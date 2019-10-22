 Найманці РФ застосували на Донбасі 82-мм міномети, ПТРК і гранатомети: одного українського воїна поранено, ще один зазнав бойової травми, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
За даними відомства, вночі на луганському напрямку противник двічі обстріляв з мінометів калібру 82 мм, а також кулемету великого калібру обладнані в районі Зайцевого опорні пункти підрозділів Об'єднаних сил.
На донецькому напрямку вранці тричі були обстріляні позиції наших військ поблизу Павлополя: "Тут ворог випустив 30 мін калібру 82 мм, застосував протитанковий ракетний комплекс, вів вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів".
"За наявною інформацією, упродовж поточної доби внаслідок ворожих обстрілів одного військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил поранено, ще один зазнав бойового травмування", - йдетьсґя в повідомленні.
вот американцы хорошо отвели - и всё у них гут :"В понедельник в Литву прибыла тяжелая техника американского батальона, который будет размещен в ЛитвеВ Литву доставили танки Abrams и 21 боевую машину пехоты (БМП) Bradley."Учитесь правильно отходить у американских товарищей !
А вообще для вяликих в Сирии всё еще впереди..Афган не даст соврать..
просто нужно отвести войска до Львова...
("Слуга народу")
заявив про те, що представники правлячої коаліції
готові відмовитися від риторики про Росію-аґресора
задля досягнення компромісу з Москвою, а навіть толерувати послаблення санкцій.
4 ч. ·
1. Политика Зе-команды в военной сфере привела к тому, что, впервые, со времён стабилизации фронта в 2016 году, наши потери за месяц превысили потери российских войск.
Тенденция определилась с начала бурления зелёных в бульбулятор по поводу формулы Штайнмайера:
1) за три недели, с 19.09 по 16.10, официально подтверждённые ГШ ВСУ потери составили: мы - 7 «200», 18 «300». Противник - 6 «200», 34 «300»;
2) за период от 02.10 до 16.10, то есть за две недели дискуссий вокруг «формулы Штайнмайера»: Мы - 7 «200», 18 «300». Противник - 2 «200», 13 «300».
2. Кроме того, есть достаточно обоснованное подозрение, что Зе-команда искажает статистику потерь.
3. В сводках военного ведомства как-то давно перестали появляться потери противника.
Боимся огорчить любимого Пу?..
https://www.depo.ua/ukr/war/dovoyuvalisya-chomu-vtrati-zsu-perevishchili-vtrati-boyovikiv-l-dnr-201910221049019?fbclid=IwAR04kSUwu3Crndis5uktFNLDZ-gR4KQFATDGAVjEfb_QGL8CCMpW7E70ek4
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Скажите честно, вы же до сих пор верите, что в других сферах, конечно же у них получится иначе, да?)
Вы ещё помните, что Зеленский затеял все это, «...чтобы не гибли наши пацаны»?
З.Ы. Тема нуждается в дальнейшем изучении, но по первой и второй прикидке, по крайней мере, за последний месяц, дело действительно обстоит именно так: