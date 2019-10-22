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 Політика України, Економіка
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Все про:земля (397) МВФ (599) земельна реформа (59) Милованов Тимофій (36)

 Обмеження на продаж землі іноземцям не створить проблем з МВФ, - Милованов

Можливе обмеження продажу землі іноземцям не вплине на співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, це обмеження не створить нам проблем з точки зору міжнародних партнерів МВФ", - зазначив Милованов.

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За його словами, українська сторона під час візиту до США обговорювала з міжнародними партнерами модель ринку землі, яка має бути в Україні . "Ми не можемо розкривати всі деталі, але там немає конкретних вимог або бажань - це наша внутрішня справа, який ринок землі ми зробимо", - сказав міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155174
 
 
 Топ коментарі
 
Слышь дебил ,оставь украинскую землю в покое ,бо это история может для тебя закончится не очень весело ... Ограничение на продажу земли иностранцам не создаст проблем с МВФ, - Милованов - Цензор.НЕТ 1502
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А що хтось дав добро на продаж землі? "землі сільськогосподарського призначення підтримують лише 19% опитаних, 73% респондентів - проти цієї ініціативи, 8% - не визначилися. Навіть серед молодших та заможніших респондентів, власників паю, які його самостійно обробляють, кількість противників впровадження ринку землі становить не менше 60%."
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Гризня бридких павуків в банці.
Офис наркомана подозревает 11 народных депутатов Украины от партии Слуга народа в коррупции и требует, чтобы они прошли детектор лжи
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Якщо людині потрібні кошти, що б заплатити за операцію за видалення онкопухлини, то бабця Юлька їй по хрєну. Жити то хочеться.
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все, что говорит "безеобидный" дебил, теперь звучит фальшиво.
Как выглядит фальшиво и кабмин, в котором один из министров признает себя дебилом.
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Вот это и есть главное требование МВФ, ради которого затевались все майданы. Ничего, через годик разрешат.
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Слышь дебил ,оставь украинскую землю в покое ,бо это история может для тебя закончится не очень весело ... Ограничение на продажу земли иностранцам не создаст проблем с МВФ, - Милованов - Цензор.НЕТ 1502
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Плохо, что министра больше беспокоит мнение МВФ, чем мнение граждан. Отсюда закономерный вопрос: кому служит нынешняя власть?
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"...Ограничение на продажу земли иностранцам не создаст проблем с МВФ..."
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...тим більше, що ніяких обмежень не буде Ограничение на продажу земли иностранцам не создаст проблем с МВФ, - Милованов - Цензор.НЕТ 7465
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на волинських землях поляки з 21 по 39 рік робили ринок землі на багнетах осадників... для них і їх рідних це повернулось великою трагедією у громадянському конфлікті в роки німецької окупації...відголоски лунають і досі
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А що хтось дав добро на продаж землі? "землі сільськогосподарського призначення підтримують лише 19% опитаних, 73% респондентів - проти цієї ініціативи, 8% - не визначилися. Навіть серед молодших та заможніших респондентів, власників паю, які його самостійно обробляють, кількість противників впровадження ринку землі становить не менше 60%."
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Канечна иностранцам по понкурентной цене низя,
над продать нашим родным и любимым коломойским, ахметам и тп.
Помница сколько вони было про продажу дорого криворожстали иностранцу...
Чет теперь те гомнометы затихли.
ДумайТЕ и делайте выводы господа.
То, что преподносят как благо, на самом деле и есть сдача нацинтересов.
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Владі потрібні гроші, жоден з українських чиновників не здатен створювати, а за старою совковою традицією вони можуть тільки відбирати та ділити, інших арифметичних дій вони в школі не вчили. Знову ж таки, гроші їм потрібні виключно для свого власного утримання. Тому всі вони так залежать від кредиторів.
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Чьих будет его тёща?? А то если шо можно гектаров 1000 впарить
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