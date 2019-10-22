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 Політика України
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Все про:погрози (257) Мінекономрозвитку (163) Милованов Тимофій (36)

 Моїм заступникам приходять повідомлення, що їхні близькі загинуть, - Милованов розповів про погрози від звільнених корупціонерів

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов повідомив про погрози, які надходять на адресу його заступників нібито від корупціонерів, незадоволених звільненням з держпідприємств.

Про це він сказав на сьогоднішньому брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, відповідаючи на запитання про пропозицію олігарха Ігоря Коломойського піти у відставку, Милованов сказав, що не коментує подібні речі.

"Я - міністр економіки, я не коментую прохання людей, бізнесменів написати заяву про звільнення. Це правильно, я думаю. Це так у розвиненій країні має поводитися чиновник, який є відповідальним. Якщо є процес, є певні правила. Це не має бути шоу. Ми маємо працювати. Моє завдання - розвивати економіку, прогнозувати економіку, моє завдання - приватизувати ті активи, якими держава неефективно користується. Моє завдання - змінити людей, звільнити тих, хто краде. Я цим займаюся", - заявив міністр економіки.

Водночас він зазначив: "Я не коментую те, що каже бізнес. Багато бізнесу буде невдоволене або не розумітиме, це нормально... Наприклад, моїм заступникам погрожують, їхнім родинам погрожують за те, що вони звільняють корупціонерів з державних підприємств. Їм приходять СМС-ки про те, що їхні родичі загинуть тощо".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я цього і не приховую, що я дебіл. Жартую", - Милованов відреагував на слова Коломойського про нього. ВIДЕО

Нагадаємо, Милованов напередодні висловив думку, що номер "Кварталу", в якому висміюється підпал будинку ексглави НБУ, може негативно вплинути на інвестиційний клімат в Україні.

Коломойський назвав за це Милованова дебілом. На його думку, якщо на інвестиційний клімат впливає гумор у розважальній передачі, то "інвестклімату взагалі немає".

Нагадаємо, 19 жовтня учасники "Вечірнього кварталу" заспівали жартівливу пісню про підпал будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої. Пісню виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема, прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла від стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Виступ "Кварталу" з хором Верьовки викликав гостру критику. Зокрема, міністр культури Володимир Бородянський заявив, що висміювання "95 Кварталом" підпалу будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої є моделлю поведінки, яку потрібно припиняти. Його заступник Ірина Подоляк поставила під сумнів доцільність держпідтримки хору імені Верьовки.

Пізніше керівник хору імені Верьовки Корінець заявив, що виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155196
 
 
 Топ коментарі
 
По щеке сползла скупая слеза. Бедный мальчик!
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А ты на что рассчитывал что корумпированная банда вот так запросто отползет от кормушки.ТУТ ВОПРОС КТО КОГО?
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Ну и че ты нам это говоришь? А не авакяну или прокурору?
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По щеке сползла скупая слеза. Бедный мальчик!
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А ты на что рассчитывал что корумпированная банда вот так запросто отползет от кормушки.ТУТ ВОПРОС КТО КОГО?
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Ну.ну. Языком мести, не мешки ворочать. Кому смс ки приходили, по какому поводу, понесли заявление в полицию или нет? Без этого всего это пустопорожний треп "дебила", как заявил уважаемый Игорь Валерьевич!
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Ну и че ты нам это говоришь? А не авакяну или прокурору?
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K04EGR IV

@K04EGR

В своем последнем выпуске Дубинизмов депутат Дубинский назвал Саакашвили "зашквареним корупціонером країни", поставив его на одну ступень с такими ублюдками, как насиров. Михо, прекрати ползать на коленях перед этой грязью. В Украине будущего для тебя, как и для всех нас, нет.https://twitter.com/i/status/1186564756834062336
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Будущее Михо ждет его в Грузии, но он сцыт своего будушего как огня. Ибо во.
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А чего же ты, антикоррупционер ползаешь и извиняешься перед бюджетной воровкой? Чего же ты, "эффективный менеджер" прогнозируешь стране чуть ли не дефолт из-за каких то куплетов? Где вас понабрали таких гениев?
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Видимо, Милованов, не такой идиот как ты Моїм заступникам приходять повідомлення, що їхні близькі загинуть, - Милованов розповів про погрози від звільнених корупціонерів - Цензор.НЕТ 1476
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Коломойский назвал за это Милованова дебилом. По его мнению, если на инвестиционный климат влияет юмор в развлекательной передаче, то "инвестклимата вообще нет". - ну так он в чем то прав и вообще с этим номером и хором - тупо подняли бурю в стакане , так скоро и гонтареву канонизируют
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Предлагаю создать международный Фонд помощи и поддержки Гонтаревой. Издеваются над бедной женщиной. Или не бедной?
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От менi цiкавоскiльки ж награбувада Гонтарева. Повиннi ж бути якicь розслiдування або документи. Бородату шльондру Дубiнського прошу не цитувати.
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этот фонд давно уже существует. Называется : "Государственный бюджет Украины". Поддерживал Гонтареву 5 лет, причем так рьяно, что еще на один из самый дорогих городов мира осталось заначек.
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Протягивание продажи земли во время войны и превращение Украины в латифундию, где земля будет принадлежать нескольким латифундистам, однозначно вызовет гнев и живых и мертвых и нерожденных украинцев. И этот гнев уничтожит не только близких причастных к этой афере века но и уничтожит все их роды.
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Послушать Милованова, так к нему в заместители можно только сиротам идти.
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Продажа Земли в Украине? В
Аргентине и Бразилии уже был опыт продажи земли - результат 18 латифундистов на
44 миллиона населения в Аргентине и 30
латифундистов на 209 млн. населения в Бразилии. Украинцы! Вы хотите оказаться
там, где Аргентина и Бразилия?
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да,я бы не отказался иметь 1868 млрд ВВП вместо украинских неполных 300 ( с теневой экономикой).
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Нащо тільки не підеш щоб підняти свою значимість. П.здец - погрожують міністру с/г, може тобі ще УБД виписати?
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Мелкий тупой шантажист. Кому ты нахрен нужен. Все решают за тебя марионетка, шут гороховый или как там тебя недорозумение ты наше.
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А давайте про це в Вєчєрнєм кварталє пожартуємо .Постєбьомся над міністром,якого Бєня опустив !
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это статья 129 - угроза убийством, от 6 месяцев до 2 лет, если в составе группы - от 3 до 5 лет.
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Теперь везде нерерывное шоу, все по приколу...
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Так Баканов такой же, будут друг другу мычать в трубку...
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Вот ещё нашлась работа для прокуратуры И СБУ, выявить лиц которые пишут угрозы.
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зачем он это нам говорит? а где силовые органы, спецслужбы? на худой конц позвоните с зелей баканову по поводу этих чертей))
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