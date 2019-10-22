 Опалювальний сезон розпочався вже в 12 областях України. КАРТА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій України у Facebook.
За інформацією обласних та Київської міської державних адміністрацій, опалення житлових будинків розпочато в 12 областях, об'єктів соціальної сфери - в 21 області та в Києві.
Зазначається, що більше третини об'єктів опалюються у 8 областях, понад половина - в Житомирській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській областях та Києві.
а за тупость. А если не выгнал значит хозяин дебил.
В прошлом году 12 ноября включили.
При "сраном совке" за три дня отопление во всем городе подключали, а вы все колбаса по 2.20, давно забыл ее вкус, а вот подключение отопления помню и ещё тарифы, которые были по карману даже пенсионерам.