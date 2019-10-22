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Все про:журналістика (883) Порошенко (9799) 1+1 (61) Європейська Солідарність (140)

 "Провладний телеканал "1+1" пробив чергове дно": "Євросолідарність" про звинувачення Порошенка в підвищенні тарифів у Вінниці

Фракція "Європейська Солідарність" заявляє, що сюжет каналу "1+1" про те, що п'ятий президент України Петро Порошенко "шантажує" вінничан підвищенням тарифів на водопостачання, - чергова брехня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Провладний телеканал 1+1 пробив чергове моральне дно. У своїй черговій брехні вони звинуватили у підвищенні тарифів на водопостачання у місті Вінниці особисто п’ятого президента України Петра Порошенка, який у такий спосіб нібито особисто "шантажує" вінничан", - йдеться в повідомленні.

"Євросолідарність" зазначає, що формування тарифів на комунальні послуги – це компетенція відповідної міської ради. П’ятий президент України Петро Порошенко не міг і не може бути причетним до формування тарифів.

"Суцільна брехня стала візитною карткою телеканалу Ігоря Коломойського. Така редакційна політика суперечить будь-яким стандартам журналістики та є негідною спробою відволікти увагу громадян України від очевидних провалів у економічній та соціальній політиці нової влади", - підсумували в партії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: Судова реформа "Слуг народу" змусить українців шукати справедливості в судах за кордоном

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155201
 
   
 Топ коментарі
 
1+1 давно уже нужно было засудить.. теперь ведь не президент, никто не скажет что это политическое давление.. щими их Петя за их ложь в европейский судах, люди должны знать правду, а лжецы должны быть наказаны!
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Как нужно себя не уважать, чтобы смотреть г+г?
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Порох и Салитер ность классно перевернули..
Полность смотрел данную передачу...
1+1 рассказывали по какой схеме поставляется электричество и как обенерго шантажирует как раз Облраду.... Облэнерго попросту отключает электричество а облрада законными способомами ничего не может сделать...

Облэнерго принадлежит Порошенко и российскому олигарху...ВОТ о чем 1+1 говорили...
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1+1 давно уже нужно было засудить.. теперь ведь не президент, никто не скажет что это политическое давление.. щими их Петя за их ложь в европейский судах, люди должны знать правду, а лжецы должны быть наказаны!
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Ну Пэдря сам же виноват кругом. Ему говорилось - сади олигархов , конфисковывай у них наворованное, закрывай антиукраинские олигархические каналы, а он что? А он ничего, а сейчас стал в позу мыслителя и глаголит про непорядочность каналов. Нехорошо. Все олигархические каналы непорядочные . Посмотрите на СТБ. На канале его х - фактора модераторы банят проукраинские комментарии и сохраняют антиукраинское дерьмо кацапских троллей с оскорблениями в адрес украинцев. Это типичное поведение олигархических каналов. Единственно я не понимаю,почему народ терпит? Ему нравится такое поведение? Ему нравится что украинские фильмы на СТБ показывают с рос. озвучкой и с рос артистами? Ему нравится что передачи СТБ тупые и деградируют людей? Пора бы уже митинговать против этого дерьма в нашей стране.
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работа перед микрофоном в закадровом озвучании предполагает немного иную природу чувств актёра, и далеко не каждый даже профессиональный театральный актёр будет хорошим актёром озвучки, про перевод я вообще молчу
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Что значит сади олигархов? Подбрасывай наркотики и сади?
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"Подбрасывай наркотики и сади" - это единственный способ, как посадить олигархов, который смог освоить Порошенко за все годы пребывания в органах государственной власти? Ну тогда ему тем более там не место.
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В Украине олигархат поголовно криминальный и его есть за что садить. Было бы желание. Вон Фирташ сидел под следствием в Австрии, требуют его передачи как преступника в Америку и нашли за что, в у нас несчастные не найдут даже за что Януковича посадить, потому что его оставшееся в Украине незабранное в паРашу майно себе присвоили наши "слуги" предыдущие и у них не было желания его садить- политической воли, потому что его денежки перекочевали к новым владельцам, которые были после Януковича. Вот так.
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""Евросолидарность" отмечает, что формирование тарифов на коммунальные услуги - это компетенция соответствующего городского совета."
"У розпорядженні коаліції депутатів Блоку Петра Порошенка та Вінницької європейської стратегії не лише більшість депутатів, а й мер, секретар міської ради та п'ять із семи голів комісій."
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Дебил, ты программу эту смотрел, о чем шла решь? порох, мудила, перековеркал значение слов и ты, падаль, подобрала это и срешь в коментах...
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порох снова что-то перековеркал? - вот, чёрт, никогда такого не было и тут снова... "Провластный телеканал "1+1" пробил очередное дно": "Евросолидарность" про обвинения Порошенко в повышении тарифов в Виннице - Цензор.НЕТ 1714
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ой, точно, я забыл, слабоумным незачем факты) им важно, что сказал их сутенер)
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кацик, вы отцепились от обамы и прилипли к пороху?
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Бот, ты о чем? вы там рассудок в своем ольгино потеряли?
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как умно)))) ты мудень хоть флажок прилепи свой, аквафрешевский))
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боже. даун)
насколько сам не перевариваю рашку, а ты мне, бот, втираешь таккуууую дичь, просто абсурд, сюр, не знаю, называй как хочешь. и таких как ты много ведь, руки опускаются, кажется у нашей страны нет шансов...с такими то антиватниками черниговскими.
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правда она такая, глаза тебе выест быстро)))) хотя, откуда у кацов совесть?))) не сцы, тебе точно не выест
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т.е. твоя мать дала тебе фамилию *******, потому что брала *** в рот у мацкаля "Провладний телеканал "1+1" пробив чергове дно": "Євросолідарність" про звинувачення Порошенка в підвищенні тарифів у Вінниці - Цензор.НЕТ 5765
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ахахахахах) по ту сторону экрана, видимо, сидит 15ти летний подросток...парень, такими темпами ты никак не самоутвердишься и не реализуешься...
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ага, детка из танчиков только вышел, там серваки упали
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Как нужно себя не уважать, чтобы смотреть г+г?
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Европеские суды ссали чихали на пэтю с высокой колокольни.Пусть идет в свои отрехформированные.
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А причем тут европейский суды? Хотя они как раз сейчас показывают, кто настоящий вор (коломойский).
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"Евросолидарность" отмечает, что формирование тарифов на коммунальные услуги - это компетенция соответствующего городского совета.

