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 Політика України, Суспільство
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Все про:мова (401) російська мова (101)

 В Україні 194 російськомовні середні школи. До 2023 року їх планують повністю перевести на українську мову викладання, - theБабель. ІНФОГРАФІКА

Станом на 2018-2019 навчальний рік в Україні 194 російськомовні середні школи, з них 43 приватні. Міністерство освіти і науки з вересня 2020 року почне переводити всі ці школи на українську мову викладання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі theБабеля.

Міністр МОН Ганна Новосад підтвердила, що її команда продовжує реформу, яку передбачає ухвалений у 2017 році закон, і планує викорінити російськомовне викладання в школах. Перехід шкіл планують закінчити до 2023 року.

Найбільше шкіл із російською мовою викладання залишається в Харківській (66), Запорізькій (35), Одеській (34) і Дніпропетровській областях (31). У Києві зараз працюють чотири російськомовні школи. Перехід має торкнутися як державних шкіл, так і приватних. Однак Верховна Рада невдовзі голосуватиме за законопроєкт "Про повну загальну середню освіту", який дозволить у приватних школах викладати будь-якою іншою мовою.

В Україні 194 російськомовні середні школи. До 2023 року їх планують повністю перевести на українську мову викладання, - theБабель 01
Інфографіка: TheБабель

Якщо закон не ухвалять, приватні і держшколи навчатимуть дітей лише українською.

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Нагадаємо, в школах Слов'янська (Донецька область) навчання в перших класах відбуватиметься лише українською мовою.

Згідно з опитуванням, кількість охочих вивчати російську мову нарівні з українською скоротилася із 40 до 26,9%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155152
 
   
 Топ коментарі
 
Тут я з вами не згоден! Навчання повинно бути виключно українською мовою, а ось вдому хай розмовляють якою їм заманеться. В московії взагалі немає украінскої школи.
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там бібліотеку і ту закрили а ти про школу говориш... в Криму до 2014 року були і українські і кримсько татарські школи а тепер немає ні тих ні інших...
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Так краще? 11.10.19 14:52 "Я бы так не делал, - Зеленский о заявлении Новосад по переводу русскоязычных школ на государственный язык обучения"
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а Трускавецкая академия высоких наук на каком языке проводит обучение ?
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Її слухачі так і не второпали на якій мові там було "навчання". Та і оленів вони знаходили переважно у дзеркалі, а не на малюнку...
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Неужели? В какой стране есть такое ,?
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Тут я з вами не згоден! Навчання повинно бути виключно українською мовою, а ось вдому хай розмовляють якою їм заманеться. В московії взагалі немає украінскої школи.
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там бібліотеку і ту закрили а ти про школу говориш... в Криму до 2014 року були і українські і кримсько татарські школи а тепер немає ні тих ні інших...
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І до речі, я сам був російко мовним, до 14 року, но перейшов на вкраінську. Бо я не хочу, щоб до мене в хату прийшли захищати мене від нас украінців, бо хтось тут розмовляє диалектом болгарської мови ( руссий язык).
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Звичайно є, у мене родичі на Кубані, так там навіть при совку в селі школа була українська. Потім уже при Х@йлі цю школу зробили російською - це при тому, що село українськомовне процентів на 90 (і люди налаштовані проукраїнськи). Народ писав звернення до влади, проис вернути українську мову навчання, але марно!
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Русскоязычным выпускникам труднее сдавать ЗНО,труднее получить высшее образование,труднее работать с официальными документами.Образование а русском-это ущемление прав
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в Україні взагалі не повинно бути ніяких кацапських шкіл, вишів само собою. єдине де можна вчити кацапською це пту!
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А раніше чим до 23року не можна перевести всі школи на українську мову?...багато превелеїв для рУСЬкого языка
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там питання не тільки політичне, а ще й залежить від навчального процесу. Особливо це важливо для випускних класів. Якщо вся термінологія у них до цього була російською мовою то, не так просто вивчити нові терміни по всім дисциплінах.
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Зебил на турбомарафоне сомневался,включился переходник малороса
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Какого дятла в подарок нам преподнесли 73%!
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Детей жалко.Закончил школу, приходит на собеседование а в анкете... И ничего личного.
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В школах вивчати російську, як іноземну 2 години у неділю.
На державну службу, в армію брати тільки після іспитів на знання української мови.
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сомневаюсь что найдутся те кто выберет иностранной российскую вместо английского.
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На самом деле это их дело, что они так ненавидят своих детей. В Украине 194 русскоязычные средние школы. До 2023 года их планируют полностью перевести на украинский язык преподавания, - theБабель - Цензор.НЕТ 7598
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Но потом их дети вырастают и с автоматами "мочат хохлов". Так что это не их дело.
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Не надо преувеличивать. это точно не от 2 часов неделю. Те не просто учились на российском они выщаены в
"русском мире". Но и этого мало нужна пропаганда вражды и насилия +
дефекты развития(она же "дополнительная хромосома")

