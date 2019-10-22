 "Нам потрібна нова стратегія ЄС для асоційованих партнерів", - Кулеба

Про це він заявив на зустрічі в межах структурованих консультацій щодо Східного партнерства, організованих Євросоюзом у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Дмитро Кулеба наголосив, що Східне партнерство (СП), на думку України, потребує реформи, а також нагадав, що фінальна мета зближення України та ЄС не досягнута.

"Треба визначити, якою є амбіція партнерства. Україна не сприйме СП просто як структурування наших відносин з ЄС. Для нас це – інструмент (для подальшого зближення)", - вважає він.

На думку віцепрем’єра, у рамках СП має бути виділений окремий формат відносин із Україною, Молдовою та Грузією - державами, які підписали Угоди про асоціацію з ЄС та мають амбіції подальшого зближення із Євросоюзом.

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"Ми хочемо диференціювати ці групи у СП. Це не для того, щоби "розбити" партнерство. Це означає – сприймати реальність такою, якою як вона є. Ми будемо вдячні ЄС за визнання того, що ці три держави відрізняються, зберігаючи водночас відносини з трьома іншими (Вірменією , Азербайджаном, Білоруссю)", - заявив він.

"Нам потрібна нова стратегія ЄС для асоційованих партнерів, що доповнить СП і зробить його більш сфокусованим на інтеграційних цілях для трьох країн", - додав Кулеба.

Серед очікувань України від нового формату віцепрем'єр назвав "амбіційніші завдання у лібералізації торгівлі", включно з так званим "промисловим безвізом", тобто угодою ACAA.