился на $ 20 млрд.
Два кита, на которых он основывал свое правление: первый - страх эсбэушно-полицейского и бандитского преследования и уничтожения инакомыслящих; второй - использование принципа «разделяй и властвуй», для чего поощрял и инициировал разделение людей по языку, вере, месту рождения, национальности.
Это, как говорят юристы, объективная сторона.
Субъективная - прямой умысел на совершение всех этих преступлений. Мотив корыстный - завладение чужим (государственным и каждой семьи) имуществом плюс стремление узурпировать власть. Способ - по предварительному сговору группой лиц, с распределением ролей, где-то - в составе оргпреступной группы. Участники: члены парламента, голосовавшие за весь этот непотреб, министры, премьеры, члены нацкомиссий и тд.
Есть аудиозаписи (Онищенко), свидетели, прямые приказы (Иловайск, моряки-заложники), документальные доказательства (неконституционные указы, резолюции)...
Каких вам, бл...ь, доказательств не хватает, г-н генпрокурор?
Ps судя по всему, вы ничего делать не будете в отношении этой банды. Мы будем делать
Став президентом, он начал с подготовки почвы для антиконституционного захвата власти, нивелирования роли других ее
...
Много букв.
Но тема преступлений на оккупированных территориях не раскрыта...
Скорее всего, по инициативе Портнова в 2010 году Конституционный Суд вернул старую версию Конституции, которая предоставляла Януковичу безграничную власть над милицией, прокуратурой и армией.
Как пишет автор, Портнову при поддержке Сергея Кивалова, с которым у них сложились дружеские отношения, удалось осуществить так называемую судебную реформу, устранив парламент от формирования судейского корпуса. Таким образом Янукович получил абсолютную власть над судьями, ведь все кадровые и дисциплинарные вопросы решались в Высшей квалификационной комиссии судей, Высшем совете юстиции и утверждались указом Януковича
Как рассказала в комментарии «Детектор медиа» сокоординатор Общественного совета добродетели Галина Чижик, Портнов имел влияние не только на кадровую политику в судебной системе, но и на решения судей.
Из закрытой прокурорской группы:
Тільки не смійтесь. Пам'ятаєте, був такий заступник прокурора Рівненської області Андрій Боровик, якого в липні 2016 року затримала СБУ в справі про незаконний видобуток бурштину?
Тоді одночасно було проведено 123 обшуки, вилучені бурштин, золото, дорогоцінні годинники, а Боровик, як лідер злочинного угруповання, попрямував до СІЗО.
Так ось, Боровик вийшов зі слідчого ізолятора й став професійним громадським активістом, який тепер бореться з корупцією.
Наказом Генпрокурора Рябошаки від 17 жовтня 2019 року Андрій Боровик як активіст, делегований міжнародними неурядовими організаціями, включений до складу першої кадрової комісії, що проводитиме атестацію співробітників прокуратури й перевірятиме їх на доброчесність.