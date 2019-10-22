 ГПУ перекваліфікувала справу Гримчака, тепер його підозрюють у зловживанні впливом, - адвокат

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це повідомив його адвокат Дмитро Мельник.

"Минулого тижня йому перекваліфікували підозру, тепер закидають ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу", - повідомив він.

Адвокат зазначив, що 21 жовтня Київський апеляційний суд мав розглянути скаргу на продовження арешту Гримчака, але переніс засідання на 12 листопада.

При цьому термін арешту і строк досудового розслідування закінчуються 14 листопада.

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Захисник зазначив, що Гримчак залишається під вартою, оскільки заставу 6 млн гривень за нього не внесено.

Він також заявив, що після перекваліфікації підозри справа ексзаступника міністра МТОТ має бути передана в Національне антикорупційне бюро за підслідністю і має розглядатися відповідно у Вищому антикорупційному суді.

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

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Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака.