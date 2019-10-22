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 Київські новини, Суспільство
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Все про:Київ (6635) транспорт (392) електронні квитки (13)

 Запуск електронного квитка у громадському транспорті Києва відкладено до кінця 2020 року

Запуск єдиного електронного квитка в Києві, який було заплановано на 1 листопада, переноситься щонайменше на рік.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це заявив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

"Ми вирішили перенести запуск у промислову експлуатацію електронного квитка. Але в будь-якому випадку кияни вже активно ним користуються, купують і поповнюють е-квиток. Також паралельно працюватимуть жетони і паперові квитки. Їх поступово будуть виводити з обігу. Я думаю, процес виведення жетонів і паперових квитків триватиме до кінця наступного року", – повідомив Назаров.

За його словами, систему е-квитка потрібно вдосконалити.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в столиці з 1 листопада планують припинити продаж паперових квитків у наземному транспорті, у метрополітені - жетонів і зелених безконтактних карт.

Електронний квиток був запущений у тестовому режимі з 30 жовтня в комунальному громадському транспорті Києва - метро, ​​автобусах, тролейбусах і трамваях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У "Київпастрансі" розповіли, як буде працювати система електронної оплати проїзду

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155162
 
 
 Топ коментарі
 
Вчера попытался позвонить в ГIОЦ и затребовать расшифровку платежек, по телефону автоответчик сказал что операторов нет, пишите онлайн, в онлайн автоответчик ответил, жди ответа через месяц. Спасибо господин Президент, Украина в смартфоне наше все, то есть хрен нам все, ничего не узнаешь, ничего тебе не скажут.
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Скажите, а где можно будет купить этот электронный билет?
Можно ли будет его купить в самом транспорте, после посадки/при посадке в транспорт?
Можно ли будет купить на любой остановке?
Или нужно будет топать в бебени?
Или покупать в сети, со смартфона, по отпечатку пальца с трупа?
И деньги класть тоже со смартфона, по отпечатку пальца с трупа?
Скажите, а сколько стоит в Украине смартфон, распознающий отпечаток пальца трупа и могут ли себе позволить данное устройство пенсионеры, принимая во внимание, что они не могут даже оплатить долги по ЖКХ (привет Кривому Рогу)?

Потому что вот какое дело: карточку MYKI в Мельбурне нельзя купить ни в трамвае, ни в автобусе. И денег на нее положить тоже нельзя ни в трамвае, ни в автобусе. И на остановке купить нельзя. Можно купить на железнодорожной станции ли в почтовых отделения/газетных "киосках", которые, как вы сами понимаете, есть далеко не каждой остановке, мягко говоря.
Так что пассажира запросто можно оштрафовать за безбилетный проезд, хотя он с удовольствием бы заплатил, да вот нет у него такой возможности.
Слава труду, что я общественным транспортом последние годы вообще не пользуюсь.

А в Японии, согласно их фильмам о железных дорогах, можно купить билет прямо в вагоне пригородной электрички.
Прочувствуйте разницу.
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такое написал человек, который не видел эту систему в Киеве, т.е. или провинциальный зебобик, или рузькэ.
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При чём здесь зе? Всю эту "реформу" начали еще за долго до прихода к власти команды Зе.
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да, начали и ввести должны были 01.11.
Но зебобики за пол года власти завалили ввод этой системы. Не может пингвин летать, а Клоун не может управлять страной.....
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Ааааа это всё зе завалили, будем знать) Так выходи на площади за пороха и его кореша медведчука, может лучше реформы нестись будут!
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Проте банда мародерів, холуєм якої ти є, не лоханулась, за рахунок тебе, пенсіонерів, сиріт, інвалідів, бюджетників, відгрохала собі маєтки в Іспанії, Італії, Конча-заспах і Козинах.
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Запуск электронного билета в общественном транспорте Киева отложен до конца 2020 года,а пока будем разрабатывать и вводить в действие новую модель компостера.

Диджитализация,а ****. Запуск электронного билета в общественном транспорте Киева отложен до конца 2020 года - Цензор.НЕТ 615
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Пластикові картки ці просто погано компостуються, занадто тверді.
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Обьявят конкурс на работу кондутором.Предпочтение будут отдавать только людям с сильными руками. Запуск електронного квитка у громадському транспорті Києва відкладено до кінця 2020 року - Цензор.НЕТ 4888
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Вчера попытался позвонить в ГIОЦ и затребовать расшифровку платежек, по телефону автоответчик сказал что операторов нет, пишите онлайн, в онлайн автоответчик ответил, жди ответа через месяц. Спасибо господин Президент, Украина в смартфоне наше все, то есть хрен нам все, ничего не узнаешь, ничего тебе не скажут.
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Как же я вам сочувствую.
Я вчера затратила целый рабочий день (!) на общение с искусственным интеллектом.
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Маленький совет, ищите местного депутата из БПП и обращайтесь к нему, чтобы уничтожить ему ненавистное он пойдет на всё. Лечить подобное подобным, попробуйте, работает, проверено.
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Ну тогда не парьтесь с интеллектом, у вас проблемы покруче.

