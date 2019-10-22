 У Раду внесли закон про запобігання негативному впливу забруднення повітря на здоров'я українців

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.
Зокрема, цей документ зареєстровано на сайті парламенту під номером №2296 від 21 жовтня 2019 року.
Зазначається, що законопроєкт передано на розгляд керівництву.
Текст законопроєкту наразі відсутній.
Нагадаємо, 19 жовтня повідомлялося, що датчики якості повітря показують сильне забруднення повітря в Києві. За даними ресурсу AirVisual, загальний індекс забруднення в столиці сягав 161 за норми від нуля до 50. Також у мережі активно поширювали дані про забруднення від SaveEcoBot.
За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, за офіційними даними, в Києві в повітрі нічого аномального не спостерігається.
У Київській міській державній адміністрації запевняють, що в повітрі столиці немає масштабного перевищення концентрації шкідливих речовин.
- Гм… Да ведь других нет.(с)
Коломойского-Геруса осуществляет планомерное снижение электрической генерации АЭС, создает
искусственные препоны (через не выделение средств) для компенсации по
«экологическому зеленому тарифу» для увеличения доли угольной
электрогенерации. Предприятия
Коломойского продолжают закупать электроэнергию государственных ТЭС по
заниженной цене, что приводит к миллиардным бюджетным потерям.
Хроника одного Президента … 22.10.2019 г.
Кто внес законопроект?Кива?А то у него уже всё тело чешется.
Але ж тут на святе - на цілу ХАТУ згорілу голос підняли.
"Квартал 95" - це лайно, серіал "Свати" - це лайно. Якщо Ви дивитесь щось с цього-ви теж лайно, крапка
Серіал знімали в Київі, але по сюжету все відбувається в РФ, там же навіть портрети пуйла висять.
звернення конгресменів США.
Внесення українського батальйону "Азов" до списку терористів є інформаційною атакою на Україну, її суверенітет та державну безпеку.
https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/azov-zhorstko-vidpoviv-ssha-na-teroristiv-tekst-zayavi.htm
"О предотвращении негативного влияния загрязнения воздуха на здоровье украинцев"
Статья 1.
Загрязненному воздуху запрещено влиять на здоровье украинцев
Статья 2.
За нарушение статьи 1 загрязненный воздух подлежит очистке.
Самый народный ПреЗЕдент Украины В. ЗЕЛЕНСКИЙ
Вы не знали, что при условиях сильного тумана практически нет движения воздуха?