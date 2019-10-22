 Українська сторона СЦКК закликає місію ОБСЄ зафіксувати факти грубих порушень окупантами режиму "тиші"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
Зокрема, сьогодні ворог здійснив два обстріли поблизу населеного пункту Зайцеве Північне, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм (7 мін).
"Українська сторона СЦКК закликає представників СММ ОБСЄ зафіксувати факти грубих порушень встановленого режиму "Тиша" з боку незаконних збройних формувань РФ", - йдеться в повідомленні.
Сторони конфлікту звинувачують одна одну в обстрілах, а від ОБСЄ - ніякої конкретики.
Спецпредставитель ОБСЕ по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик выразил надежду, что команда президента Украины в вопросе конфликта на востоке страны будет двигаться путем экономической и политической консолидации.
всё!