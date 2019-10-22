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 Суспільство
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Все про:суд (5629) Балабуха (7)

 Верховний Суд знову переніс розгляд справи Балабухи

Сьогодні, 22 жовтня, Верховний Суд знову не розпочав розгляд касаційної скарги захисту танкіста, офіцера ЗСУ Дмитра Балабухи, якого засудили за вбивство.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, минуле засідання було перенесене через те, що представники прокуратури не змогли належним чином підтвердити свої повноваження для участі у засіданні. Цього разу один з прокурорів, представник ГПУ, подав до суду заяву про те, що не може взяти участь у процесі, оскільки зараз проходить військово-лікарняну комісію.

Верховний Суд знову переніс розгляд справи Балабухи 01

Адвокати Балабухи нагадали суддям, що за законом участь прокурора від ГПУ у засіданні не є обов'язковою та попросили не затягувати процес. Однак судді, порадившись на місці, ухвалили рішення перенести розгляд справи на поки що невизначену дату.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155193
 
 
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Молодцы.
Можно как с Торнадой вообще похерить рассмотрение а Балабухе пришить беспорядки в камере.
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«Люди говорят, что Дима собирался садиться в маршрутку, показал УБД (удостоверение участника боевых действий. - Авт.) - и тут на него набросился этот пассажир. Почему этого человека возмутило то, что Дима атошник. Начал обзывать, толкать, дальше ударил в грудь и вытолкал вон. Здоровый крепкий дядька толкал и обзывал невысокого худощавого парня, который перед тем четыре года провоевал, чтобы другие жили в мире. Сдерживал наступление "русского мира" в горячих точках, чтобы в других городах не претерпели ужасов войны - воевал и за этого… гм… пассажира тоже. Он не пожалел для своего народа самого дорогого - и вот что в итоге получил: дерзкое хамство, наглость, оскорбления и удар грудь» © Глава пресс-службы бригады
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удар в грудь якраз був точно в серце. мабуть хірургом був в мирний час. а тепер треба майку на грудях рвати і кричати я срок канав і пайку хавав.
життя забирати має право лише всевишній
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