 Моїм заступникам приходять повідомлення, що їхні близькі загинуть, - Милованов розповів про погрози від звільнених корупціонерів

Про це він сказав на сьогоднішньому брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, відповідаючи на запитання про пропозицію олігарха Ігоря Коломойського піти у відставку, Милованов сказав, що не коментує подібні речі.

"Я - міністр економіки, я не коментую прохання людей, бізнесменів написати заяву про звільнення. Це правильно, я думаю. Це так у розвиненій країні має поводитися чиновник, який є відповідальним. Якщо є процес, є певні правила. Це не має бути шоу. Ми маємо працювати. Моє завдання - розвивати економіку, прогнозувати економіку, моє завдання - приватизувати ті активи, якими держава неефективно користується. Моє завдання - змінити людей, звільнити тих, хто краде. Я цим займаюся", - заявив міністр економіки.

Водночас він зазначив: "Я не коментую те, що каже бізнес. Багато бізнесу буде невдоволене або не розумітиме, це нормально... Наприклад, моїм заступникам погрожують, їхнім родинам погрожують за те, що вони звільняють корупціонерів з державних підприємств. Їм приходять СМС-ки про те, що їхні родичі загинуть тощо".

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Нагадаємо, Милованов напередодні висловив думку, що номер "Кварталу", в якому висміюється підпал будинку ексглави НБУ, може негативно вплинути на інвестиційний клімат в Україні.

Коломойський назвав за це Милованова дебілом. На його думку, якщо на інвестиційний клімат впливає гумор у розважальній передачі, то "інвестклімату взагалі немає".

Нагадаємо, 19 жовтня учасники "Вечірнього кварталу" заспівали жартівливу пісню про підпал будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої. Пісню виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема, прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла від стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Виступ "Кварталу" з хором Верьовки викликав гостру критику. Зокрема, міністр культури Володимир Бородянський заявив, що висміювання "95 Кварталом" підпалу будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої є моделлю поведінки, яку потрібно припиняти. Його заступник Ірина Подоляк поставила під сумнів доцільність держпідтримки хору імені Верьовки.

Пізніше керівник хору імені Верьовки Корінець заявив, що виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков.