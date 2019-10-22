 "Провладний телеканал "1+1" пробив чергове дно": "Євросолідарність" про звинувачення Порошенка в підвищенні тарифів у Вінниці

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
"Провладний телеканал 1+1 пробив чергове моральне дно. У своїй черговій брехні вони звинуватили у підвищенні тарифів на водопостачання у місті Вінниці особисто п’ятого президента України Петра Порошенка, який у такий спосіб нібито особисто "шантажує" вінничан", - йдеться в повідомленні.
"Євросолідарність" зазначає, що формування тарифів на комунальні послуги – це компетенція відповідної міської ради. П’ятий президент України Петро Порошенко не міг і не може бути причетним до формування тарифів.
"Суцільна брехня стала візитною карткою телеканалу Ігоря Коломойського. Така редакційна політика суперечить будь-яким стандартам журналістики та є негідною спробою відволікти увагу громадян України від очевидних провалів у економічній та соціальній політиці нової влади", - підсумували в партії.
"У розпорядженні коаліції депутатів Блоку Петра Порошенка та Вінницької європейської стратегії не лише більшість депутатів, а й мер, секретар міської ради та п'ять із семи голів комісій."
насколько сам не перевариваю рашку, а ты мне, бот, втираешь таккуууую дичь, просто абсурд, сюр, не знаю, называй как хочешь. и таких как ты много ведь, руки опускаются, кажется у нашей страны нет шансов...с такими то антиватниками черниговскими.
ссаличихали на пэтю с высокой колокольни.Пусть идет в свои отрехформированные.
А у кого большинство в городском совете Винницы?
Полность смотрел данную передачу...
1+1 рассказывали по какой схеме поставляется электричество и как обенерго шантажирует как раз Облраду.... Облэнерго попросту отключает электричество а облрада законными способомами ничего не может сделать...
Облэнерго принадлежит Порошенко и российскому олигарху...ВОТ о чем 1+1 говорили...
Ляшко оприлюднив свої докази зв'язку Порошенка з російським бізнесменом
"Винницаоблэнерго" Григоришина согласовала переход на RAB-тарифы
"72,4% ПАО "Винницаоблэнерго" принадлежит олигарху Константину Григоришину. Компания ICU (руководит финансовый советник Петра Порошенко - Макар Пасенюк) владеет 25% акций облэнерго."
А то ходит, вопит, лишь его зомби, дух так скать, могуч и вонюч, пугающий всех штанами майера, из которых он собственно и вылез.
Как нужно себя не уважать, чтобы смотреть г+г?
22.10.2019 13:31
Ответить Мне нравится 10
Ти себе не поважаєш. Бггг.
🐷 не шантажист а мародьор!!
🤗
оригинально, свежо, инновационно. наслаждайтесь.
...
А оце дійсно дно.
Також під патронатом ПОП розпочалися зйомки серіалів "Свати із Пітєра" та "Байки Петруся"
Може саме зараз, на хуцпі у владу заїхали справжні вороги народу, а його просто оббрехали?
https://dumskaya.net/news/zamestitel-nachalnika-shtaba-vmsu-rasskazal-ob-u-104484/