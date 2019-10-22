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Все про:РНБО (582) Донбас (13377) Сивохо (1)

 Працювати будемо з людьми і смислами. З висновками прошу не поспішати, - Сивохо про своє призначення у РНБО

Новий радник секретаря РНБО Сергій Сивохо зреагував на критику, що виникла через його призначення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це креативний продюсер "95 Кварталу" і екскандидат у нардепи від СН написав у фейсбуці.

"Хочу уточнити, що я відповідатиму лише за гуманітарну політику, за роботу з людьми і смислами, і працювати буду з великою і цілеспрямованої командою. Усі вони, як і я, вихідці з Донбасу, і в нас величезне бажання закінчити цю війну, зокрема в головах. Я пропоную не поспішати з висновками, хайпом і хейтом. Скоро ви все побачите і тоді ми зможемо конструктивно дискутувати", - зазначив Сивохо.

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Нагадаємо, 21 жовтня Сивохо повідомив, що його призначили радником секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.

Працювати будемо з людьми і смислами. З висновками прошу не поспішати, - Сивохо про своє призначення у РНБО 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155154
 
 
 Топ коментарі
 
- Сивуха, ты правда донбасянин?
- Да
- А скажи что-то по донбасовски
- Работать идите, майдауны!

Работать будем с людьми и смыслами. С выводами прошу не спешить, - Сивохо о своем назначении в СНБО - Цензор.НЕТ 5587
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Ещё один КРУПНЫЙ , неожиданный специалист по нерешенным вопросам в сфере национальной безопасности .
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Если часто "шутишь" в стиле "95 Квартала" рот превращается в анальный сфинктер! Не будь, как Женя и Серёжа! Не "шути"!

Работать будем с людьми и смыслами. С выводами прошу не спешить, - Сивохо о своем назначении в СНБО - Цензор.НЕТ 6178
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- Сивуха, ты правда донбасянин?
- Да
- А скажи что-то по донбасовски
- Работать идите, майдауны!

Работать будем с людьми и смыслами. С выводами прошу не спешить, - Сивохо о своем назначении в СНБО - Цензор.НЕТ 5587
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Жирная Сивоха - регианнал "за бандита и вора Януковича" из себя строит святого. Он будет работать со смыслами... Ну хорошо, посмотрим его "смыслы", совпадают ли они с украинскими и народными, или народ его вместе со смыслам отправит в Ростов,где и его кумир сидел в бегах. Я бы на его месте не шла на такую должность, не имея ни образования, ни опыта в политике, ни знания экономики и финансов, ни знания военного дела НИЧЕГО - голова пустая.Только олигофрен ни в чем не сомневаясь идет на такие должности, подвергая опасности от неправильных решений страну и миллионы людей.
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Да ладно вам.... Прикольный мужик.... Если уж решили из страны сделать цирк-шапито, то надо это доводить до конца!
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Да, жирная и отвратительное существо. НО! Если бы я знал в 2004, что Ющенко сольет Украину Януковичу, а после Революции 2014 быдло выберет неполноценного клоуна непонятной национальности, с израильской ксивой на кармане, в сРане полная дебилизация, тупизация и кретинизация, Я лично был в группе антимайдан 2004 и 2014 годов, и палками гнал с майданов по всей Украине.
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Никто не знает ничего наперед и если бы антимайдан победил, то было бы еще хуже, мы бы были уже в РФ ее областью с такой же дебильной властью как в Крыму сейчас и без всяких перспектив. Полная дебилизация не только в Украине, в Кацапстане она еще успешнее продвигается.
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Интересно что для работы с людьми выбрали не Дениса Казанского или Олену Степову.
А рыга.
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якийсь він нафталіновий. нічого не пам'ятаю з його виступів, щоб запам'ятлось.
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МАлАдой ты ИШо... Но это не порок... Я тебе белой завистью завидую... Работать будем с людьми и смыслами. С выводами прошу не спешить, - Сивохо о своем назначении в СНБО - Цензор.НЕТ 506
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Если часто "шутишь" в стиле "95 Квартала" рот превращается в анальный сфинктер! Не будь, как Женя и Серёжа! Не "шути"!

