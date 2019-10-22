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Все про:Полтавщина (291) самогубство (291) Батьківщина (347) Петренко Володимир (1)

 Депутат від "Батьківщини" Петренко застрелився з рушниці в Полтавській області

У селищі Шишаки однойменного району на Полтавщині вчинив самогубство депутат місцевої райради. Загиблий - член "Батьківщини" 55-річний Володимир Петренко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "24 канал".

Як повідомили в пресслужбі поліції Полтавщини, попередньо, політик вистрілив собі в голову з рушниці, яка була зареєстрована на його ім'я. Сама ж трагедія сталася вдень 21 жовтня, а про неї правоохоронців повідомила дружина загиблого, пише місцеве видання "Полтавщина".

"Полтавське Телебачення" з посиланням на власні джерела повідомляє, що наклав на себе руки Володимир Петренко, депутат Шишацької райради від партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". Також відомо, що він був директором компанії "Будсервіс".

Зараз поліцейські вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про умисне вбивство. Ця процедура необхідна, щоб слідчі могли перевірити всі можливі версії загибелі депутата.

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У пресслужбі полтавської обласної громади "Батьківщини" в коментарі 24 каналу підтвердили факт загибелі їхнього депутата Володимира Петренка. Речниця політсили наголосила, що інцидент не пов'язаний з його депутатською діяльністю і тут немає жодного політичного підґрунтя.

"Наскільки знаю, зараз ведуться слідчі дії і ведеться зізнання", - додали в полтавській обласній організації "Батьківщини".

Також про трагічну смерть Володимира Петренка повідомила і Шишацька райрада.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155200
 
 
 Топ коментарі
 
Випускайте 95 квартал та хор Мотузки.

З піснею "Летіли мізки, летіли..."
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прєдварітєльно політік вистрєліл сєбє в голову із ружжа, а уже потом застрєлілся
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прєдварітєльно політік вистрєліл сєбє в голову із ружжа, а уже потом застрєлілся
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За даром отдаю цензору мотив суицида -Юля не дала.
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Випускайте 95 квартал та хор Мотузки.

З піснею "Летіли мізки, летіли..."
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Ось ще гарненька дівчинка зі стовбуром Депутат від "Батьківщини" Петренко застрелився з рушниці в Полтавській області - Цензор.НЕТ 3751 Я аж мову з рота вивалив

Депутат від "Батьківщини" Петренко застрелився з рушниці в Полтавській області - Цензор.НЕТ 1055
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Мало ли что...может быть у него рак был, а может - банкротом стал, а может быть узнал, что любимая жена изменяла...у каждого свои причины.
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Главное, что причина известна и без следствия Депутат от "Батькивщины" Петренко застрелился из ружья в Полтавской области - Цензор.НЕТ 9409
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Это как вам такие выводы удалось сделать из моего поста? Я как раз написал, что причин может быть много разных - где сказано, что известна конкретная причина?
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нє, це із сообщєнія - шо не ізвєстно причин, но ні в яком случає нє связано с дєпутанской дєятільностю
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Разные отношения бывают и в 55 тоже.
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Депутату райсовета поселка Шишаки? Тоже мне небожителя нашел...
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Депутат, директор "Стройсервис" и не связано с деятельностью?... Не верю...
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Сгусток проблем.особенно у курящих, пьющих и тд.Тут жену надо проверять..
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які у нього праблєми? не було чим дітей годувати? чи в хаті нічим топити?
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я тоже думаю-денежки..красиво жить не запретишь, но расплачиваться надо по итогу..возможно начали угрожать семье. Депутат от "Батькивщины" Петренко застрелился из ружья в Полтавской области - Цензор.НЕТ 5374. думаю, только деньги-никакой политики
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Почувствовал приближающуюся старость, не выдержал.
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Депутатам обычно всегда есть за что застрелиться!
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Нда……, все это мрачно, вертолет, теперь самоубийство.....

Похоже зебобики перешли к террору....
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это палитические репрессии против свиномыролюбства и реформизма?
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А я уж усомнился.
Власть сменилась, а прыгунов с окошка, самоповешенных, самотриждызастрелившихся все нет и нет.
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только один депутат? почему так мало?
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дєпутат мєсного райсовєта = палітік???
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але він був внє палітікі, просто пижженням займався
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як мона застрілитись із ружжа собі в голову? це тра або обрєзать дуло, або руки як у гібона
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Если снять туфли и носки, то удобно курок большим пальцем ноги нажимать.
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Судя по тому как тёлочка держит ружжо, после выстрела она будет лечить синяки на сиське и искать новую челюсть. Депутат від "Батьківщини" Петренко застрелився з рушниці в Полтавській області - Цензор.НЕТ 6611
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Я б уважніше придивився. Бо виясниться, як завжди, з часом, що прикре самогубство було в результаті вистрела з мисливської рушниці в потилицю.
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