Тем более такой статистики пока не было и не могло быть,
когда знания языка на уровне "российский как иностранный".
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В русскоязычные школы идут дети родителей которые ненавидят все украинское. Создается концентрация детей определенного менталитета, они общаются, растут вместе и чувствуют себя таким русскоязычным анклавом. Своеобразное гетто.
Эти игетто надо разогнать. Если перевести на украинский - не будут туда возить со всего города, дути пойдут в школы которые ближе и будут оторваны от общения исключительно "русскомирского".
Примеров в истории много. Тот же Сингапур - есть квота 10% нпроживания нацменьшинств в кварталах, т.е. если в данном квартале живет 10% пакистанцев, больше туда не разрешат поселить ни одного. Это делается чтобы бороться с гетто, чтобы не образовывались общества со своим кругом общения, языком и т.п.
Беариц, Франция - исторически "страна Басков". Никаких школ и садиков с баскским языком, только французский. хочите учить свой ячзык - пожалуйста дома и за свой счет. Никакого сепаратизма, баски ассимилировались и чувствуют себя французами.
Соседний Бильбао - испанская часть страны Басков, с преподаванием в школах и садиках на баскском - сеператизм процветает, баски чувствуют себя басками а не испанцами.
Нао запрещать, и все.
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Так меня в этом не надо убеждать. Я как раз полностью поддерживаю первод школ на родной язык украинцев.
Только заговор был за иностранный язык.
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200 школ это уже не много. В Украине 194 русскоязычные средние школы. До 2023 года их планируют полностью перевести на украинский язык преподавания, - theБабель - Цензор.НЕТ 8784 (Но и их конечно переводить на украинский).
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єто дохера... в школе от 3000 детей тоисть єто ещё целое поколение ждать надо будет что бы тех кто сейчас учится учился на украинском...
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ничего не надо ждать. если хотят поступить в университет где всё на украинском, сами потребуют перейти на обучение на украинском. Сомневаюсь что много людей планируют пойти после школы в дворники или в российские вузы.
И да школа школе рознь. много школ где 9 классов(=3000:11:30)?
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Не пости кацапські фейки з пікабу. відтинок.
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І де такий малюнок. фейкомет кацапський?
В інтернеті все легко шукається.
історія україни 7 клас роман лях надія темірова
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Это надо делать, не обращая на сопли рашистов и им сочувствующим. Меньше будет школ с их языком, меньше будет любителей хрюського мира. В Украине 194 русскоязычные средние школы. До 2023 года их планируют полностью перевести на украинский язык преподавания, - theБабель - Цензор.НЕТ 6844
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теперь это не "сопли рашистов", а Зекоманда. В Украине 194 русскоязычные средние школы. До 2023 года их планируют полностью перевести на украинский язык преподавания, - theБабель - Цензор.НЕТ 8643
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Важко уявити щоб в країні де є тільки одна державна мова 28 років існують державні школи де такою мовою не викладають.
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Про граматику російської мови… https://youtu.be/fJZpgaVy27A
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А можно посмотреть карту сколько украинских школ ан рассеи.
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Это как бы министр такое несёт??
"Министр МОН Анна Новосад подтвердила, что ее команда продолжает реформу, которую предусматривает принятый в 2017 году закон, и планирует искоренить русскоязычное преподавание в школах."
Господи, неужели эта ДУРА не понимает, что говорить нужно не "искоренить русскоязычное преподавание ", а "восстановить украиноязычное преподавание"???????????
Какую премию ей выписал фонд Кисилёва-Соловьёва????
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Двойной агент. Не удивлюсь если таких в Украине 73%.
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дуже раджу використовувати у учбовому процесі тематичні ілюстровані словники української мови, дуже важливо для дітей, які не говорять вдома українською
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В статье есть ссылка на опрос, который проводился. Когда и где? Выборка по возрасту, регионам.
Нужны опубликованные официально результаты, иначе за поребриком найдут отличный повод обвинить Украины в насильственной украинизации населения, кричать "фашизм поднимает голову" и прочее. Распалять сопротивление в восточных областях к отделению, и пугать парламент Европы "ксенофобией в Украине"
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Соромно за Запоріжжя, дуже багато росіянської голоти.
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Перш за все необхідно повністю заборонити використання кацапського суржику в медіа просторі. Другим кроком перекрити всі канали кацапомовної літератури. Будь якої з **********. По третє вилучити будь який кацапомовний контент з бібліотек. І вже лише після цього закрити останню кацапомовну школу в звязку з відсутністю бажаючих гавкати.
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Ну те що 4 школи у Львові, це зрозуміло.... Западниє рубєжи СССР, багато військових пенсіонерів та їхніх нащадків.... А от в Дніпрі 31 школа? Це ж не Донецьк.... І навіть не Одеса чи Харків....
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