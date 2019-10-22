 У Штайнмаєра підтвердили зустріч із Зеленським у Токіо: обговорюватимуть актуальні європейські та зовнішньополітичні питання

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили "Укрінформу" у відомстві глави німецької держави.

"Федеральний президент зустрінеться з Володимиром Зеленським у Токіо в середу, 23 жовтня", - сказала представниця відомства.

За її словами, сторони проведуть "загальну бесіду з актуальних європейських та зовнішньополітичних питань".

Зустріч відбудеться у вузькому колі.

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Як повідомлялося, раніше Зеленський і Штайнмаєр зустрічалися під час першого офіційного візиту українського Президента в Берлін у червні 2019 року.

У Токіо 22 жовтня обидва лідери взяли участь у церемонії інтронізації імператора Нарухіто та імператриці Масако.

Штайнмаєр перебуває в Токіо 20-23 жовтня з офіційним візитом.

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Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції. Також протести відбулися і в інших містах України, і за кордоном.