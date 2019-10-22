 Найманці РФ застосували на Донбасі 82-мм міномети, ПТРК і гранатомети: одного українського воїна поранено, ще один зазнав бойової травми, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, вночі на луганському напрямку противник двічі обстріляв з мінометів калібру 82 мм, а також кулемету великого калібру обладнані в районі Зайцевого опорні пункти підрозділів Об'єднаних сил.

На донецькому напрямку вранці тричі були обстріляні позиції наших військ поблизу Павлополя: "Тут ворог випустив 30 мін калібру 82 мм, застосував протитанковий ракетний комплекс, вів вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів".

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"За наявною інформацією, упродовж поточної доби внаслідок ворожих обстрілів одного військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил поранено, ще один зазнав бойового травмування", - йдетьсґя в повідомленні.