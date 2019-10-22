 Працювати будемо з людьми і смислами. З висновками прошу не поспішати, - Сивохо про своє призначення у РНБО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це креативний продюсер "95 Кварталу" і екскандидат у нардепи від СН написав у фейсбуці.
"Хочу уточнити, що я відповідатиму лише за гуманітарну політику, за роботу з людьми і смислами, і працювати буду з великою і цілеспрямованої командою. Усі вони, як і я, вихідці з Донбасу, і в нас величезне бажання закінчити цю війну, зокрема в головах. Я пропоную не поспішати з висновками, хайпом і хейтом. Скоро ви все побачите і тоді ми зможемо конструктивно дискутувати", - зазначив Сивохо.
Нагадаємо, 21 жовтня Сивохо повідомив, що його призначили радником секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.
- Да
- А скажи что-то по донбасовски
- Работать идите, майдауны!
А рыга.
"работать со смыслами", "закончить войну в головах" - это речь невменяемого.
Зе вообще рехнулся, скоро в Раде еще мартышки будут прыгать и собачки танцевать...…
Выносить надо этих клоунов!
Таке побачит зразу попердолить!
"и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах."
Источник: https://censor.net.ua/n3155154
"Со смыслами", "в головах войну закончить".
Скажите, а Квартал - они вменяемые?
Вот с самом прямом смысле слова, отдают ли они себе отчет о совершаемых ими действиях? Потому что, судя по их заявлениям, ими должны бы заняться органы опеки, как недееспособными.
Cказал, ****, что мы один народ.
Есть ли смысл в такой работе?
Я в шоке....((
"Хочу уточнить, что я буду отвечать только за гуманитарную политику, за работу с людьми и смыслами" Источник: https://censor.net.ua/n3155154
Шо інше:
"Я хотел, кстати, извиняюсь, что я немного опоздал, потому что я хотел, честно, я бегаю по утрам, сейчас есть возможность, я переехал в город, и я сейчас бегаю, поэтому я хотел прибежать. Но мне сказали, что это будет неуважение к вам, что я буду в спортивной форме".
І ось вони ще над Кличко сміялися.
Наша тема - не "мирный Донбасс", а "украинский Донбасс".
ты-исключение.у меня на памяти с Донбаса всего человек 5 патриотов...всего.
С жителями ордле ему работать никто не даст.
А с беженцами не надо работать.
И после пяти лет дискриминации никому ничего от государства не надо.
Тем более пустой брехни.
я за-работу с оставшимися в лднеерии с помощью боевых бригад ЗСУ,Добробатов,ну и НГУ на периметре,хех )))
Как киноартист-бездарь,
Как человек- гивно.. и т.д. то что надо..
этим балаганщикам также не нужны проффесионалы своего дела а нужны чего изволите
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Вы уже боритесь с головами с 2015 года. Победили 73%. Осталось немного. Одно выступление хора "ВЕРЬВОВКЕ" чего стоит.
Просто "філософ" якийсь з мармизою класичного донецького люмпена
Ты надеешься победить Расийский Тиливизар?
Умоляю, начни с моей тёщи!