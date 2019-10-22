 У Раду внесли закон про запобігання негативному впливу забруднення повітря на здоров'я українців

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

Зокрема, цей документ зареєстровано на сайті парламенту під номером №2296 від 21 жовтня 2019 року.

Зазначається, що законопроєкт передано на розгляд керівництву.

Текст законопроєкту наразі відсутній.

Нагадаємо, 19 жовтня повідомлялося, що датчики якості повітря показують сильне забруднення повітря в Києві. За даними ресурсу AirVisual, загальний індекс забруднення в столиці сягав 161 за норми від нуля до 50. Також у мережі активно поширювали дані про забруднення від SaveEcoBot.

За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, за офіційними даними, в Києві в повітрі нічого аномального не спостерігається.

У Київській міській державній адміністрації запевняють, що в повітрі столиці немає масштабного перевищення концентрації шкідливих речовин.

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