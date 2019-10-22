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 Політика України, Суспільство
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Все про:Дніпропетровськ (1183) Філатов (221)

 Філатов розповів про реальний стан критичної інфраструктури та житлового фонду Дніпра

Критична інфраструктура впливає безпосередньо на життєзабезпечення міста та муніципальне господарство. По всій країні вона є застарілою та зношеною, і Дніпро - не виняток.

В якому стані насправді перебувають мости, шляхопроводи, житловий фонд і підземні комунікації міста мер Дніпра Борис Філатов розповів у дев’ятому випуску авторської передачі на своєму youtubе-каналі.

"Ми розуміємо, що ці проблеми накопичувалися десятиліттями і ніколи взагалі не вирішувалися. Вони поступово наздоганяють не лише нашу територіальну громаду, але і всю країну. Не знаю, в яких цифрах це можна порахувати в місті. Це навіть не сотні мільйонів гривень. Це реально мільярди", — сказав Борис Філатов в одному з коментарів до авторської передачі.

Водночас у Дніпрі близько 600 будинків, вік яких понад сто років. Є також проблема з хрущовками, а 80 % житлового фонду міста взагалі зведено на стрічкових фундаментах. Тоді забудовники не повністю враховували складну геологію Дніпра. Крім цього, за словами Бориса Філатова, на інвентаризацію підземних мереж місто витратило три роки. А до цього подекуди не мали уявлення – де які труби прокладено.

Подивитися програму "Запитай Філатова" можна тут:

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155172
 
   
 Топ коментарі
 
Ни одной новости за Зелю,Пропал человек или от японцы от ураганов спрятали кумира зебильной молодёжи.Вот ехал Порох раньше куда и было интересно.Либо денег привозил, либо санкции в задницу лаптеногим.А Зеля куда бы не поехал стыд-позор.По плечу похлопали,за щечку подергали и домой с Богом.Вон за мечом самурая уехал и никому не интересно.Зебилы только через желудок поймут,что они зебилы.Правда признаться себе в этом- это надо иметь мужество.
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Не Филатов его довел, тот же козлина Иван Фонтанович кроме фонтанов вообще палец об палец не ударил. И еще надеюсь проэктант метро в Днепре ворочается в могиле ктогда его проклинают. Угроблено денег столько что можно новый миллионник с ноля построить и конца и края не видно, но город уже начинает проваливаться. Так что нам вонючий совок с его ущербными проэктантами долго будет аукаться. Кто то еще верит в выдающихся проэктантов? Имбецилы
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Котлованы надо на зиму убирать, а не волать потом про папередников. Кто оставил дыру, которая привела к просадке здания?
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Ни одной новости за Зелю,Пропал человек или от японцы от ураганов спрятали кумира зебильной молодёжи.Вот ехал Порох раньше куда и было интересно.Либо денег привозил, либо санкции в задницу лаптеногим.А Зеля куда бы не поехал стыд-позор.По плечу похлопали,за щечку подергали и домой с Богом.Вон за мечом самурая уехал и никому не интересно.Зебилы только через желудок поймут,что они зебилы.Правда признаться себе в этом- это надо иметь мужество.
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Все верно:инвентаризация-оценка ситуации-план действий со сроками.Все меры должны идти таким путем.Кто не идет, те пришли накрасть и смыться как гонтарева
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А ты бедный уже не знаешь где бы на него сырнуть.Сколько тебе,упоротому,свыня денег привез?
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Не надо так жалеть меня,у меня всё ровно.А у тебя кокошник ветром сдуло.
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беги он тема про Зе появилась.Сыранешь малехо.
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НовоРюский хлопец,ты решил мне "на уши наступить"? Разочарую тебя.Я за свободную европейскую Украину.А вот твой сцарь сливает вас ***** пополной.Кстати,кокошник прикупил уже?
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Уже 25 лет этой песне о сливе рашке.Теперь при Зеле даже раньше Украины можем попасть в Европу.Не прикупил,а ты свой мне предлагаешь?)
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Попасть вы можете,разве,шо в жопу.Хотя вы и так в ********** жопе.
Кстати,а шо там по-поводу санкций против вашего сцаря,сняли или он до сих пор ездит по безвизу в Европу...таможенную?
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Это ты,зебил,от безнадеги своей такой злой.Скажи,а если бы Порох назвал бы Украину продажной женщиной их порнофильмов,ты бы за него голосовап?)
Так что живи с эбонитовой палочкой в заднице и не строй из себя лорда....в галошах.
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Ты с ********** палочкой 28 лет живешь и ниче,нравится же тебе.А я и без нее обойдусь.
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Лохам по 4000 ойро обещали.Это о тебе зебиляткО)
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Ну а ради чего эсэ-сэр валили, чтобы каждый себя царьком почувствовал Филатов рассказал о реальном состоянии критической инфраструктуры и жилищного фонда Днепра - Цензор.НЕТ 7626
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Ни звездите. Во времена вонючего совка воровали все и везде ( особенно последние брежневские годы и дальше).
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- Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. (с)
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Человек на инвентаризацию потратил три года...
Можете себе представить сколько нужно времени что бы что-то сделать в горде Днепре внукам обезжиренного филатова работы хватит!
Я думаю что должность мера Днепра должна передаваться от отца к сыну или уже прямо к внуку.

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а что он хорошего сделал? кроме того. что написал насчет крымчан "а вешать мы их будем потом", что подстегнеуло рефрендум.
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так конечно, если уже более 20 лет плотины на Днепре не ремонтируются. как прорвут...
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что же ты довел город до такого состояния, а теперь попрошайничаешь. а ведь Днепр далеко не самый бедный город. где деньги, Боря? Філатов розповів про реальний стан критичної інфраструктури та житлового фонду Дніпра - Цензор.НЕТ 7360
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Не Филатов его довел, тот же козлина Иван Фонтанович кроме фонтанов вообще палец об палец не ударил. И еще надеюсь проэктант метро в Днепре ворочается в могиле ктогда его проклинают. Угроблено денег столько что можно новый миллионник с ноля построить и конца и края не видно, но город уже начинает проваливаться. Так что нам вонючий совок с его ущербными проэктантами долго будет аукаться. Кто то еще верит в выдающихся проэктантов? Имбецилы
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так эти же приходили к власти с такими прожектами, что только держись... Зачем обещали?
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Кто кого довел? Один только вопрос - ты из Днепра?
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"У меня нет рецептов и будем опять пытаться залатывать дыры"
5 лет пытался и еще 5 собрался пытаться?
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Котлованы надо на зиму убирать, а не волать потом про папередников. Кто оставил дыру, которая привела к просадке здания?
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