Запуск электронного билета в общественном транспорте Киева отложен до конца 2020 года - Цензор.НЕТ 4965
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Педалик потужно поднял проезд вшестеро, убив этим муниципальный транспорт. Оборудовал каждый трамвай и троллейбус дебильными гравицаппами для считывания этектронного квытка, выкинув на ветер деньги киян, а теперь сел на жопу. Впрочем так случилось со всеми реформами вальцманата
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такое написал человек, который не видел эту систему в Киеве, т.е. или провинциальный зебобик, или рузькэ.
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ты любитель электронных билетов, ответь зачем этот билет стоимостью 50 грн человеку который раз в месяц ездит на транспорте?!
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ну вообще-то для тех, кто ездит раз в месяц и не хочет покупать смарт-кард можно пользоваться разовым бумажным билетом с qr-кодом, аналогичным нынешним талончикам, только его надо не компостировать, а верифицировать
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согласно озвученному проекту бумажные билеты и одноразовые жетоны должны были быть отменены! токо карточка стоимостью 50 гр.
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Там есть еще много других вопросов. Что делать в переполненном автобусе? Передавать свой ****** чтоб его приложили к гравицаппе? Как отразится на бюджете то, что никакой нормальный человек не будет это делать пока не зайдут контролеры? Что Педалик будет делать с тысячами кондукторов, потерявших рабочие места? И много других
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боже, какой бред... а счас что делают в переполненном автобусе?
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Бабка лазит, толкается сто раз и смыкает всех за юбки и бороды или вопит не своим голосом - Задня площадка, пэрэдавайте гроши! Впрочем, у меня опыт минимальный. А теперь про бред. Бред - это отвечать в стиле "а щас шо?"
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"нормальный человек не будет это делать пока не зайдут контролеры?" Мда, а что мешало "нормальному человеку" тоже самое делать с талончиком? Кондуктор? Далеко не всегда! Кроме того, при электронной регистрации фиксируется время регистрации.

"с тысячами кондукторов, потерявших рабочие места?" У нас как-бы политики ноют о вымывании рабочей силы за рубеж, нет!?
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Читайте внимательно. Бумажные талончики в нынешнем виде, это которые под компостер.
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брехня! бумажные талончики заменяются на одноразовые бумажные билеты с qr-кодом! вот нахрена писать не зная?? нету чтоли рук погуглить?? что за народ пошел.... система оплаты
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Порохобот, насколько мне напоминает память ты из города, которого Свыня подарила своему партнеру рыжему Гудку? Расскажи мне, киянину, про дебилковатый электронный билет. Можешь начать с ответа на вопрос - какого он цвета
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проезд 30 центов это дорого?? Запуск электронного билета в общественном транспорте Киева отложен до конца 2020 года - Цензор.НЕТ 5696 найдите на карте мира хоть одну зимбабве, где проезд стоит такие копейки. при этом сам коммунальный транспорт Киева на уровне европейского
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Чувак, это ты про минимум тридцатилетние Татры, которые называются трамваями? Или о жестяных корытах завода Антонова гыдко-болотного цвета, именуемых троллейбусами? А про Зимбабве поскаль зубы, когда будешь интересоваться в какой это зимбабве синимальная пенсия в полтос евро
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трамваи это только один из 4 основных видов транспорта, кроме того - старые татры это процентов 60 трамвайного парка, скажем весь скоростной трамвай обслуживается очень приличным современным составом, который к тому же именно сейчас активно обновляется, ну и те татры вполне еще нормальные, я на них каждый день езжу на работу, в них главную проблему составляют больше сами пассажиры, воняющие перегаром, сигаретами и пОтом. Київський трамвай
Троллейбусы в Киеве вообще отличные, высший класс, в основном Богданы и ЛАЗы, не знаю что там за бред про болотные и какой-то завод антонова Київський тролейбус
И про зимбабве тоже какой-то бред, ознакомься Экономика Зимбабве
По ходу, чувак, ты несешь сплошную бредятину
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Электроны и МАЗы действительно надежные тралики, а вот свинарчуковские ведра с гайками ездят только пока новые. Чтобы увидеть настоящий "европейский" транспорт поедь на Теремки покататься на 45-м или на Трою на каком-нибудь 31-м. Все, что ездит в центр Педалик в стиле кацапо-совковых потемкинских деревень пускает новое. Скоростных маршрутов реально два (не знаю что там на троещине) - 1-й и 3-й. На них НИКАК не может находиться 40 процентов подвижного состава. На всех остальных маршрутах ездят выкрашенные сто раз шкарабанки
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а руки отсохнут открыть ссылку в моем комментарии и ознакомиться с подвижным составом троллейбусов?? Київський тролейбус
кроме всего прочего (например бреда про какие-то Электроны) для особо брехливых Форц там есть такие интересные циферки про общее количество троллейбусов и количество в рабочем состоянии, так вот из более чем 200 Богданов ("свинарчуковских ведер"), поломано всего 5, а из 55 "надежных МАЗов" поломано 38. Прикольненько, да?
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а если найду? например в Беларусии цена одного проезда 0.55руб росийских
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без понятия что такое 0,55 руб росийских. сколько это в боливийских боливиано?
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Конечно - электронный билет - это прямая отчетность перед налоговой
А бумажные билеты- чистый нал для начальства и ОПГ
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Киевляне пользуются, ага а куда им киевлянам деваться! вы же его этот билет внедряете в принудительном плане, типа токо это и ничего другого! Поставили киевлян насильно раком и рассказываете что типа киевляне добровольно так стоят!!