Работать будем с людьми и смыслами. С выводами прошу не спешить, - Сивохо о своем назначении в СНБО - Цензор.НЕТ 6178
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Вчера кидали его выступ с лугандоном левченко со сцены (в 2010 правда)... за шапкокрада янука топили вместе.
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Донецк, 2010. Сергей Сивохо и известный сепар Левченко выступают на митинге в поддержку Януковича

Работать будем с людьми и смыслами. С выводами прошу не спешить, - Сивохо о своем назначении в СНБО - Цензор.НЕТ 2816 Работать будем с людьми и смыслами. С выводами прошу не спешить, - Сивохо о своем назначении в СНБО - Цензор.НЕТ 9396Работать будем с людьми и смыслами. С выводами прошу не спешить, - Сивохо о своем назначении в СНБО - Цензор.НЕТ 311Работать будем с людьми и смыслами. С выводами прошу не спешить, - Сивохо о своем назначении в СНБО - Цензор.НЕТ 1551
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Ну и вишенка на тортик. Лохторат Януковича, один в один с гнилозубым ватником Вовочка - много ходов очка, слушает пламенные речи Сивохи, и тут же, прямо на митинге распивает алкогольные напитки:

Работать будем с людьми и смыслами. С выводами прошу не спешить, - Сивохо о своем назначении в СНБО - Цензор.НЕТ 3847
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Ещё один КРУПНЫЙ , неожиданный специалист по нерешенным вопросам в сфере национальной безопасности .
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Вот еще новое лицо времен янека и азика что то говорит на антимайдане Работать будем с людьми и смыслами. С выводами прошу не спешить, - Сивохо о своем назначении в СНБО - Цензор.НЕТ 6521
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Эти высказывания читать невозможно, это бред, просто бред.
"работать со смыслами", "закончить войну в головах" - это речь невменяемого.
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Превратили страну в цирк!!!

Зе вообще рехнулся, скоро в Раде еще мартышки будут прыгать и собачки танцевать...…

Выносить надо этих клоунов!
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Писец *****!
Таке побачит зразу попердолить!

Работать будем с людьми и смыслами. С выводами прошу не спешить, - Сивохо о своем назначении в СНБО - Цензор.НЕТ 99
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"Буду отвечать за работу со смыслами",-"значить будут грабить"(С)
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"Все они, как и я, выходцы из Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах"-походу у них там всех зелёных, один вирус, хотят закончить войну,комплекс ватника малороса скорее чтоб хозяин взял,или дебилы или сознательно ведут Украину в колонию мордора,У войны нет сроков,либо победа,либо поражение
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"Работать будем с людьми и смыслами"
"и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах."
Источник: https://censor.net.ua/n3155154

"Со смыслами", "в головах войну закончить".
Скажите, а Квартал - они вменяемые?
Вот с самом прямом смысле слова, отдают ли они себе отчет о совершаемых ими действиях? Потому что, судя по их заявлениям, ими должны бы заняться органы опеки, как недееспособными.
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...у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах.

Cказал, ****, что мы один народ. Работать будем с людьми и смыслами. С выводами прошу не спешить, - Сивохо о своем назначении в СНБО - Цензор.НЕТ 705
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*****,еще един зебилоид косноязычный.Работать со смыслами. Работать будем с людьми и смыслами. С выводами прошу не спешить, - Сивохо о своем назначении в СНБО - Цензор.НЕТ 4098
Есть ли смысл в такой работе? Работать будем с людьми и смыслами. С выводами прошу не спешить, - Сивохо о своем назначении в СНБО - Цензор.НЕТ 584
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И смыслит ли он в работе со смыслами?
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блин... какая накуй гуманитарная политика с обитателями Лугандона !? Людей там уже нет - все нормальные выехали и устроились тут, поэтому пускай жрут свой "руский мир" до конца - пока не подавятся
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Хоть один нормальный есть у команды Зе?
Я в шоке....((
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А типу до цього без смислу з людьми працював?
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Шо одне:
"Хочу уточнить, что я буду отвечать только за гуманитарную политику, за работу с людьми и смыслами" Источник: https://censor.net.ua/n3155154

Шо інше:

"Я хотел, кстати, извиняюсь, что я немного опоздал, потому что я хотел, честно, я бегаю по утрам, сейчас есть возможность, я переехал в город, и я сейчас бегаю, поэтому я хотел прибежать. Но мне сказали, что это будет неуважение к вам, что я буду в спортивной форме".

