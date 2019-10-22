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Все про:Брюссель (183) газові переговори (106) Єврокомісія (290) Росія (20215) транзит газу (79)

 У Брюсселі відбулися тристоронні технічні консультації щодо транзиту газу

Україна, Європейська комісія та РФ провели технічні консультації в Брюсселі в межах підготовки до наступного етапу переговорів про транзит газу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Нафтогаз України", наступний етап тристоронніх переговорів відбудеться 28 жовтня.

"Україна, Європейська комісія та Російська Федерація провели технічні консультації в межах підготовки до наступного етапу тристоронніх переговорів про транзит російського газу після 1 січня 2020 року. Зустріч відбулася в понеділок у Брюсселі. В її ході сторони обговорили прогрес України в імплементації норм європейського законодавства та створенні незалежного оператора ГТС", - йдеться в повідомленні.

На зустрічі також йшлося про підписання угоди про взаємодію (interconnection agreement) між операторами ГТС України та Росії на стандартних європейських умовах, а також методику тарифоутворення під час транспортування газу.

Очікується, що наступний етап тристоронніх переговорів про транзит газу відбудеться 28 жовтня.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155176
 
 
 Топ коментарі
 
Вокруг кормушки собрались главные паны В Брюсселе состоялись трехсторонние технические консультации по транзиту газа - Цензор.НЕТ 2422
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на рашку припадає 17% світвого видобутку газу
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так для панельных железобетонных домов при -50 нужно много газа
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Да всё они порешают.Кому война-кому войнушка,одним бабло-другим хлопушка.Думается моряков выпустил куйло под какие-то гарантии именно по вопросу газа.
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