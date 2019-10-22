 Я сумніваюся в оточенні Зеленського: Богдан дуже небезпечний, - євродепутатка фон Крамон

Про це заявила Віола фон Крамон в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Я сумніваюся в цілому в оточенні президента Зеленського, якою мірою президент Зеленський правильно поінформований. Особливу проблему я бачу в пані Богдані, бо він дуже небезпечний", - зазначила вона.
"Як українці, як ми, європейці, можемо довіряти тому, хто приєднався до колишнього прем'єр-міністра Азарова під час переговорів у Росії наприкінці листопада 2013 року? Тому, хто не відчував моральної необхідності піти у відставку з урядового поста в світлі ухвалення "законів про диктатуру" на початку 2014 року, а потім зі смертями Майдану? Часто ми чуємо, що він професіонал, і тому він потрібен президенту Зеленському. Але він професіонал без морального компаса. І професіонал старого режиму. Як може президент Зеленський побудувати нову Україну з професіоналами старого режиму? Містер Богдан небезпечний", - пояснила євродепутатка.
"Це дуже неприємно і матиме наслідки. Я була досить наївною. Я думала, що Зеленський - нова фігура, але ні. Сам по собі - так, але не люди, які за ним стоять. Може бути, дехто з його компаній, 95 Кварталу, і є професіоналами, здатними швидко адаптуватися. Те, що вони можуть зробити, так це вчитися і надавати йому (Зеленському) інформацію. Але допоки Богдан є найважливішою фігурою в його офісі, іншим буде дуже важко", - констатувала євродепутатка.
Відповідаючи на запитання, чи хотіла б вона, щоб Богдан був звільнений, Віола фон Крамон заявила: "Звичайно! Це, звичайно, нереально, але донори і західні партнери усвідомили, що Богдан небезпечний, у нього свій порядок денний, ви не знаєте, на кого він працює, не знаєте, які його наміри і які законопроєкти він подаватиме".
Пусть любятся, опасности пока нет.
Да. и как-то нездорово сзади прилипает к маленькому зеле .
Ігор МосійчукТут така так би мовити інтимна справа...
Один мій знайомий влаштував свого молодшого сина який нещодавно закінчив ВУЗ на роботу в апарат прем'єр-міністра Олексія Гончарука...
Десь на третій день приходить хлопець до дому і каже батькові:
- я на роботу більше не піду;
- чому?
- не піду, ні за які гроші, ні в якому випадку!
- та чому? що трапилося?
- я не піду, і не питай! (ледь не заплакав);
- та, що ж в кінці кінців трапилося? - говори негайно, я ж твій батько і це я тебе на таку престижну та переспективну роботу влаштував;
- тато та не треба мені ні такий престиж, ні тим паче переспективи;
- та, що там трапилося? кажи?
- він до мене приставав...
- хто він?
- хто? хто? прем'єр...
- та як приставав?
- як? як? прямо приставав, домагався інтимних стосунків зі мною...
ЧОМУ ЦІЄЇ НОВИНИ НЕМАЄ НА ЦЕНЗОРІ????
Пора делать закон о психиатрической экспертизе для властных особ
Любов не обирають.
Если бурята уволят, Украина переходит под внешнее управление ЕС.
Если бурята не уволят, этот режим будет обрушен (скорее всего, финансово).
>доноры и западные партнеры осознали, что Богдан опасен
При полном бездействии правительства и руководства Украины группа Коломойского-Геруса осуществляет планомерное снижение электрической генерации АЭС, создает искусственные препоны (через не выделение средств) для компенсации по "экологическому зеленому тарифу" для увеличения доли угольной электрогенерации. Предприятия Коломойского продолжают закупать электроэнергию государственных ТЭС по заниженной цене, что приводит к миллиардным бюджетным потерям.
Офис президента требует прохождения детектора лжи членами финансового комитета ВР от "Слуги народа". При всем нашем неуважении к депутатам от "Слуги народа" , хотим все же напомнить что т.н. "Офис Президента" не является органом государственной власти и создан для обеспечения и организации работы Президента страны. С этой функцией он справляется очень плохо. Функция контроля за депутатами ВР и принятие ими каких то решений находится вне поля функциональности т.н. "Офис Президента" ...
Не он ли автор диктаторских законов 2014 г.?
Почему Луценко ничего не сделал, чтобы уголовное дело открыть?
Но сейчас же Луценко в прошлом, почему же Зе его не садит?
Европеец открытым текстом дал понять, ху из ху.
Если Меркельша просто бабушка-КГБ-ка-комсомолка, то Штанмайер - гавно по определению.