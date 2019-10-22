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 Політика України
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Все про:депутат (988) недоторканність (466) Рябошапка Руслан (157)

 Норму Конституції про доторканність нардепів почнемо застосовувати з 1 січня, - Рябошапка

Після 1 січня прокуратура не буде застосовувати норми законів про недоторканність депутатів, оскільки вони суперечать Конституції.

Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".

"Норми Конституції є нормами прямої дії ... Оскільки Конституція не передбачає особливого правового режиму для народних депутатів, очевидно, що для нас (прокуратури. - Ред.) не буде підстав застосовувати ті норми, які встановлюють особливий правовий режим", - сказав він.

Коментуючи можливість розвалу через це справ у суді, Рябошапка заявив, що, "з огляду на стан нашої судової системи, можливо все, що завгодно", але він буде наполягати на пріоритеті Конституції.

Водночас, коментуючи законопроєкт, поданий депутатами "Слуги народу", який передбачає узгодження слідчих дій щодо нардепів з генеральним прокурором, Рябошапка заявив, що певною мірою розділяє бажання депутатів бути захищеними від свавілля прокурорів та слідчих, тому вважає за можливе встановлення для депутатів режиму додаткових гарантій, як для адвокатів.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №7203 про зняття недоторканності з народних депутатів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155171
 
   
 Топ коментарі
 
Должно быть записано прямо - КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН УКРАИНЫ имеет право подойти к своему слуге-депутату и дать ему люлей Норму Конституции о прикосновенности нардепов начнем применять с 1 января, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 935если это приведёт к летальному исходу то гражданин освобождается от уголовной ответственности .
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Норма о прикосновенности - это такой новый юридический термин? Какой-то рябой этот термин. Норму Конституции о прикосновенности нардепов начнем применять с 1 января, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9039
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Голова парламентського комітету у закордонних справах Богдан Яременко ("Слуга народу") заявив про те, що представники правлячої коаліції готові відмовитися від риторики про Росію-аґресора задля досягнення компромісу з Москвою, а навіть толераувати послаблення санкцій.
http://argumentua.com/novosti/yaremenko-gotovii-v-dmovitisya-nazivati-ros-yu-resorom
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Должно быть записано прямо - КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН УКРАИНЫ имеет право подойти к своему слуге-депутату и дать ему люлей Норму Конституции о прикосновенности нардепов начнем применять с 1 января, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 935если это приведёт к летальному исходу то гражданин освобождается от уголовной ответственности .
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Тебя трудно понять, ты ЗА или Против? Туманно изъясняешься....
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смотря где запятую поставить.Свадьба в Малиновке
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"учитывая состояние нашей судебной системы, возможно все, что угодно"...

Вот и всё, что вам надо знать о правосудии в Украине
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Значит Свынке надо покупать билет на Мальдивы на 31 декабря
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Прапорщик, тебя шо аннигилировали? Афигеть! А 93 это что? Год твоего увольнения из армии рф?
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Как умиляют зе-тыпилы, что спустя пол года все еще веруют в предвыборную БРЕДЯТИНУ блаЗЕня.

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Неприкосновенность депутатов - фундамент демократии. Иначе в парламенте не будет оппозиции, что эквивалентно установлению прямого фашистского режима.
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Китай готовится к захвату России и это остановить уже невозможно. Но по договоренности Пекина с Кремлем , это произойдет только после ухода Путина.

Путинизм как контрольный выстрел в голову России - Андрей Пионтковский (видео)
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То есть выражение "Есть путин - есть россия" и наоборот - это реалии руцкого мира. По предсказаниям территорию Моржовии захватит Красный дракон по самый Урал. Вот потому ху-ло хочет сдвинуть свои территории в сторону запада.
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Норма о прикосновенности - это такой новый юридический термин? Какой-то рябой этот термин. Норму Конституции о прикосновенности нардепов начнем применять с 1 января, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9039
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Как умиляют зе-тыпилы, что спустя пол года все еще веруют в предвыборную БРЕДЯТИНУ блаЗЕня.


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Некоторые после 5 лет ВЕРЯТ и ничего, НАСТОЯЩИЕ ДЕБИЛЫ.
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в "липецкую фабрику" и в "мародера"?
это даааа - веруете по полной.

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Это не вера, это действительность. Ты еще напиши в лапках, шо Гонтарева в Англии.
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Почему "в Англии"? в ТЮРЬМЕ!!! Ведь "всех весной пересажали", зе-тыпил! Норму Конституції про доторканність нардепів почнемо застосовувати з 1 січня, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2766
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Голова парламентського комітету у закордонних справах Богдан Яременко ("Слуга народу") заявив про те, що представники правлячої коаліції готові відмовитися від риторики про Росію-аґресора задля досягнення компромісу з Москвою, а навіть толераувати послаблення санкцій.
http://argumentua.com/novosti/yaremenko-gotovii-v-dmovitisya-nazivati-ros-yu-resorom
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Hellis‏ @13Hellis_13 4 ч.4 часа назад

Норму Конституції про доторканність нардепів почнемо застосовувати з 1 січня, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3288

При собеседовании на работу можно смело первым вводить вопрос "что вам нравится в "Квартал 95"?" Ответ сразу дает характеристику по умственным и этическим аспектам кандидата.
И только потом уже тест на профессиональный уровень
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можно еще спрашивать претендентов "вы любите конфеты рошен?", и в случае положительного ответа посылать их на йух!
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конфеты рошен не заседают в ВР, а квартал всем составом.
в этом ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ отличие. зебилу, впрочем, этого не понять
)))))))))))))))
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слава Богу, уже дозаседались! скоро будут заседать в другом месте - менее комфортном, но ПЕТЕрастам этого не понять!
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просыпаешься так утром после НГ ночи, а опохмелится нечем, холодильник пуст, магазины закрыты и понимаешь, что и морда Шуфрича есчо не бита....
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