А ЛОХИ ВЕЗДЕ РАСКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ ПРО ОТЧЕТНОСТИ И УЧЕТ! ВЫ ЛОШАРЫ ВЫ ВИДЕЛИ ЭТОТ УЧЕТ? ТАК КАКОГО ЛАПШУ ПОВТОРЯЕТЕ! А ВЫ ЛОХИ ЗАДАВАЛИСЬ ВОПРОСОМ А КТО ДЕЛАЕТ ЭТИ БИЛЕТЫ КТО БАБЛО ЗА НИХ ГРЕБЕТ? ИЛИ ЛОХАМ ТАКОЕ НЕ ИНТЕРЕСНО!!
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Скажите, а где можно будет купить этот электронный билет?
Можно ли будет его купить в самом транспорте, после посадки/при посадке в транспорт?
Можно ли будет купить на любой остановке?
Или нужно будет топать в бебени?
Или покупать в сети, со смартфона, по отпечатку пальца с трупа?
И деньги класть тоже со смартфона, по отпечатку пальца с трупа?
Скажите, а сколько стоит в Украине смартфон, распознающий отпечаток пальца трупа и могут ли себе позволить данное устройство пенсионеры, принимая во внимание, что они не могут даже оплатить долги по ЖКХ (привет Кривому Рогу)?

Потому что вот какое дело: карточку MYKI в Мельбурне нельзя купить ни в трамвае, ни в автобусе. И денег на нее положить тоже нельзя ни в трамвае, ни в автобусе. И на остановке купить нельзя. Можно купить на железнодорожной станции ли в почтовых отделения/газетных "киосках", которые, как вы сами понимаете, есть далеко не каждой остановке, мягко говоря.
Так что пассажира запросто можно оштрафовать за безбилетный проезд, хотя он с удовольствием бы заплатил, да вот нет у него такой возможности.
Слава труду, что я общественным транспортом последние годы вообще не пользуюсь.

А в Японии, согласно их фильмам о железных дорогах, можно купить билет прямо в вагоне пригородной электрички.
Прочувствуйте разницу.
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Те, що ви не користуєтесь ГТ у Києві - дає вам багато можливостей для запитань та генерації непересічних теорій. Ну, хіба цього замало? )
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в транспорте его купить нельзя, но можно купить у водителя разовый бумажный талон с qr-кодом
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А водитель не в транспорте? А попробуй, сидя за рулем троллейбуса, в котором едет сотня людей, находясь в плотном киевском траффике, правильно отсчитать сдачу и не попасть на деньги или в аварию
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вообще-то запрещено покупать талончики у водителя во время движения, только на остановке
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Ах ты ж **** поганая....
На всех конечных станциях метро утром и вечером давка, эта ж гнида пытается впарить всем кусочек пластика за шестдесят грвен, ну и пару соитен миллионов "на проектныю докуиментацыю уникального комплекса", куда пластик совать!
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