EN|RU|UK
Теми дня: Номер 95 Кварталу про Гонтареву Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події
  338  8
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5624) СЦКК (475) Зайцеве (23)

 Українська сторона СЦКК закликає місію ОБСЄ зафіксувати факти грубих порушень окупантами режиму "тиші"

Українська сторона СЦКК повідомляє, що противник вкотре порушив режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Зокрема, сьогодні ворог здійснив два обстріли поблизу населеного пункту Зайцеве Північне, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм (7 мін).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терористи обстріляли з ПТРК опорні пункти ОС поблизу Зайцевого, втрат немає, - Міноборони

"Українська сторона СЦКК закликає представників СММ ОБСЄ зафіксувати факти грубих порушень встановленого режиму "Тиша" з боку незаконних збройних формувань РФ", - йдеться в повідомленні.

Українська сторона СЦКК закликає місію ОБСЄ зафіксувати факти грубих порушень окупантами режиму тиші 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155165
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
"Дайош Офіс ПриЗЕдента гдєтопасєрєдінє Золотого!" (тамжижнашілюді!)
 показати весь коментар
 
 
Взагалі н не зрозуміло чим там займаються ці спостерігачі.
Сторони конфлікту звинувачують одна одну в обстрілах, а від ОБСЄ - ніякої конкретики.
 показати весь коментар
 
ОБСЕшники все, что могли, уже сказали:
Спецпредставитель ОБСЕ по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик выразил надежду, что команда президента Украины в вопросе конфликта на востоке страны будет двигаться путем экономической и политической консолидации.

всё!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору