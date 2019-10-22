 Українська сторона СЦКК закликає місію ОБСЄ зафіксувати факти грубих порушень окупантами режиму "тиші"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Зокрема, сьогодні ворог здійснив два обстріли поблизу населеного пункту Зайцеве Північне, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм (7 мін).

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"Українська сторона СЦКК закликає представників СММ ОБСЄ зафіксувати факти грубих порушень встановленого режиму "Тиша" з боку незаконних збройних формувань РФ", - йдеться в повідомленні.