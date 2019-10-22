 Запуск електронного квитка у громадському транспорті Києва відкладено до кінця 2020 року

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це заявив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.
"Ми вирішили перенести запуск у промислову експлуатацію електронного квитка. Але в будь-якому випадку кияни вже активно ним користуються, купують і поповнюють е-квиток. Також паралельно працюватимуть жетони і паперові квитки. Їх поступово будуть виводити з обігу. Я думаю, процес виведення жетонів і паперових квитків триватиме до кінця наступного року", – повідомив Назаров.
За його словами, систему е-квитка потрібно вдосконалити.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в столиці з 1 листопада планують припинити продаж паперових квитків у наземному транспорті, у метрополітені - жетонів і зелених безконтактних карт.
Електронний квиток був запущений у тестовому режимі з 30 жовтня в комунальному громадському транспорті Києва - метро, автобусах, тролейбусах і трамваях.
Но зебобики за пол года власти завалили ввод этой системы. Не может пингвин летать, а Клоун не может управлять страной.....
Диджитализация,а ****.
Я вчера затратила целый рабочий день (!) на общение с искусственным интеллектом.
"с тысячами кондукторов, потерявших рабочие места?" У нас как-бы политики ноют о вымывании рабочей силы за рубеж, нет!?
Троллейбусы в Киеве вообще отличные, высший класс, в основном Богданы и ЛАЗы, не знаю что там за бред про болотные и какой-то завод антонова Київський тролейбус
И про зимбабве тоже какой-то бред, ознакомься Экономика Зимбабве
По ходу, чувак, ты несешь сплошную бредятину
кроме всего прочего (например бреда про какие-то Электроны) для особо брехливых Форц там есть такие интересные циферки про общее количество троллейбусов и количество в рабочем состоянии, так вот из более чем 200 Богданов ("свинарчуковских ведер"), поломано всего 5, а из 55 "надежных МАЗов" поломано 38. Прикольненько, да?
А бумажные билеты- чистый нал для начальства и ОПГ
А ЛОХИ ВЕЗДЕ РАСКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ ПРО ОТЧЕТНОСТИ И УЧЕТ! ВЫ ЛОШАРЫ ВЫ ВИДЕЛИ ЭТОТ УЧЕТ? ТАК КАКОГО ЛАПШУ ПОВТОРЯЕТЕ! А ВЫ ЛОХИ ЗАДАВАЛИСЬ ВОПРОСОМ А КТО ДЕЛАЕТ ЭТИ БИЛЕТЫ КТО БАБЛО ЗА НИХ ГРЕБЕТ? ИЛИ ЛОХАМ ТАКОЕ НЕ ИНТЕРЕСНО!!
Можно ли будет его купить в самом транспорте, после посадки/при посадке в транспорт?
Можно ли будет купить на любой остановке?
Или нужно будет топать в бебени?
Или покупать в сети, со смартфона, по отпечатку пальца
с трупа?
И деньги класть тоже со смартфона, по отпечатку пальца
с трупа?
Скажите, а сколько стоит в Украине смартфон, распознающий отпечаток пальца
трупаи могут ли себе позволить данное устройство пенсионеры, принимая во внимание, что они не могут даже оплатить долги по ЖКХ (привет Кривому Рогу)?
Потому что вот какое дело: карточку MYKI в Мельбурне нельзя купить ни в трамвае, ни в автобусе. И денег на нее положить тоже нельзя ни в трамвае, ни в автобусе. И на остановке купить нельзя. Можно купить на железнодорожной станции ли в почтовых отделения/газетных "киосках", которые, как вы сами понимаете, есть далеко не каждой остановке, мягко говоря.
Так что пассажира запросто можно оштрафовать за безбилетный проезд, хотя он с удовольствием бы заплатил, да вот нет у него такой возможности.
Слава труду, что я общественным транспортом последние годы вообще не пользуюсь.
А в Японии, согласно их фильмам о железных дорогах, можно купить билет прямо в вагоне пригородной электрички.
Прочувствуйте разницу.
На всех конечных станциях метро утром и вечером давка, эта ж гнида пытается впарить всем кусочек пластика за шестдесят грвен, ну и пару соитен миллионов "на проектныю докуиментацыю уникального комплекса", куда пластик совать!