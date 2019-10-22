 Я сумніваюся в оточенні Зеленського: Богдан дуже небезпечний, - євродепутатка фон Крамон

Про це заявила Віола фон Крамон в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Я сумніваюся в цілому в оточенні президента Зеленського, якою мірою президент Зеленський правильно поінформований. Особливу проблему я бачу в пані Богдані, бо він дуже небезпечний", - зазначила вона.

"Як українці, як ми, європейці, можемо довіряти тому, хто приєднався до колишнього прем'єр-міністра Азарова під час переговорів у Росії наприкінці листопада 2013 року? Тому, хто не відчував моральної необхідності піти у відставку з урядового поста в світлі ухвалення "законів про диктатуру" на початку 2014 року, а потім зі смертями Майдану? Часто ми чуємо, що він професіонал, і тому він потрібен президенту Зеленському. Але він професіонал без морального компаса. І професіонал старого режиму. Як може президент Зеленський побудувати нову Україну з професіоналами старого режиму? Містер Богдан небезпечний", - пояснила євродепутатка.

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"Це дуже неприємно і матиме наслідки. Я була досить наївною. Я думала, що Зеленський - нова фігура, але ні. Сам по собі - так, але не люди, які за ним стоять. Може бути, дехто з його компаній, 95 Кварталу, і є професіоналами, здатними швидко адаптуватися. Те, що вони можуть зробити, так це вчитися і надавати йому (Зеленському) інформацію. Але допоки Богдан є найважливішою фігурою в його офісі, іншим буде дуже важко", - констатувала євродепутатка.

Відповідаючи на запитання, чи хотіла б вона, щоб Богдан був звільнений, Віола фон Крамон заявила: "Звичайно! Це, звичайно, нереально, але донори і західні партнери усвідомили, що Богдан небезпечний, у нього свій порядок денний, ви не знаєте, на кого він працює, не знаєте, які його наміри і які законопроєкти він подаватиме".