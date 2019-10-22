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Все про:Східне партнерство (64) євроінтеграція (178) Кулеба Дмитро (150)

 "Нам потрібна нова стратегія ЄС для асоційованих партнерів", - Кулеба

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба закликав ЄС ухвалити рішення про окремий формат відносин з асоційованими державами в рамках Східного партнерства.

Про це він заявив на зустрічі в межах структурованих консультацій щодо Східного партнерства, організованих Євросоюзом у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Дмитро Кулеба наголосив, що Східне партнерство (СП), на думку України, потребує реформи, а також нагадав, що фінальна мета зближення України та ЄС не досягнута.

"Треба визначити, якою є амбіція партнерства. Україна не сприйме СП просто як структурування наших відносин з ЄС. Для нас це – інструмент (для подальшого зближення)", - вважає він.

На думку віцепрем’єра, у рамках СП має бути виділений окремий формат відносин із Україною, Молдовою та Грузією - державами, які підписали Угоди про асоціацію з ЄС та мають амбіції подальшого зближення із Євросоюзом.

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"Ми хочемо диференціювати ці групи у СП. Це не для того, щоби "розбити" партнерство. Це означає – сприймати реальність такою, якою як вона є. Ми будемо вдячні ЄС за визнання того, що ці три держави відрізняються, зберігаючи водночас відносини з трьома іншими (Вірменією , Азербайджаном, Білоруссю)", - заявив він.

"Нам потрібна нова стратегія ЄС для асоційованих партнерів, що доповнить СП і зробить його більш сфокусованим на інтеграційних цілях для трьох країн", - додав Кулеба.

Серед очікувань України від нового формату віцепрем'єр назвав "амбіційніші завдання у лібералізації торгівлі", включно з так званим "промисловим безвізом", тобто угодою ACAA.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155164
 
 
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"Нам нужна новая стратегия ЕС для ассоциированных партнеров", - Кулеба - Цензор.НЕТ 3956
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Зараз зебіли вас назвуть порохоботом, і зроблять винним Пороха.
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Я могу быть разным. Порохоботом - это значит быть україноботом!
Я этим горжусь!
93 бригада - навсегда! "Нам нужна новая стратегия ЕС для ассоциированных партнеров", - Кулеба - Цензор.НЕТ 5679
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Вы со старыми разберитесь, бестолочи!
До вас все работало, - пришли зеленые "професиионалы" и все им яйца трет..
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Сратегия вам светит а не стратегия. Кому нужна срана- шапито в Европе?
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