 У Штайнмаєра підтвердили зустріч із Зеленським у Токіо: обговорюватимуть актуальні європейські та зовнішньополітичні питання

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили "Укрінформу" у відомстві глави німецької держави.
"Федеральний президент зустрінеться з Володимиром Зеленським у Токіо в середу, 23 жовтня", - сказала представниця відомства.
За її словами, сторони проведуть "загальну бесіду з актуальних європейських та зовнішньополітичних питань".
Зустріч відбудеться у вузькому колі.
Як повідомлялося, раніше Зеленський і Штайнмаєр зустрічалися під час першого офіційного візиту українського Президента в Берлін у червні 2019 року.
У Токіо 22 жовтня обидва лідери взяли участь у церемонії інтронізації імператора Нарухіто та імператриці Масако.
Штайнмаєр перебуває в Токіо 20-23 жовтня з офіційним візитом.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".
6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції. Також протести відбулися і в інших містах України, і за кордоном.
Правильно. И потом можно брехать, что угодно.
17.11.14 Болгария начала разбирать трубы "Южного потока"
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Раніше був анекдот про короткий робочий день
Зе летит на интронизацию императора. В Токио. Так как японские женские имена заканчиваются, в основном, на -ко (Юрико, Акико - ударение на последний слог), на одном их сайте в анонсе этого события встретил モニコ・ゼレンスキー В переводе: Монико Зеленски. Через какое-то время "ошибку" исправили, но приятный осадочек остался.)
...живёшь себе такой энергичный, марафоны словоблудия устраиваешь, фамилию Штайнмайера выговаривать учишься, даже считаешь себя президентом. Вот только мировая слава приходит немного не с той стороны, с которой хотелось бы. Впрочем, зачем я о грустном? Приятной интронизации тебе, МоникО! В смысле, банзай!😏
І вже 19 грудня українські війська армії Директорії з боями увійшли до Києва. Владу взяла Українська Директорія. Була відновлена наша рідна українська суверенна держава УНР і без ніяких кацапських федерацій. Ніяким скоропадам, зекам, блазням... українським народ ніколи не дозволить злочинно плюндрувати і знищувати Українську державу.
У Путіна заявили про призупинення підготовки зустрічі "нормандського формату"
22.10.2019, 14:24 • 145 • 0
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що підготовка до саміту в "нормандському форматі" наразі не ведеться "через зміни позиції однієї зі сторін переговорів".
Про це повідомляє РБК.
"Нормандський формат зазнає труднощів з тим, щоб підготувати саміт. Це затягує ситуацію і забирає цінний час. Поки підготовка вестися не може, оскільки змінюється запитна позиція однієї зі сторін", - заявив Пєсков.
За його словами, на сьогодні немає ніяких визначених термінів проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки".
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Днями лідери Франції та Німеччини обговорили з Путіним підготовку зустрічі "нормандської четвірки"
У Кремлі також заявляли, що дата зустрічі лідерів "нормандської четвірки" має бути узгоджена після розведення військ.
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У складі "нормандської четвірки" чотири країни: Україна, Німеччина, Франція та Росія. Зустрічі покликані вирішити збройний конфлікт на Донбасі.
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