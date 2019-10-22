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 Суспільство
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Все про:повітря (31) Гідрометцентр (82) забруднення (69) Кульбіда (3)

 Концентрація забруднювальних речовин у повітрі України типова для осені, нічого аномального, - директор Гідрометцентру Кульбіда

Директор Українського Гідрометцентру Микола Кульбіда констатує, що в Україні спостерігається звична для осені концентрація забруднювальних речовин у повітрі, нічого аномального не відбувається.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на брифінгу щодо ситуації зі станом забруднення атмосферного повітря в Україні у вівторок у Києві.

"Те занепокоєння, яке поширювалося серед громадських організацій, поширювалося засобами масової інформації, на наш погляд, не має суттєвих підстав", - сказав він.

Директор Укргідрометцентру наголосив, що концентрація оксиду вуглецю становила від 0,1 до 1,4, що перебуває в межах гранично допустимої концентрації (5 мікрограмів на метр кубічний).

Кульбіда зазначив, що лише в Дніпрі, Кам'янському, Кривому Розі, Львові та Одесі було перевищення гранично допустимої концентрації (ГДК), але цей показник є характерним для осіннього періоду, "це звичний режим забруднення".

"Отже, можна дійти висновку, що нічого незвичайного з точки зору атмосферного повітря в Україні не сталося. Це звичні концентрації забруднювальних речовин, які дуже часто повторюються", - додав він.

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Серед іншого, директор Укргідрометцентру зазначив, що рясні тумани останнім часом, а також деяке накопичення шкідливих речовин, є наслідком кліматичних умов, які спостерігаються в жовтні: суха погода без опадів, відсутність вітрів, відсутність переміщення приземистого шару повітря з верхніми шарами атмосфери.

Своєю чергою директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук заявив, що в Київській області ситуація з пожежами на торфовищах не є проблемною.

"Отже, можна підсумувати, що пов'язувати забруднення атмосферного повітря з пожежами на торфовищах у Київській області безпідставно", - констатував він.

Нагадаємо, 19 жовтня повідомлялося, що датчики якості повітря показують сильне забруднення повітря в Києві. За даними ресурсу AirVisual, загальний індекс забруднення в столиці сягав 161 за норми від нуля до 50. Також у мережі активно поширювали дані про забруднення від SaveEcoBot.

За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, за офіційними даними, в Києві в повітрі нічого аномального не спостерігається.

У Київській міській державній адміністрації запевняють, що в повітрі столиці немає масштабного перевищення концентрації шкідливих речовин.

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Зазначимо, вчора в Раду внесли закон про запобігання негативному впливу забруднення повітря на здоров'я українців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155178
 
 
 Топ коментарі
 
не над всей украиной бозоблачное небо
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Все хорошо,
Прекрасная маркиза,
Дела идут
И жизнь легка!

Ни одного
Печального сюрприза,
За исключеньем пустяка...
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парадокс, но да - клоун приносит несчастье.
причем всем и везде - куда не попрется.

Вспоминаешь Кинга поневоле...
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Анализ уровня загрязнения воздуха в Копенгагене выявил наличие в нём высокого уровня ультрадисперсных частиц. Новые результаты, полученные Google Street View в сотрудничестве с муниципалитетом Копенгагена, приводят к довольно печальным результатам в отношении ситуации с загрязнением воздуха. Результаты Google показали, что на дорогах по всему городу, особенно в центре города и на въездах на автомагистрали, например, в Люнгбивее, имели место высокие уровни ультрадисперсных частиц (UFP), которые до десяти раз превышали показатели более тихих районов датской столицы. «Для нас в Google важно использовать технологии, чтобы направить развитие общества в устойчивое русло, поэтому мы рады возможности внести свой вклад в создание более конкретных идей для борьбы за экологию», - сказала Карин Туксен-Беттманн, глава Программы Google Earth Outreach. «Копенгаген долгое время лидировал с точки зрения постановки амбициозных климатических целей и, таким образом, является важным партнером для решения глобальной проблемы чистого воздуха», - добавила она. Копенгаген, наряду с Лондоном и Амстердамом, является одним из первых городов в Европе, который будет участвовать в совместном с Google проекту по контролю за качеством воздуха. Узнать больше о Project Air View можно здесь. Около 550 копенгагенцев преждевременно умирают от загрязнения воздуха каждый год, согласно официальным данным. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что 92 процента населения мира вдыхает загрязненный воздух --
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угу... типичная - пол Украины задыхается и самолеты возвращают назад в европу ни дают посадки!!!
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только президент улетел и сразу начали пакостить...еще и в японию рейсы возвратят
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граждане Харькова из Шарма летели в Харьков, а прилетели во Львов. Говорят из-за тумана-дыма-смога не смогли сесть. Представитель компании SkyUp видать спит, а мы кукуем в аэропорту. Люди с маленькими детьми, все в акуе.
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нє, білєцькі та яроші - не франки і не піначєти. Чи діждем свого вашинґтона???
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ну, не так буквально... везде смог, кроме львова
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ТАК И ДЫШИ ЭТИМ, РАЗ "ВСЁ НОРМАЛЬНО"! А ТО ТАК ЕЩЁ ТАНК ПОДОГНАТЬ И "УЛУЧШИТЬ ЭФФЕКТ"!!!
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- Иван Арнольдович, покорнейше прошу, пива Шарикову не предлагать.(с)
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В Украине особенно в большых городах очень сильное загрязнение воздуха. Кто это делает ? Вы же сами украинце и себя травите . Как загрязняют воздух маршрутки и зачем они вообще в Украине ? Почему их не заменить большими автобусами ? Кто вам виноват ?
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это всё зе надымил! вот был бы порох с луценчихой всё ок бы было
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вот ты понимаешь, что было бы ок, не будь зе...но остальных 73%
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парадокс, но да - клоун приносит несчастье.
причем всем и везде - куда не попрется.

Вспоминаешь Кинга поневоле...
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Типичное для осени... Жгут листья и бурьяны уроды и ето типично для быдла.
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интєлегєнт, типа ....троєщенский !!!!! изыйди дебилоид !!!!!
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Колька, не бреши! ("Всё хорошо, прекрасная маркиза...")
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Хтось уже писав про те, що при Порошенкові такого не було?
Бо ж не було Концентрація забруднювальних речовин у повітрі України типова для осені, нічого аномального, - директор Гідрометцентру Кульбіда - Цензор.НЕТ 3345
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Все хорошо,
Прекрасная маркиза,
Дела идут
И жизнь легка!

Ни одного
Печального сюрприза,
За исключеньем пустяка...
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какая прєлєсть!!! Нє валнуйтєсь, пустілі ціклон-Б - ето уже стало традіцієй в нашем концлагєрє
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якість життя починається з якості повітря та води
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да это пуканы от хора верёвки у порохоботов подоврало 🤣🤣вот и дым
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Для Кульбиды не пахнет. Это у киевлян глюки с обонянием.
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