 ГПУ перекваліфікувала справу Гримчака, тепер його підозрюють у зловживанні впливом, - адвокат

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це повідомив його адвокат Дмитро Мельник.
"Минулого тижня йому перекваліфікували підозру, тепер закидають ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу", - повідомив він.
Адвокат зазначив, що 21 жовтня Київський апеляційний суд мав розглянути скаргу на продовження арешту Гримчака, але переніс засідання на 12 листопада.
При цьому термін арешту і строк досудового розслідування закінчуються 14 листопада.
Захисник зазначив, що Гримчак залишається під вартою, оскільки заставу 6 млн гривень за нього не внесено.
Він також заявив, що після перекваліфікації підозри справа ексзаступника міністра МТОТ має бути передана в Національне антикорупційне бюро за підслідністю і має розглядатися відповідно у Вищому антикорупційному суді.
Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".
Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".
16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.
Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака.
Тепер це супер профіАнальна команда сіла на потоки. Почались затримки грошей з Києва на місця, сейозні затримки. (така інфа з бухгалтерії)
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"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, но попытки оправдаться будут восприниматься быдлом как доказательство их вины. Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России. В результате, там появятся атаманы проповедующие жестокость, творящие беззаконие, мы только должны будем подсказывать им кого свергать и что крушить. И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд." А.Дугин 2018 (советник В.Путина по геополитике)
Да, тут питання інше: чи нова рябошапкина прокуратура подужає цю просту справу, чи ні...
Тепер все лише для євреїв!
Ви зробили себе разом, гої!
У Слузі народу" у першій сотні 76 євреїв, по мажоритарці серед "слуг" пройсло 2/3 євреїв, але ж це ви, не дивлячись на пики голосували за "бігбордік у нєво зєльонєнькій!"
То їжте тепер, аби не власних дітей, це ще попереду.
как и везде.
ничего, кроме зележопых клоунских воплей.
Може саме зараз, на хуцпі у владу заїхали справжні вороги народу, а тих просто оббрехали?
Ну, чисто теоретично, таке може бути?
Потом окажется, что Грымчаку и предъявить нечего, кроме перехода улицы в неположенном месте.
Борьба с коррупцией, епта!
Звикаймо.
Есть Евросуд по правам человека и государство Украина, т.е. мы с вами заплатим Грымчаку кругленьку сумму за несправедливое наше криво удие
а по Богдану когда ГПУ раздуплится?
🤔
Мошенничество легче доказать чем злоупотребление влиянием на решения судов и чиновников Минкультуры.
ЭТО две РАЗНЫЕ статьи УК.
И два разных понятия! И одно не исключает другого!
Или ты ляпнул глупость, или я чего то не понял.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коррупция
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мошенничество
дешОвка ваши рябые прокуроры.
оКи у них, которые государевы, зеленкиной росссссой залиты
а если по этой статье только штраф то какого хрена он сидит????
компенсацию должны платить только 73. остальные точно не виноваты
Я зустрічався з цим шматком лайна, яким він залишається й донині. Та все не зміг второпати: як могло воно працювати слідчим без знань елементарної логіки?
т.е., как и ожидалось, ни хрена там нет: ни взяток, ни марадёрав, ни барых.
как и везде.
ничего, кроме зележопых клоунских воплей.
От за що це модер видалив?