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 До місцевого самоврядування в уряді особливо не дослухаються, - Філатов про Держбюджет-2020

Дніпро має песимістичний прогноз на 2020 рік. Це пов’язано з існуючим проєктом нового держбюджету, в якому місцеве самоврядування намагаються "підстригти".

Про це в одному з коментарів до авторської передачі на своєму youtubе-каналі сказав мер Дніпра Борис Філатов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нас, я маю на увазі не лише Дніпро, а і все місцеве самоврядування, фактично намагаються знову "підстригти". Аргументи наші не сприймають. Не сприймають аргументи в тому числі депутатів-мажоритарників від Дніпра і інших депутатів, які подають бюджетні правки. Я зустрічався з багатьма депутатами, котрим ви дали мандат довіри. Вони намагаються відстоювати інтереси територіальної громади. Але особливо в уряді їх теж не хочуть чути і слухати", – каже Філатов.

Подивитися програму "Запитай Філатова" можна тут:

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155179
 
 
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