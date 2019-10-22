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Все про:Європарламент (428) Зеленський (3306) протест (1013) Євросоюз (2657) Віола фон Крамон (1)

 Євродепутатка фон Крамон - Зеленському: Занадто багато на кону, наступний Майдан не буде мирним

Віцепрезидентка делегації Європарламенту в комітеті асоціації "Україна-ЄС" депутатка Європейського парламенту Віола фон Крамон-Таубадел (Viola von Cramon-Taubadel) запевнила, що європейська сторона готова продовжити фінансову допомогу Україні, але має бачити результати реформ.

Віцепрезидентка Делегації Європарламенту в Комітеті асоціації "Україна-ЄС" зазначила в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", що "Україні потрібен український парламент, який працює ефективно і усвідомлено на основі реальних демократичних процедур", і зазначила, що цього не вистачає парламенту, що працює "в турборежимі", передає Цензор.НЕТ.

"Ми, як депутати Європейського парламенту, маємо наполягати на чистій процедурі ухвалення законопроєктів, ми маємо наполягати, щоб роль парламенту була сильною, щоб депутати в повному обсязі використовували свої права і виконували свої обов'язки, щоб була прозорість процедури та відповідне обговорення", - підкреслила віцепрезидентка делегації Європарламенту в комітеті асоціації "Україна-ЄС".

Віола фон Крамон наголосила, що європейська сторона дуже зацікавлена ​​в продовженні інтенсивної співпраці з Україною, але вважає, що сильний парламент означає іншу процедуру ухвалення законопроєктів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС знову продовжить санкції проти РФ: причин для скасування немає, - євродепутатка фон Крамон

"Ми виділяємо достатню кількість грошей цій чудовій країні (Україні. - Ред.), багато грошей іде на реформи. І якщо пан Зеленський не хоче продовжувати з цими реформами, а замість цього їм перешкоджати або навіть повернути їх назад, ми маємо на це реагувати. Ми не будемо мовчати", - зазначила вона.

За словами віцепрезидентки делегації Європарламенту в комітеті асоціації "Україна-ЄС", в Європейському парламенті є велика підтримка України, при цьому є високі очікування до проведених в Україні реформ. Тому європейська сторона готова продовжити фінансову допомогу, "але не як саме собою зрозуміле", а має бачити результати і докази, "що гроші були використані належним чином".

"У країні має бути сильний парламент. Те, що ми бачимо, так це свого роду сліпе голосування. Занадто багато на кону, занадто багато чого можна втратити. І якщо люди не будуть задоволені, я маю на увазі тих, хто повертається з війни, тих, у кого є зброя, - наступний Майдан не буде мирним. Це може бути жахливо", - зазначила Віола фон Крамон.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155153
 
   
 Топ коментарі
 
Этот депутат - какой-то порохобот... Евродепутат фон Крамон - Зеленскому: Слишком многое на кону, следующий Майдан не будет мирным - Цензор.НЕТ 8768
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Это, Вовик, тебе ответ на то, что Европа мало помогает. Теперь за каждый цент тебе придётся отвечать лично, если ты подчинил себе парламент и фактически поменял политическое устройство страны. Думаю с твоими умственными и морально-психологическими характеристиками эти задачи тебе не по зубам, которые ты давал перед выборами.
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Судьба возвращает фарс обратно Монике Зеленскому, но уже в виде трагедии

ЗЕбил смеялся с "оффшоров Порошенко" - получил решение Панамского суда, который полностью оправдал 5-го президента, и возбудил ответное дело за клевету.
Международный аудит, суды в Лондоне и Делавэре - утверждают, что часть денег, украденных Коломойским из Привата, выводились на счета Зеленского.

Сравнил Украину с "актрисой из немецких фильмов для взрослых", готовой "принять в любом количестве с любой стороны" - получил прозвище Моника Зеленски во всем мире.

Издевался над избитыми на майдане. Интересуясь, что если одеть их в шерстяные вещи и бить эбонитовыми палочками, то можно ли получить электричество - получил митинги протестов против себя по всей Украине.

И вот, 95 квартал шутит о сгоревшем доме Гонтаревой……

П.Бойко



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Виділяють достатньо коштів? Із клуні впав депутат? А з Майданами ми і самі розберемося...
Задовбали вже дєлітанти - пєдагоги.
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До грудня залишилось зовсім мало. Думай(те). Евродепутат фон Крамон - Зеленскому: Слишком многое на кону, следующий Майдан не будет мирным - Цензор.НЕТ 1074
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А предыдущий Майдан был пикником с шашлыками?
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Если сравнивать со следующим, то окажется где-то так.
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Принаймні Майдан-2004 даунецькі довго називали "дискотекою". Допоки їм самим не довелося скакати й тікати.
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Были в основном коктейли Молотова, камни и деревянные палки. А сейчас может быть огромное кол - во современного оружия. Вот и разница
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Виоле надо быть осторожнее, возможно Зе захочет сыграть хреном не только на рояле...
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Зешмаркля нормально не уйдет, вопрос только один - что останется от Украины после его шоу
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А це найголовніше питання і найстрашніші перспективи.
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Чем дольше он при должности - тем хуже последствия. Сделать глиняный кувшин - много времени и усилий. Разбить его - доли секунды.
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Кто бы умничал?! При Пете пытались майданить,так атошников на колени ставили!!!
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нарид не поддержал атошников, в результате получили клоуна
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ну так чё 14 октября не ставили? очко взыграло? ты где в этот день ныкался? Евродепутат фон Крамон - Зеленскому: Слишком многое на кону, следующий Майдан не будет мирным - Цензор.НЕТ 6345
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Ты бы не путал хрен с пальцем. Тоже мне, нашел майдан при порохе - десяток маргиналов. И чтобы их еще и поддержали.
Ты лучше пересмотри марш ветеранов (негосударственный) на День независимости и Майдан 14-го октября. Вдруг сможешь уловить разницу (в чем я, конечно, сомневаюсь).
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Можешь заодно посмотреть тот же марш за 13 год.
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Ветеранов? В 2013? Ветеранов чего, попрошу уточнить? Хаха. Ты в каком из параллельных миров живешь?..
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Дык он же реформы не проводит. Пусть сначала депутат спросит кому деньги выделяли на реформы- а реформы где ? Хотя шоколадникам не привыкать рисовать красивую картинку .
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Это, Вовик, тебе ответ на то, что Европа мало помогает. Теперь за каждый цент тебе придётся отвечать лично, если ты подчинил себе парламент и фактически поменял политическое устройство страны. Думаю с твоими умственными и морально-психологическими характеристиками эти задачи тебе не по зубам, которые ты давал перед выборами.
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О как и чем же она МНОГО помогает? Советами? Кредитами воюющей стране? Глубочайшей озабоченностью? Чем? Иногда лучше молчать чем говорить. А сия депутатка пусть сначала истребует ответ от того кому они выделяли деньги. Шото мине сильно кажется, что за ней уши Рошена торчат сильно.
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Так оно и будет!

Готовьтесь бенины клоуны.
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К чему собственно. Что могут импотентные депутаты от ЕС сделать? В очередной раз дюжа сильно озаботится?
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Ну, может Зе все-таки не такой дебил, каким хочет казаться и послушает умную тетю. А то намеки от народа ему туго заходят. Я насчет вооруженного Майдана. Кол в задницу - это не кокса нюхнуть.
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Так пусть зебилы в ВРУ и ОПе не доводят!
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ці свято вірять що посадивши пєцю можна уникнути майдану. для цього штат удо(який очолює людина бєні) розширяється, сбу, мвс з нгу( в надійності на домовленості з аваковим),.це мабуть перший головнокомандуючий(після яника) до якого зневажливо відносяться як в зсу, так в нгу
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Ця депутатка з ГДР, яка агітує за постмарксизм, інтернаціоналізм та вихід Німеччини з НАТО, цілком передбачувано заговорила кремлівсько-шоколадним голосом.
Війна об'єднує інтереси ***** та порохла,і як тільки виникла загроза її припинення - почали включатися всі "консерви"...
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Судьба возвращает фарс обратно Монике Зеленскому, но уже в виде трагедии

ЗЕбил смеялся с "оффшоров Порошенко" - получил решение Панамского суда, который полностью оправдал 5-го президента, и возбудил ответное дело за клевету.
Международный аудит, суды в Лондоне и Делавэре - утверждают, что часть денег, украденных Коломойским из Привата, выводились на счета Зеленского.

Сравнил Украину с "актрисой из немецких фильмов для взрослых", готовой "принять в любом количестве с любой стороны" - получил прозвище Моника Зеленски во всем мире.

Издевался над избитыми на майдане. Интересуясь, что если одеть их в шерстяные вещи и бить эбонитовыми палочками, то можно ли получить электричество - получил митинги протестов против себя по всей Украине.

И вот, 95 квартал шутит о сгоревшем доме Гонтаревой……

П.Бойко



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В который пишу, скажи кураторам, что не суд Панамы, а панамская прокуратура и не оправдала шоколадника, а отказалась проводить расследование по УД открытому в Украине. И уклонение от налогов в Панаме не престулпение, иначе бы деньги никто в Панаму не переводил бы.
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зато беспроблемно открыла производство за клевету. Євродепутатка фон Крамон - Зеленському: Занадто багато на кону, наступний Майдан не буде мирним - Цензор.НЕТ 3449 с чего бы вдруг?
а, ну да. всё забываю. зебил и логика - вещи несовместимые.
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Какая логика в открытии УД ? че куришь муфлон
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. Где логика ? попустись муфлон . По ссылке только слова адвокатов шоколадника. Где решение об открытии УД в Панаме ?
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Внимательно прочитал твой коммент. А потом -- коммент тебе.
А ты читаешь комменты тебе? Євродепутатка фон Крамон - Зеленському: Занадто багато на кону, наступний Майдан не буде мирним - Цензор.НЕТ 2874
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Хор Веревки всегда мечтал выступить в Ла Скале, но приглашают только в сауну.
(с)

Евродепутат фон Крамон - Зеленскому: Слишком многое на кону, следующий Майдан не будет мирным - Цензор.НЕТ 3515

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2744978.html
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Он наверное запамятовал , что и предыдущий мирным сложно назвать)
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"Ворона каркнула во все воронье горло"
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"И если люди не будут довольны, я имею в виду тех, кто возвращается с войны, тех, у кого есть оружие...."

