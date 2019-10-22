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 Політика України
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 У Штайнмаєра підтвердили зустріч із Зеленським у Токіо: обговорюватимуть актуальні європейські та зовнішньополітичні питання

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр має намір провести 23 жовтня коротку неформальну зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили "Укрінформу" у відомстві глави німецької держави.

"Федеральний президент зустрінеться з Володимиром Зеленським у Токіо в середу, 23 жовтня", - сказала представниця відомства.

За її словами, сторони проведуть "загальну бесіду з актуальних європейських та зовнішньополітичних питань".

Зустріч відбудеться у вузькому колі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ми програли комунікацію щодо "формули Штайнмаєра", - Зеленський. ВIДЕО

Як повідомлялося, раніше Зеленський і Штайнмаєр зустрічалися під час першого офіційного візиту українського Президента в Берлін у червні 2019 року.

У Токіо 22 жовтня обидва лідери взяли участь у церемонії інтронізації імператора Нарухіто та імператриці Масако.

Штайнмаєр перебуває в Токіо 20-23 жовтня з офіційним візитом.

Також дивіться: "Це варіант плану зі здачі України", - доброволець ДУК "Правий сектор", боєць 30-ї ОМБр імені князя Острозького з позивним Кіт про "формулу Штайнмаєра". ВIДЕО

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції. Також протести відбулися і в інших містах України, і за кордоном.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155195
 
 
 Топ коментарі
 
Встреча пройдет в узком кругу.

Правильно. И потом можно брехать, что угодно.
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нові формули по здачі України напарить
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Боже, дай Украине сил и мудрости выдержать эту зеленую пошесть!
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Встреча пройдет в узком кругу.

Правильно. И потом можно брехать, что угодно.
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Необходимо будет требовать опубликования их разговора. Сейчас это в моде, думаю они оба не откажут.
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Моника откажет. Она уже заявила, что против любых публикаций ее разговоров.
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Стесняется. Значит еще совесть осталась, немного...
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Кстати, прошло почти незамеченным. Новая выдающаяся "победа" Зели во внешней политике - Болгария начала строительство сооркжений "Турецкого потока" на своей территории. Правда класс, зелебобики?
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Ага, верните Пецю взад, при Пеце потоки совсем не строились, даже уже уложенные трубы разбирали, ага.
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Кстати, таки да, Южный поток разбирали.
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20.03.18 Газпром" вынужден ликвидировать сотни километров газопровода "Турецкий поток" из-за сокращения мощностей

17.11.14 Болгария начала разбирать трубы "Южного потока"

У Штайнмаєра підтвердили зустріч із Зеленським у Токіо: обговорюватимуть актуальні європейські та зовнішньополітичні питання - Цензор.НЕТ 4152
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і ту, видно, будуть рішати особисті проблеми клована (може, і бені) в процесі запропонованої ****** капітуляції України по всім напрямкам російсько-української війни та ліквідації суверинітету держави Україна як такої
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Не мешайте наполеону Зе отдыхать в Японии а то он устал от внутренней жизни страны и дна которое он приближает и ударился в зарубежные визиты
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Я почему то знаю, что они будут обсуждать....
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Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер намерен провести 23 октября короткую неформальную встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Источник: https://censor.net.ua/n3155195
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Раніше був анекдот про короткий робочий день У Штайнмайера подтвердили встречу с Зеленским в Токио: будут обсуждать актуальные европейские и внешнеполитические вопросы - Цензор.НЕТ 147
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Helgi Sharp с Ol Sharp.

Зе летит на интронизацию императора. В Токио. Так как японские женские имена заканчиваются, в основном, на -ко (Юрико, Акико - ударение на последний слог), на одном их сайте в анонсе этого события встретил モニコ・ゼレンスキー В переводе: Монико Зеленски. Через какое-то время "ошибку" исправили, но приятный осадочек остался.)
...живёшь себе такой энергичный, марафоны словоблудия устраиваешь, фамилию Штайнмайера выговаривать учишься, даже считаешь себя президентом. Вот только мировая слава приходит немного не с той стороны, с которой хотелось бы. Впрочем, зачем я о грустном? Приятной интронизации тебе, МоникО! В смысле, банзай!😏
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Чим то влада продажних українофобів ЗЕбілів екс - блазня ...резидента- капітулянта схожа з Центральною Радою Павла Скоропадського, і які можуть повторити гірку долю цього зрадника Скоропадського. Який 14 листопада 1918 під тиском своїх проросійських налаштованих членів виходить що антиукраїнського уряду ведучи таємні продажні переговори з білогвардійцями раптом несподівано видав указ про конфедерацію з майбутньою не більшовицькою Росією. У відповідь на таку зраду піднявся весь український народ. А почалася підготовка масштабного всеукраїнського повстання проти продажного гетьмана. Був створений керуючий орган - Директорія, до складу якої увійшли - В.Винниченко, С.Петлюра, Ф.Швець, А.Макаренко .... Почався великомасштабний наступ на Київ. 18 листопада в жорстокому бою під Мотовилкою повстанці вщент розгромили гетьманські й німецькі частини. Німці боягузливо склали збою і здалися в обмін на безперешкодний пропуск на батьківщину, оголосивши про свій нейтралітет. 14 грудня Юда гетьман німецький і кацапський продажний холуй виродок відрікся від влади і зі зі своєю наближеною зграєю зрадників боягузливо втік з німцями.
І вже 19 грудня українські війська армії Директорії з боями увійшли до Києва. Владу взяла Українська Директорія. Була відновлена наша рідна українська суверенна держава УНР і без ніяких кацапських федерацій. Ніяким скоропадам, зекам, блазням... українським народ ніколи не дозволить злочинно плюндрувати і знищувати Українську державу.
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А единородную програму штанДмаЄра АПсуждалі? У Штайнмайера подтвердили встречу с Зеленским в Токио: будут обсуждать актуальные европейские и внешнеполитические вопросы - Цензор.НЕТ 2556
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Зеленский о чем Вы там собрались говорить тебя как котенка развели а вы все умный вид делаете

У Путіна заявили про призупинення підготовки зустрічі "нормандського формату"
22.10.2019, 14:24 • 145 • 0

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що підготовка до саміту в "нормандському форматі" наразі не ведеться "через зміни позиції однієї зі сторін переговорів".
Про це повідомляє РБК.
"Нормандський формат зазнає труднощів з тим, щоб підготувати саміт. Це затягує ситуацію і забирає цінний час. Поки підготовка вестися не може, оскільки змінюється запитна позиція однієї зі сторін", - заявив Пєсков.
За його словами, на сьогодні немає ніяких визначених термінів проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки".
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Днями лідери Франції та Німеччини обговорили з Путіним підготовку зустрічі "нормандської четвірки"
У Кремлі також заявляли, що дата зустрічі лідерів "нормандської четвірки" має бути узгоджена після розведення військ.
Читайте також: Не буде діалогу - не буде діла. Зеленський про "стіну на Донбасі"
У складі "нормандської четвірки" чотири країни: Україна, Німеччина, Франція та Росія. Зустрічі покликані вирішити збройний конфлікт на Донбасі.
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Для того, что бы двум муда..м встретиться, им не стоило лететь аж в Японию.
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