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Все про:Європарламент (428) Зеленський (3306) Євросоюз (2657) Богдан Андрій (191) Віола фон Крамон (1)

 Я сумніваюся в оточенні Зеленського: Богдан дуже небезпечний, - євродепутатка фон Крамон

Віцепрезидентка делегації Європарламенту в комітеті асоціації "Україна-ЄС" депутатка Європейського парламенту Віола фон Крамон-Таубадел (Viola von Cramon-Taubadel) заявила, що сумнівається в оточенні президента України Володимира Зеленського, і в тому, якою мірою він правильно поінформований про процеси в країні.

Про це заявила Віола фон Крамон в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Я сумніваюся в цілому в оточенні президента Зеленського, якою мірою президент Зеленський правильно поінформований. Особливу проблему я бачу в пані Богдані, бо він дуже небезпечний", - зазначила вона.

"Як українці, як ми, європейці, можемо довіряти тому, хто приєднався до колишнього прем'єр-міністра Азарова під час переговорів у Росії наприкінці листопада 2013 року? Тому, хто не відчував моральної необхідності піти у відставку з урядового поста в світлі ухвалення "законів про диктатуру" на початку 2014 року, а потім зі смертями Майдану? Часто ми чуємо, що він професіонал, і тому він потрібен президенту Зеленському. Але він професіонал без морального компаса. І професіонал старого режиму. Як може президент Зеленський побудувати нову Україну з професіоналами старого режиму? Містер Богдан небезпечний", - пояснила євродепутатка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євродепутатка фон Крамон - Зеленському: Занадто багато на кону, наступний Майдан не буде мирним

"Це дуже неприємно і матиме наслідки. Я була досить наївною. Я думала, що Зеленський - нова фігура, але ні. Сам по собі - так, але не люди, які за ним стоять. Може бути, дехто з його компаній, 95 Кварталу, і є професіоналами, здатними швидко адаптуватися. Те, що вони можуть зробити, так це вчитися і надавати йому (Зеленському) інформацію. Але допоки Богдан є найважливішою фігурою в його офісі, іншим буде дуже важко", - констатувала євродепутатка.

Відповідаючи на запитання, чи хотіла б вона, щоб Богдан був звільнений, Віола фон Крамон заявила: "Звичайно! Це, звичайно, нереально, але донори і західні партнери усвідомили, що Богдан небезпечний, у нього свій порядок денний, ви не знаєте, на кого він працює, не знаєте, які його наміри і які законопроєкти він подаватиме".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155159
 
   
 Топ коментарі
 
Они педики, но не случайно. Я сомневаюсь в окружении Зеленского: Богдан очень опасен, - евродепутат фон Крамон - Цензор.НЕТ 7688
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Короче, мессадж такой: "мы готовы взять вашу убогую шайку клоунов под внешнее управление, но для этого серым кардиналом, направляющим Зелю на путь истинный, будет наш человек, а не клон Бени".
Если бурята уволят, Украина переходит под внешнее управление ЕС.
Если бурята не уволят, этот режим будет обрушен (скорее всего, финансово).

>доноры и западные партнеры осознали, что Богдан опасен
Я сомневаюсь в окружении Зеленского: Богдан очень опасен, - евродепутат фон Крамон - Цензор.НЕТ 6618

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Тетка жжет!!! Вова - это предупреждение. Желтая карточка, если тебе так понятнее. Следующим будет пендель в Ростов (в лучшем случае) или билет на концерт хора Александрова (в худшем). Дума-й.
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ха.....Да там опасна вся Зе команда вместе с кукловодом.... ..абы не Юля...
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Косата абсолютно влаштовувала пуйла, як і бубочка.
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Богдан не опасен, он любит Зе во всех проявлениях. Да и тот не против.

Пусть любятся, опасности пока нет.
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Особую проблему я вижу в господине Богдане, потому что он очень опасен", - отметила она.

Да. и как-то нездорово сзади прилипает к маленькому зеле .
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Это просто писец))) шептун, они не педики случайно?
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это не полит корректно - не педики,а геи - хотя в данном кокретном случаи - таки может и - да))))
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вспомните как закрыли рот его бывшему школьному дружку и члену команды гею перед выборами- там история есть
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До речі, про пєдіків:

Ігор МосійчукТут така так би мовити інтимна справа...
Один мій знайомий влаштував свого молодшого сина який нещодавно закінчив ВУЗ на роботу в апарат прем'єр-міністра Олексія Гончарука...
Десь на третій день приходить хлопець до дому і каже батькові:
- я на роботу більше не піду;
- чому?
- не піду, ні за які гроші, ні в якому випадку!
- та чому? що трапилося?
- я не піду, і не питай! (ледь не заплакав);
- та, що ж в кінці кінців трапилося? - говори негайно, я ж твій батько і це я тебе на таку престижну та переспективну роботу влаштував;
- тато та не треба мені ні такий престиж, ні тим паче переспективи;
- та, що там трапилося? кажи?
- він до мене приставав...
- хто він?
- хто? хто? прем'єр...
- та як приставав?
- як? як? прямо приставав, домагався інтимних стосунків зі мною...

