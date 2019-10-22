EN|RU|UK
Теми дня: Номер 95 Кварталу про Гонтареву Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події
  320  13
Матеріали за темою:
Все про:Міноборони (2869) обстріл (5624) Донбас (13377)

 Найманці РФ застосували на Донбасі 82-мм міномети, ПТРК і гранатомети: одного українського воїна поранено, ще один зазнав бойової травми, - Міноборони

Від початку поточної доби до 12:30 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь 5 разів. При цьому на лінії фронту знову лунають розриви заборонених Мінськими домовленостями мін 82-го калібру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, вночі на луганському напрямку противник двічі обстріляв з мінометів калібру 82 мм, а також кулемету великого калібру обладнані в районі Зайцевого опорні пункти підрозділів Об'єднаних сил.

На донецькому напрямку вранці тричі були обстріляні позиції наших військ поблизу Павлополя: "Тут ворог випустив 30 мін калібру 82 мм, застосував протитанковий ракетний комплекс, вів вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська сторона СЦКК закликає місію ОБСЄ зафіксувати факти грубих порушень окупантами режиму "тиші"

"За наявною інформацією, упродовж поточної доби внаслідок ворожих обстрілів одного військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил поранено, ще один зазнав бойового травмування", - йдетьсґя в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155188
 
 
 Топ коментарі
 
просто плохо отвели..
вот американцы хорошо отвели - и всё у них гут :"В понедельник в Литву прибыла тяжелая техника американского батальона, который будет размещен в ЛитвеВ Литву доставили танки Abrams и 21 боевую машину пехоты (БМП) Bradley."Учитесь правильно отходить у американских товарищей !
 показати весь коментар
 
ЭТАЖЕНАШИЛЮДИ!
просто нужно отвести войска до Львова...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Головне -не стріляти. Заховатися як страуси, і ЗЄпутіна прославляти.
 показати весь коментар
 
 
просто плохо отвели..
вот американцы хорошо отвели - и всё у них гут :"В понедельник в Литву прибыла тяжелая техника американского батальона, который будет размещен в ЛитвеВ Литву доставили танки Abrams и 21 боевую машину пехоты (БМП) Bradley."Учитесь правильно отходить у американских товарищей !
 показати весь коментар
 
 
Особенно из Сирии хорошо отвели, можно сказать, сдриснули. А в Литву - это да, там очень активные боевые действия. Смелый шаг.
 показати весь коментар
 
в Сирии янки засцали после битвы под Дейр-эз-Зором,когда их пулемётчики начали сходить с ума,как немецкие в Мясном Бору..
А вообще для вяликих в Сирии всё еще впереди..Афган не даст соврать.. Найманці РФ застосували на Донбасі 82-мм міномети, ПТРК і гранатомети: одного українського воїна поранено, ще один зазнав бойової травми, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1227
 показати весь коментар
 
ЭТАЖЕНАШИЛЮДИ!
просто нужно отвести войска до Львова...
 показати весь коментар
 
 
Голова парламентського комітету у закордонних справах Богдан Яременко
("Слуга народу")
заявив про те, що представники правлячої коаліції

готові відмовитися від риторики про Росію-аґресора

задля досягнення компромісу з Москвою, а навіть толерувати послаблення санкцій.
 показати весь коментар
 
Алексей Арестович
4 ч. ·

1. Политика Зе-команды в военной сфере привела к тому, что, впервые, со времён стабилизации фронта в 2016 году, наши потери за месяц превысили потери российских войск.
Тенденция определилась с начала бурления зелёных в бульбулятор по поводу формулы Штайнмайера:
1) за три недели, с 19.09 по 16.10, официально подтверждённые ГШ ВСУ потери составили: мы - 7 «200», 18 «300». Противник - 6 «200», 34 «300»;
2) за период от 02.10 до 16.10, то есть за две недели дискуссий вокруг «формулы Штайнмайера»: Мы - 7 «200», 18 «300». Противник - 2 «200», 13 «300».
2. Кроме того, есть достаточно обоснованное подозрение, что Зе-команда искажает статистику потерь.
3. В сводках военного ведомства как-то давно перестали появляться потери противника.
Боимся огорчить любимого Пу?..
https://www.depo.ua/ukr/war/dovoyuvalisya-chomu-vtrati-zsu-perevishchili-vtrati-boyovikiv-l-dnr-201910221049019?fbclid=IwAR04kSUwu3Crndis5uktFNLDZ-gR4KQFATDGAVjEfb_QGL8CCMpW7E70ek4

---
Скажите честно, вы же до сих пор верите, что в других сферах, конечно же у них получится иначе, да?)
Вы ещё помните, что Зеленский затеял все это, «...чтобы не гибли наши пацаны»?
З.Ы. Тема нуждается в дальнейшем изучении, но по первой и второй прикидке, по крайней мере, за последний месяц, дело действительно обстоит именно так:
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору