 Верховний Суд знову переніс розгляд справи Балабухи

Як повідомляє Цензор.НЕТ, минуле засідання було перенесене через те, що представники прокуратури не змогли належним чином підтвердити свої повноваження для участі у засіданні. Цього разу один з прокурорів, представник ГПУ, подав до суду заяву про те, що не може взяти участь у процесі, оскільки зараз проходить військово-лікарняну комісію.





Адвокати Балабухи нагадали суддям, що за законом участь прокурора від ГПУ у засіданні не є обов'язковою та попросили не затягувати процес. Однак судді, порадившись на місці, ухвалили рішення перенести розгляд справи на поки що невизначену дату.