 Філатов розповів про реальний стан критичної інфраструктури та житлового фонду Дніпра

В якому стані насправді перебувають мости, шляхопроводи, житловий фонд і підземні комунікації міста мер Дніпра Борис Філатов розповів у дев’ятому випуску авторської передачі на своєму youtubе-каналі.
"Ми розуміємо, що ці проблеми накопичувалися десятиліттями і ніколи взагалі не вирішувалися. Вони поступово наздоганяють не лише нашу територіальну громаду, але і всю країну. Не знаю, в яких цифрах це можна порахувати в місті. Це навіть не сотні мільйонів гривень. Це реально мільярди", — сказав Борис Філатов в одному з коментарів до авторської передачі.
Водночас у Дніпрі близько 600 будинків, вік яких понад сто років. Є також проблема з хрущовками, а 80 % житлового фонду міста взагалі зведено на стрічкових фундаментах. Тоді забудовники не повністю враховували складну геологію Дніпра. Крім цього, за словами Бориса Філатова, на інвентаризацію підземних мереж місто витратило три роки. А до цього подекуди не мали уявлення – де які труби прокладено.
Подивитися програму "Запитай Філатова" можна тут:
Кстати,а шо там по-поводу санкций против вашего сцаря,сняли или он до сих пор ездит по безвизу в Европу...таможенную?
Так что живи с эбонитовой палочкой в заднице и не строй из себя лорда....в галошах.
Лукашенко про "русский мир": ЗАБУДЬТЕ!
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30 янв. 2015 г
Можете себе представить сколько нужно времени что бы что-то сделать в горде Днепре внукам обезжиренного филатова работы хватит!
Я думаю что должность мера Днепра должна передаваться от отца к сыну или уже прямо к внуку.
красава!
і дійсно непоганий мер
5 лет пытался и еще 5 собрался пытаться?