ЧОМУ ЦІЄЇ НОВИНИ НЕМАЄ НА ЦЕНЗОРІ????
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не поворачивайся спиной к богдану!
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Богдана надо проверить у психиатра. Там явно проблема с психикой.
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обычный кандидат в депутаты Верховной рады, внезапно, от БПП..прикольно?
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Так у всех нариков ,это проблема.Зеля и его коксо-команда.Они каждый день выступают и не помнят ,что говорили и обещали вчера.
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Это не Богдана нужно проверять. У того все в норме. Это - враг. Нужно проверять тех, кто в том числе и за него голосовал. Вот где психиатрия.
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Но сегодня Богдан диктует жизнь стране
Пора делать закон о психиатрической экспертизе для властных особ
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достаточно принять закон напоминающий людям что их точка зрения не является объективной реальностью, например сентенции о том что Богдан диктует жизнь стране.Это был бы классный закон, искореняющий 95% бреда здесь.
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72 процента зебилов ненавидят коломойского и авакова но выбирают вову и у них не происходит разрыва шаблона, тот случай когда выпускать надо не енота а внезапно юлю, ВСЕ ПРОПАЛО ***
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так далеко оно не улетало ,чтоб столько говна слилось без него со всего мира - налетела куча черных лебедей и... обосрали власть
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ну вот уже прямым текстом - не кто уже не стесняться - значит там уже все решили - моника не слушала шо ему граждане Украины говорят - может хоть Европу послушает
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Что то бурят после акций протеста ,пропал.Что то задумал с портновым ,скорей всего очередную гадость для Украины и Украинцев.Кстати за брехню ,про плаченные митинги не ответил ,и за брехню про 20 миллионов для Кличко то же.Люди даже из заграницы видят этого вредителя от бени.
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Короче, мессадж такой: "мы готовы взять вашу убогую шайку клоунов под внешнее управление, но для этого серым кардиналом, направляющим Зелю на путь истинный, будет наш человек, а не клон Бени".
Если бурята уволят, Украина переходит под внешнее управление ЕС.
Если бурята не уволят, этот режим будет обрушен (скорее всего, финансово).

>доноры и западные партнеры осознали, что Богдан опасен
Я сомневаюсь в окружении Зеленского: Богдан очень опасен, - евродепутат фон Крамон - Цензор.НЕТ 6618

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не ну вы уже через чур - насчет богдана - да - насчет внешнего управления - не согласен
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A зачем им иначе выгонять Богдана ? Либо они включают вас в свою империю, либо отгораживаются. Ультиматум они сформулировали чётко и однозначно. Они вкладывались в Пороха и построенную им систему, а не в Беню.
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они вкладывались в нужный им вектор - люди вторичны - насчет Бени - все так - но вы не учитываете ,различные нац интересы стран Европы,а они разные и как бы не пытался чиновник ЕС ,озвучивать общую позицию ЕС, нац интересы все равно присутствуют -чем успешно и пользуются цапы ,а мы чем хуже ,то же можем и экономически в том числе - так ладно это мы уже в дебрях - просто тут скучновато,однако ))
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Мадам Виола выступает от имени наднационального руководства ЕС.
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Переход под внешнее управление будет означать конец украинского олигархата, конец феодальной системы, столь заботливо, по кирпичику, построенной Кучмой.
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а может так до макароновй и меркелей дойдет ,что опасность для них уже все ближе ... Ведь турборежим много успел, даже банде яныка не сравниться
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Два упомянутых Вами руководителя ничего не решают. Это - назначенные менеджеры. Решают Хозяева.
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Тетка жжет!!! Вова - это предупреждение. Желтая карточка, если тебе так понятнее. Следующим будет пендель в Ростов (в лучшем случае) или билет на концерт хора Александрова (в худшем). Дума-й.
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Там нечем думать, думалка пустая.
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А если в его заднице вместо чьей-то руки будет кол?..
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ему евродепутаты не указ. Главное каие мыслишки ***** озвучит ему Беня.
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но когда смотришь шоу и стоит краснеет и зеленеет докладчик, не зная как оправдать те или иные про...хлопы или намеренные развальноантиукраинские последние законы власти - и рейтинг зала и в сетях у него растет... начинаешь понимать, что огромный черный лебедь летает над Украиной
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В случае полной катастрофы армия может удержать ситуацию в стране... генерал Пиночетенко какой-нибудь...
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Вполне реальный сценарий, кстати, но не самый лучший.
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Тяжелые времена наступили для Богдана. Отход от Коломойского и амбициозные планы создания собственной группы государственного влияния провалились. Резко упало влияние ОПУ на ВР. Коломойский через Дубинского отбивает попытки руководить депутатами, а Арахамия не способен выполнять эти функции в достаточном объеме. Провалились попытки легализировать Портнова в государственной власти, в результате чего тот вошел в жестокое противостояние с Рябошапкой и потерян в качестве инструмента влияния. Самое неприятное для Богдана - его работой не доволен Зеленский. Единственное что останавливает Зеленского - у него нет кандидатуры на пост главы ОПУ. У Зеленского кончились "свои". Появление Сивохо в аппарате СНБО стало уже полным анекдотом..
При полном бездействии правительства и руководства Украины группа Коломойского-Геруса осуществляет планомерное снижение электрической генерации АЭС, создает искусственные препоны (через не выделение средств) для компенсации по "экологическому зеленому тарифу" для увеличения доли угольной электрогенерации. Предприятия Коломойского продолжают закупать электроэнергию государственных ТЭС по заниженной цене, что приводит к миллиардным бюджетным потерям.
Офис президента требует прохождения детектора лжи членами финансового комитета ВР от "Слуги народа". При всем нашем неуважении к депутатам от "Слуги народа" , хотим все же напомнить что т.н. "Офис Президента" не является органом государственной власти и создан для обеспечения и организации работы Президента страны. С этой функцией он справляется очень плохо. Функция контроля за депутатами ВР и принятие ими каких то решений находится вне поля функциональности т.н. "Офис Президента" ...
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И почему Портнов сейчас такой активный?
Не он ли автор диктаторских законов 2014 г.?
Почему Луценко ничего не сделал, чтобы уголовное дело открыть?
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при Луценко Портнов сидел под лавкой и боялся тявкнуть.

