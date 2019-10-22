 Депутат від "Батьківщини" Петренко застрелився з рушниці в Полтавській області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "24 канал".

Як повідомили в пресслужбі поліції Полтавщини, попередньо, політик вистрілив собі в голову з рушниці, яка була зареєстрована на його ім'я. Сама ж трагедія сталася вдень 21 жовтня, а про неї правоохоронців повідомила дружина загиблого, пише місцеве видання "Полтавщина".

"Полтавське Телебачення" з посиланням на власні джерела повідомляє, що наклав на себе руки Володимир Петренко, депутат Шишацької райради від партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". Також відомо, що він був директором компанії "Будсервіс".

Зараз поліцейські вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про умисне вбивство. Ця процедура необхідна, щоб слідчі могли перевірити всі можливі версії загибелі депутата.

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У пресслужбі полтавської обласної громади "Батьківщини" в коментарі 24 каналу підтвердили факт загибелі їхнього депутата Володимира Петренка. Речниця політсили наголосила, що інцидент не пов'язаний з його депутатською діяльністю і тут немає жодного політичного підґрунтя.

"Наскільки знаю, зараз ведуться слідчі дії і ведеться зізнання", - додали в полтавській обласній організації "Батьківщини".

Також про трагічну смерть Володимира Петренка повідомила і Шишацька райрада.