А у кого большинство в городском совете Винницы?
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Порох и Салитер ность классно перевернули..
Полность смотрел данную передачу...
1+1 рассказывали по какой схеме поставляется электричество и как обенерго шантажирует как раз Облраду.... Облэнерго попросту отключает электричество а облрада законными способомами ничего не может сделать...

Облэнерго принадлежит Порошенко и российскому олигарху...ВОТ о чем 1+1 говорили...
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"Облэнерго принадлежит Порошенко и российскому олигарху" - неужели такой полюбовный тайный союз вообще возможен?
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Сразу видно дебила, ой зебила. Какой союз? Если кто то акций прикупил - это союз уже? При том, что г+г всегда врут.
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Зачем же ты их постоянно смотришь, если они "всегда врут"? И зачем члены партии Порошенко туда приходят - помогать всегда врать?
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Тайная сделка Гонтаревой с Порошенко

Ляшко оприлюднив свої докази зв'язку Порошенка з російським бізнесменом
"Винницаоблэнерго" Григоришина согласовала переход на RAB-тарифы

"72,4% ПАО "Винницаоблэнерго" принадлежит олигарху Константину Григоришину. Компания ICU (руководит финансовый советник Петра Порошенко - Макар Пасенюк) владеет 25% акций облэнерго."
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Крымлёвская фейка. Не может уважаемый патриот Пётр Свят Алексеевич связаться тесными финансовыми узами с представителями государства-агрессора. Да он быстрее жизнь свою отдаст, чем пойдёт на такой предательский шаг!
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Та да фейка, ну а жисть то он уже отдал, за программу шустера, как и обещал.
А то ходит, вопит, лишь его зомби, дух так скать, могуч и вонюч, пугающий всех штанами майера, из которых он собственно и вылез.
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А как шантажирует? Заставляет платить за электричество и не поставляет бесплатно?
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"Провластный телеканал "1+1" пробил очередное дно": "Евросолидарность" про обвинения Порошенко в повышении тарифов в Виннице - Цензор.НЕТ 286 Агамемнон