Но сейчас же Луценко в прошлом, почему же Зе его не садит?
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М-да, кажется у Богдана серьёзный конкурент на должность появился.
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Фурса. Лига.нет ... И тут друзья Зеленского на канале Коломойского в мерзком стиле атакуют врага Коломойского. Притом, что сам Зеленский обещал найти и разобраться и вообще наказать тех, кто дом поджег. Но он президент, он сказать другого, вроде, и не мог. И интересно тут не что он говорит, а что думает. И очень для многих инвесторов шутки квартала отражают как раз то, что думает господин Зеленский. А если он так способен шутить над поджогом дома Гонтаревой, то вполне очевидным становится и его степень взаимоотношения с Коломойским. И его позиция по ПриватБанку.
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погнал к императору на восток и не вычитал шутки Коломойского? не верим
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Ленка(ну, та что как бы жена) тоже видит проблему в Богдане, когда нашла СМСку от Богдана на Вовкином телефоне
Я сомневаюсь в окружении Зеленского: Богдан очень опасен, - евродепутат фон Крамон - Цензор.НЕТ 8925
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Опа! Какой нежданчик для зебилов-патриётав (о ватной части его почитателей речь не идет)!
Европеец открытым текстом дал понять, ху из ху.
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У кожної людини на лівому плечі сидить дідько. У Вовіка він матеріалізований у сутність.
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В Зеленском и его окружении сомневаться не стоит. Это срань господня. Сомнения тут неуместны.
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Ну тут хоть есть возможность,хоть и гипотетическая,поменять Богдана.А вот кого было менять при Свынарчуке?Порошенко?Так Порошенко был,есть,и будет олигархом.И все пять лет своего президентства работал только сам на себя.Так,что менять Мальдивского хфельдмаршала трэба було нэгайно.Ну а,то что люди выбрали Зеленского,что сказать?Демократия однако.Не справится,через пять лет выберем себе другого.Главное,что бы без майданов.Конечно было бы не плохо,если бы промежуток меду выборами составлял четыре,а еще лучше три года,что президента,что парламента.Но маемо тэ,що маемо.
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А С ТКАЧЕНКО (ЧИТАЙ БЕНЯМЭР) еще страшнее
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Я сомневаюсь в окружении Зеленского: Богдан очень опасен, - евродепутат фон Крамон, увольте богдана, но а геноцид мы не все равно не признаем. Потому что Украина должна выполнять наши хотелки, а мы украинские - нет.
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Богдан был адвокатом и помощником бизнесмена Коломойского. А основная цель в бизнесе - нае.ать и сожрать конкурентов. Боюсь, такую философию нельзя применять в управлении государством.
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Так они рассматривают Украину как полигон для кормления.
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Лучше дайте совет, как избавится от этой нечести?
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поцелуй в жопу немчуру - шестёрок путлеровских...
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Теперь монику уже не похлопывают по щечке, а просто бьют...
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если вонючая продажная немецкая шваль против - то может быть и правильно всё делают наши...
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а штайнмайер шваль? или тут играем а тут рыбу заворачиваем?
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штанмайер - это вообще шваль последней инстанции - х.йловская мерзкая шестёрка.
Если Меркельша просто бабушка-КГБ-ка-комсомолка, то Штанмайер - гавно по определению.
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после отказа признать геноцид украинцев немцы могут лишь своей бабушке советовать что ей делать со своим дедушкой, а не украинцам.
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