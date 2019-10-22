 Євродепутатка фон Крамон - Зеленському: Занадто багато на кону, наступний Майдан не буде мирним

Віцепрезидентка Делегації Європарламенту в Комітеті асоціації "Україна-ЄС" зазначила в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", що "Україні потрібен український парламент, який працює ефективно і усвідомлено на основі реальних демократичних процедур", і зазначила, що цього не вистачає парламенту, що працює "в турборежимі", передає Цензор.НЕТ.
"Ми, як депутати Європейського парламенту, маємо наполягати на чистій процедурі ухвалення законопроєктів, ми маємо наполягати, щоб роль парламенту була сильною, щоб депутати в повному обсязі використовували свої права і виконували свої обов'язки, щоб була прозорість процедури та відповідне обговорення", - підкреслила віцепрезидентка делегації Європарламенту в комітеті асоціації "Україна-ЄС".
Віола фон Крамон наголосила, що європейська сторона дуже зацікавлена в продовженні інтенсивної співпраці з Україною, але вважає, що сильний парламент означає іншу процедуру ухвалення законопроєктів.
"Ми виділяємо достатню кількість грошей цій чудовій країні (Україні. - Ред.), багато грошей іде на реформи. І якщо пан Зеленський не хоче продовжувати з цими реформами, а замість цього їм перешкоджати або навіть повернути їх назад, ми маємо на це реагувати. Ми не будемо мовчати", - зазначила вона.
За словами віцепрезидентки делегації Європарламенту в комітеті асоціації "Україна-ЄС", в Європейському парламенті є велика підтримка України, при цьому є високі очікування до проведених в Україні реформ. Тому європейська сторона готова продовжити фінансову допомогу, "але не як саме собою зрозуміле", а має бачити результати і докази, "що гроші були використані належним чином".
"У країні має бути сильний парламент. Те, що ми бачимо, так це свого роду сліпе голосування. Занадто багато на кону, занадто багато чого можна втратити. І якщо люди не будуть задоволені, я маю на увазі тих, хто повертається з війни, тих, у кого є зброя, - наступний Майдан не буде мирним. Це може бути жахливо", - зазначила Віола фон Крамон.
Задовбали вже дєлітанти - пєдагоги.
Ты лучше пересмотри марш ветеранов (негосударственный) на День независимости и Майдан 14-го октября. Вдруг сможешь уловить разницу (в чем я, конечно, сомневаюсь).
Готовьтесь бенины клоуны.
Війна об'єднує інтереси ***** та порохла,і як тільки виникла загроза її припинення - почали включатися всі "консерви"...
ЗЕбил смеялся с "оффшоров Порошенко" - получил решение Панамского суда, который полностью оправдал 5-го президента, и возбудил ответное дело за клевету.
Международный аудит, суды в Лондоне и Делавэре - утверждают, что часть денег, украденных Коломойским из Привата, выводились на счета Зеленского.
Сравнил Украину с "актрисой из немецких фильмов для взрослых", готовой "принять в любом количестве с любой стороны" - получил прозвище Моника Зеленски во всем мире.
Издевался над избитыми на майдане. Интересуясь, что если одеть их в шерстяные вещи и бить эбонитовыми палочками, то можно ли получить электричество - получил митинги протестов против себя по всей Украине.
И вот, 95 квартал шутит о сгоревшем доме Гонтаревой……
П.Бойко
а, ну да. всё забываю. зебил и логика - вещи несовместимые.
А ты читаешь комменты тебе?
(с)
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2744978.html
А чому це всі мають підстроюватись під тих хто повертається з "війни"?
тебя уже не грабят? на Мальдивы слетал? или до сих пор тебе Порох в штанишки какает?
Ответ на столько очевиден, что последователям Трускавецкого образования и их адептам, должно быть всё понятно, но это не так, надувая очередной зеленый пузырь у себя под носом продолжают визжать, что их ограбили.
п.с. Кстати, когда Коломойский в начале 2014 года выводил $5,5 млрд. из главного банка страны, на офшоры Зеленского, что бы обрушить всю экономику, ввести Украину в состояние дефолта и скупить всё за копейки, это считалось как ограбление украинцев или это была помощь для них?
п.п.с. Можно не отвечать, от вас дибилов ни одной здравой мысли.
Из этой фразы становиться понятно, что клоун-наркоман всех обманул, никакими реформами и не пахнет и ЕС внимательно наблюдает, что же будет дальше, а пока в это коррумпированное болото денег не дадут. Или меня зеленые последователи попытаются убедить в обратном, что мол ЕС врёт и только Г+Г наряду со своим хозяином говорит правду.
Важен результат. А результат будет фееричным для одних и крахом для других.
Печально одно, победят "плохие".
Зло всегда побеждает!
А потом объявляет себя добром.
Twilight
@O22780
А на самом деле страшно, что Порошенко скупает евродепутатов с целью создания в Украине фейковой виртуальной картинки "в Европарламенте не довольны политикой Зеленского"