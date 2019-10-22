 Обмеження на продаж землі іноземцям не створить проблем з МВФ, - Милованов

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я думаю, це обмеження не створить нам проблем з точки зору міжнародних партнерів МВФ", - зазначив Милованов.
За його словами, українська сторона під час візиту до США обговорювала з міжнародними партнерами модель ринку землі, яка має бути в Україні . "Ми не можемо розкривати всі деталі, але там немає конкретних вимог або бажань - це наша внутрішня справа, який ринок землі ми зробимо", - сказав міністр.
Офис наркомана подозревает 11 народных депутатов Украины от партии Слуга народа в коррупции и требует, чтобы они прошли детектор лжи
Как выглядит фальшиво и кабмин, в котором один из министров признает себя дебилом.
===
...тим більше, що ніяких обмежень не буде
над продать нашим родным и любимым коломойским, ахметам и тп.
Помница сколько вони было про продажу дорого криворожстали иностранцу...
Чет теперь те гомнометы затихли.
ДумайТЕ и делайте выводы господа.
То, что преподносят как благо, на самом деле и есть сдача нацинтересов.