А чому це всі мають підстроюватись під тих хто повертається з "війни"?
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По-перше - не всі, а по-друге можете не підстроюватись, а вийти на зустріч тим хто повертається з "війни". Євродепутатка фон Крамон - Зеленському: Занадто багато на кону, наступний Майдан не буде мирним - Цензор.НЕТ 9101
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ага. с плакатом "я вас туда не посылал".
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Якщо буде потрібно, то і вийду...............
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давай я тебе заплачу. 500 грн. хватит? только больничку будешь сам оплачивать. Ок?
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а если выложишь видео в Ютюб, где тебя ветераны мудохают, сможешь ещё больше на рекламе заработать. Євродепутатка фон Крамон - Зеленському: Занадто багато на кону, наступний Майдан не буде мирним - Цензор.НЕТ 3397
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Этого тварного нарколыгу надо убирать пока не поздно.
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Не немцам нам учить. Пусть сначала Голодомор геноцидом признают, ублюдки газпромовские
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Нехай спочатку Бубочка з Сеньором Голодомором, термосом і порноактрисою розбереться. Бо якось дивно виходить - робити претензії німцям, маючи викривлену позицію нинішньої влади до головних маркерів української історії. Євродепутатка фон Крамон - Зеленському: Занадто багато на кону, наступний Майдан не буде мирним - Цензор.НЕТ 2185
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Які "маркери" - таке і до них відношення.
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Виола фон Крамон-Таубадел- имя напоминает какую-то туалетную принадлежность. Неужто кгб уже не может нафантазировать имена попроще для своих нелегалов. Євродепутатка фон Крамон - Зеленському: Занадто багато на кону, наступний Майдан не буде мирним - Цензор.НЕТ 2879
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Ну что ж, постреляем зелерастов раз надо.
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А 5 лет грабежей мародера его устраивали?
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ишо один ограбленный зубажилец с зарплатой 4к у.е. и нулевой коммуналкой.
тебя уже не грабят? на Мальдивы слетал? Євродепутатка фон Крамон - Зеленському: Занадто багато на кону, наступний Майдан не буде мирним - Цензор.НЕТ 3850 или до сих пор тебе Порох в штанишки какает?
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Тут как бы всё очень просто, ЕС видит реформы - дают деньги, не видят - не дают. За пол года президентства комика из Украины сбежала даже комиссия МВФ.
Ответ на столько очевиден, что последователям Трускавецкого образования и их адептам, должно быть всё понятно, но это не так, надувая очередной зеленый пузырь у себя под носом продолжают визжать, что их ограбили.
п.с. Кстати, когда Коломойский в начале 2014 года выводил $5,5 млрд. из главного банка страны, на офшоры Зеленского, что бы обрушить всю экономику, ввести Украину в состояние дефолта и скупить всё за копейки, это считалось как ограбление украинцев или это была помощь для них?
п.п.с. Можно не отвечать, от вас дибилов ни одной здравой мысли.
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Что она понимает, этот евродепутат? От майданов Украина только крепчает....
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Как она догадалась, что всю зелёную мразь будут вешать за яйца?
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заверила, что европейская сторона готова продлить финансовую помощь Украине, но должна видеть результаты реформ


Из этой фразы становиться понятно, что клоун-наркоман всех обманул, никакими реформами и не пахнет и ЕС внимательно наблюдает, что же будет дальше, а пока в это коррумпированное болото денег не дадут. Или меня зеленые последователи попытаются убедить в обратном, что мол ЕС врёт и только Г+Г наряду со своим хозяином говорит правду.
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"Поэтому европейская сторона готова продлить финансовую помощь, "но не как само собой разумеющееся", а должна видеть результаты и доказательства, "что деньги были использованы должным образом". Вона сказала, що вжє наїлися досхочу гарних обіцянок реформ попередньої влади замість реальних реформ, тепер хочуть бачити реальні позитивні результати нової влади.
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Сложный вопрос: что важнее результат реформ или их юридическая чистота. История Европы говорит в пользу первого
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Мирный-немирный это мы увидим.
Важен результат. А результат будет фееричным для одних и крахом для других.
Печально одно, победят "плохие".
Зло всегда побеждает!
А потом объявляет себя добром.
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Бувший депутат, вихований, і викормлений москалями, дає якісь поради. )))Мені смішно. )) А вам??))
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Twilight

@O22780

А на самом деле страшно, что Порошенко скупает евродепутатов с целью создания в Украине фейковой виртуальной картинки "в Европарламенте не довольны политикой Зеленского"
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