Как нужно себя не уважать, чтобы смотреть г+г?
22.10.2019 13:31
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Ти себе не поважаєш. Бггг.
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Это те кто рассказывал про убийство брата??? Авторитетный источник...
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Петя ВинницаДрицаАцаца второй раз тебя на трон не закинет ,зря стараешься
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А еще ПЕПо по ночам подло срет в штанишки ЗЕкоманды!))))
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І цуранить в штані преЗЕдентові паркан сечі з наркотою.
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Значит они говорили, что я подниму им тарифы на водоснабжение?
"Провластный телеканал "1+1" пробил очередное дно": "Евросолидарность" про обвинения Порошенко в повышении тарифов в Виннице - Цензор.НЕТ 7089
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Усьо таки правда!!
🐷 не шантажист а мародьор!!
🤗
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Петя самый брехливый президент Украины!!!!
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да Зеля набрехал за пол года больше чем Петя за всё время в разы
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Що, війну за два тижні не закінчив? Ну, хтось в цей час сосе, а хтось ворога зупиняє.
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не, ну зрада конечно. а вот регулярные ссылки на 112 - это новая перемога слепотрастовских оппозиционеров.
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Смотри кипрских офшорников и Шапито 95 по Г+Г - это уровень хохлов малороссов.
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як на мене, саме слово патрашенко і є сама справжня ЛОЖЬ.
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Дыма без огня не бывает.! Вся винницкая шобла -промальдивская.Рошеновский негоциант включил дундука.
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Примом = прямой (по названию) + кривой (по содержанию). Успокойся, петисос.
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Смотрите? Или как все зебилы: не смотрел, но осуждаю?)))
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Информвацию по статистике в студию. Иначе будешь признан таким же лживым гамном, как и твой соевый патрон.
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Капець "Кварталу 95"
Також під патронатом ПОП розпочалися зйомки серіалів "Свати із Пітєра" та "Байки Петруся"
"Провластный телеканал "1+1" пробил очередное дно": "Евросолидарность" про обвинения Порошенко в повышении тарифов в Виннице - Цензор.НЕТ 142
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А ви певні, що Петро "вороги народу"?
Може саме зараз, на хуцпі у владу заїхали справжні вороги народу, а його просто оббрехали?
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Ага. Міжнародний заговір жидорептилоїдів!"Провластный телеканал "1+1" пробил очередное дно": "Евросолидарность" про обвинения Порошенко в повышении тарифов в Виннице - Цензор.НЕТ 4313
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быстрее бы диабет его добил
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Не рой яму другому... Дети есть??? О них подумай...
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о детях и думаю, столько, сколько эта мразь будет жить- столько и пакостить , а на его уровне и с его баблом- это означает что обосрет и запакостит все
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Если бы думал, то не желал бы смерти другому... Будешь локти кусать, но не достанешь...
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"Эта мразь" это Коломойский и Зеленский или (и) Богдан?
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Пэтя, а это что было на твоем "Проямой" 16 октября"Провластный телеканал "1+1" пробил очередное дно": "Евросолидарность" про обвинения Порошенко в повышении тарифов в Виннице - Цензор.НЕТ 7088бездонное днище?
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чё там, назначили уже киселёва на г+г ?
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У нас есть новая власть,пусть решает проблему или у нас нет новой власти,тогда поздравляю петю,он де факто снова президент!
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Г+Г это откровенная пропагандонская помойка слизанная по лекалам Раисся 24 и НТВ.
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ЗЕбилы полностью окупировали власть. Везде рассадили своих подельников, имеют тотальное большинство в Раде , а тарифы всё равно Порошенко поднимает. При нормальном прокуроре, а не ручном 100% своём человеке эту брехливую богодельню уже бы давно засудили на миллионы. и заткнули их брехливые пасти. Но только не в Украине, бо при власти реальная ЗЕмафия и ЗЕмародёры
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Самая жадная свинья в мире. Это не удивительно.
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г+г обычные пропагандисты прислуживающие бене.
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у кого короткая память то напомню революцию 2004 года 1+1 не поддержал и всяческий обливал грязью, после победы юща они долго извинялись. я как вижу рожу редкостной суки наталки мосейчук то так и охота в телик плюнуть. это скабеева бениного разлива. омерзительный канал
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Реалии показали, что катер «Гюрза-М» не может выполнять задачи в Черном море при волнении 3 балла и более и имеет весьма ограниченные огневые возможности (планировавшийся к установке противотанковый комплекс, в конце концов, не был установлен). В результате этого применение МБАКов ограничено Азовским морем и реками, причем с ограниченными возможностями огневого поражения по надводным целям. Кроме того, оказалась неудачной концепция бронирования катера - он вышел тяжелым и дорогим. В реалиях морского боя броня его не спасет, что было подтверждено 25 ноября прошлого года в Керченском проливе. Ошибка была в том, что из полицейского речного катера пытались сделать боевой морской».

https://dumskaya.net/news/zamestitel-nachalnika-shtaba-vmsu-rasskazal-ob-u-104484/
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Поражаюсь что остались дебилы которые верят хоть одному слову этой запухшей свиньи, просто поражаюсь, более циничного и подлого брехуна Украина еще не видела.
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страничка юмора на Цензоре .. смешно ))))))))
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Зебуины при слове Порох жидко обсераются Такое же трусливое стадо как и их дезертир клоун
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