І ось вони ще над Кличко сміялися.
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Подмена понятий.
Наша тема - не "мирный Донбасс", а "украинский Донбасс".
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боюсь тут работа в головах с понятиями будет другая: "Украина" на "российская Украина".
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А давай Вова ще Полякову мiнiстром культури.
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я шахтер с Донбасса..воюю сейчас в 54...и что мне может этот Сивохо рассказать? я УЧИЛСЯ в ДПИ, а Сивохо в КВН играл от института..
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он будет "работать" с большинством.
ты-исключение.у меня на памяти с Донбаса всего человек 5 патриотов...всего.
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С каким большинством.
С жителями ордле ему работать никто не даст.
А с беженцами не надо работать.
И после пяти лет дискриминации никому ничего от государства не надо.
Тем более пустой брехни.
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ну почему не даст.есть-же тв,нэт...хотя это провальная идея.

я за-работу с оставшимися в лднеерии с помощью боевых бригад ЗСУ,Добробатов,ну и НГУ на периметре,хех )))
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я лично знаю еще 2...это брат(93 бригада) и МОЯ МАМА..она сказала-снесите все, хлопцы, но вернитесь с Украинскими флагами..и да, она сейчас в Лугандонии(отец слепой инвалид-куда им ехать?)..
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я хз что эти единицы делают-но в глаза ЛЮДЯМ смотреть не стыдно..был момент..только зашли в зону-надо забрать хлопчика, который приехал с госпиталя..ночь...забираю со штаба, а как обратно добраться до позиций-хз( повторюсь-только зашли-бардак полный). знаю где разведосы бригадные- к ним прихожу с хлопчиком в гражданке(напряглись разведосы Працювати будемо з людьми і смислами. З висновками прошу не поспішати, - Сивохо про своє призначення у РНБО - Цензор.НЕТ 7851)..5 минут-обнюхались-респект и уважуха..сразу находиться машина и сопровождение..правда перед заходом на позиции очень переживали, что наши же посты нас и постреляют( а связи тупо нет)..посты потом рыли траншеи за такой про..**, но до позиций мы все таки добрались..П.С. я вот думаю, может мне книгу надо писать об приключениях на войне? историй забавных( и не очень) много..
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Как юморист-полный ноль.
Как киноартист-бездарь,
Как человек- гивно.. и т.д. то что надо..
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Где то всплакнул Грымчак и завыл от зависти, потоки мимо него ..
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В команде ЗЕ полная деградация с подбором кадров а скамейка запасных оказалась очень короткой стали подбирать всех подряд кто хоть отдавлено пересекался с кварталом ПЕЧАЛЬ
этим балаганщикам также не нужны проффесионалы своего дела а нужны чего изволите
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Все они, как и я, выходцы из Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах.

===========
Вы уже боритесь с головами с 2015 года. Победили 73%. Осталось немного. Одно выступление хора "ВЕРЬВОВКЕ" чего стоит.
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"Война в головах"? Малорос, война в реале и не от украинцев зависит, когда она закончится. Вы, малоросы хотите капитулировать, а украинцы выиграть войну. Я не говорю о военной победе. Я говорю, что надо дожать ***** санкциями Запада, пока на расии голодные бунты не начнутся. Но вы делаете так, что санкций скоро не будет. Вы капитулянты и предатели и ждет вас Ростов, а может и фонарные столбы на Крещатике.
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Так от чому хор в квартал приглашали - коміків дебільних стало не хватати, всі у владу пішли.
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ВСЕГО !!! полгода работ со смыслами ЭТА БЕвласть привела советника власти Сивохо! Извини Сивохо, может ты и хорош, но так случилось , что ты вступаешь в дерьмо...
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"...сА смЬІсламі..." Працювати будемо з людьми і смислами. З висновками прошу не поспішати, - Сивохо про своє призначення у РНБО - Цензор.НЕТ 3360
Просто "філософ" якийсь з мармизою класичного донецького люмпена
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Так, кто у нас ещё не при деле? А-а, Крутоголов...Надо придумать куда его назначить. Працювати будемо з людьми і смислами. З висновками прошу не поспішати, - Сивохо про своє призначення у РНБО - Цензор.НЕТ 5560
Працювати будемо з людьми і смислами. З висновками прошу не поспішати, - Сивохо про своє призначення у РНБО - Цензор.НЕТ 375
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Да уж, собрал зеля команду - " И смех и грех"!
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Дорогой Сивуха!
Ты надеешься победить Расийский Тиливизар?

Умоляю, начни с моей тёщи!
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