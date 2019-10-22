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Все про:опалювальний сезон (236) Міністерство розвитку громад і територій (3)

 Опалювальний сезон розпочався вже в 12 областях України. КАРТА

Станом на 22 жовтня опалювальний сезон розпочався вже в 12 областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій України у Facebook.

За інформацією обласних та Київської міської державних адміністрацій, опалення житлових будинків розпочато в 12 областях, об'єктів соціальної сфери - в 21 області та в Києві.

Зазначається, що більше третини об'єктів опалюються у 8 областях, понад половина - в Житомирській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській областях та Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі зриву опалювального сезону в Новому Роздолі можлива техногенна катастрофа, - міністерка Бабак

Опалювальний сезон розпочався вже в 12 областях України 01
Опалювальний сезон розпочався вже в 12 областях України 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155183
 
 
 Топ коментарі
 
оплачивайте и жгите на радостях....ради этого власть сменили...и пох, что за окном по-летнему +22
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Я одного не розумію, чому не приймають закон про автономне опалення як в нормальних країнах, стоїть котел розміром як звичайна колонка і дає гарячу і отоплення...
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У нас в новой столице Украины - Кривой Рог Отопительный сезон начался уже в 12 областях Украины - Цензор.НЕТ 8563 , задолженность за тепло 1,5 млрд. грн. и поэтому даже самый могучий и лучезарный мер - Вилкул говорил о срыве отопительного сезона. Но учитывая то, что препиздинент ЗЕмоник наш земляк - "земля ему пухом" все криворожане знали нас не заморозят и поэтому половину города подключили к теплу при дневной температуре + 24 !!!
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Я одного не розумію, чому не приймають закон про автономне опалення як в нормальних країнах, стоїть котел розміром як звичайна колонка і дає гарячу і отоплення...
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В многоквартирных домах все квартиры должны перейти на автономное отопление, это не реально. Новострои сдаются с автономным отоплением
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почему обязательно ВСЕ квартиры. Отопление - АВТОНОМНОЕ!!!
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газовые трубы в домах не рассчитаны на индивидуальное отопление,
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Автономное отпление по деньгам почти такое как централизованное. Другое дело что можно отключить, если уехал.
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У меня в разы меньше. Дом теплый и квартира в середине, почти не отапливаю.
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оплачивайте и жгите на радостях....ради этого власть сменили...и пох, что за окном по-летнему +22
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У нас в новой столице Украины - Кривой Рог Отопительный сезон начался уже в 12 областях Украины - Цензор.НЕТ 8563 , задолженность за тепло 1,5 млрд. грн. и поэтому даже самый могучий и лучезарный мер - Вилкул говорил о срыве отопительного сезона. Но учитывая то, что ************ ЗЕмоник наш земляк - "земля ему пухом" все криворожане знали нас не заморозят и поэтому половину города подключили к теплу при дневной температуре + 24 !!!
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Правильно писать не отопительный, а разорительный сезон начался в ...
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Бггг) кацапы не только на улице срут,лепят из дерьма, жрут с лопат, так еще и языком умываются...
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да смотрю интеллект кацапских тролей ниже чем наших поротоботов
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это у вас в мордоре языком умываются - раз ты не отличаешь понятия подача горячей воды и отопления ,
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Если бы слуга при такой погоде включил отопление то хозяин бы его выгнал. Не за шкоду
а за тупость. А если не выгнал значит хозяин дебил.
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За счет людей надо пополнять бюджет и не важно какая температура на улице.
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Ждём-с когда подключат отопление.
В прошлом году 12 ноября включили.
При "сраном совке" за три дня отопление во всем городе подключали, а вы все колбаса по 2.20, давно забыл ее вкус, а вот подключение отопления помню и ещё тарифы, которые были по карману даже пенсионерам.
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З Сибіру пишеш, чи що? На вулиці +17, які нафіг батареї?
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звиздеш, вчера навещал родственницу в больнице--нифига не топят, выдали по два одеяла
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