 В Україні 194 російськомовні середні школи. До 2023 року їх планують повністю перевести на українську мову викладання, - theБабель. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі theБабеля.
Міністр МОН Ганна Новосад підтвердила, що її команда продовжує реформу, яку передбачає ухвалений у 2017 році закон, і планує викорінити російськомовне викладання в школах. Перехід шкіл планують закінчити до 2023 року.
Найбільше шкіл із російською мовою викладання залишається в Харківській (66), Запорізькій (35), Одеській (34) і Дніпропетровській областях (31). У Києві зараз працюють чотири російськомовні школи. Перехід має торкнутися як державних шкіл, так і приватних. Однак Верховна Рада невдовзі голосуватиме за законопроєкт "Про повну загальну середню освіту", який дозволить у приватних школах викладати будь-якою іншою мовою.
Якщо закон не ухвалять, приватні і держшколи навчатимуть дітей лише українською.
Нагадаємо, в школах Слов'янська (Донецька область) навчання в перших класах відбуватиметься лише українською мовою.
Згідно з опитуванням, кількість охочих вивчати російську мову нарівні з українською скоротилася із 40 до 26,9%.
На державну службу, в армію брати тільки після іспитів на знання української мови.
"русском мире". Но и этого мало нужна пропаганда вражды и насилия +
дефекты развития(она же "дополнительная хромосома")
Тем более такой статистики пока не было и не могло быть,
когда знания языка на уровне "российский как иностранный".
Эти игетто надо разогнать. Если перевести на украинский - не будут туда возить со всего города, дути пойдут в школы которые ближе и будут оторваны от общения исключительно "русскомирского".
Примеров в истории много. Тот же Сингапур - есть квота 10% нпроживания нацменьшинств в кварталах, т.е. если в данном квартале живет 10% пакистанцев, больше туда не разрешат поселить ни одного. Это делается чтобы бороться с гетто, чтобы не образовывались общества со своим кругом общения, языком и т.п.
Беариц, Франция - исторически "страна Басков". Никаких школ и садиков с баскским языком, только французский. хочите учить свой ячзык - пожалуйста дома и за свой счет. Никакого сепаратизма, баски ассимилировались и чувствуют себя французами.
Соседний Бильбао - испанская часть страны Басков, с преподаванием в школах и садиках на баскском - сеператизм процветает, баски чувствуют себя басками а не испанцами.
Нао запрещать, и все.
Только заговор был за иностранный язык.
И да школа школе рознь. много школ где 9 классов(=3000:11:30)?
В інтернеті все легко шукається.
історія україни 7 клас роман лях надія темірова
"Министр МОН Анна Новосад подтвердила, что ее команда продолжает реформу, которую предусматривает принятый в 2017 году закон, и планирует искоренить русскоязычное преподавание в школах."
Господи, неужели эта ДУРА не понимает, что говорить нужно не "искоренить русскоязычное преподавание ", а "восстановить украиноязычное преподавание"???????????
Какую премию ей выписал фонд Кисилёва-Соловьёва????
Нужны опубликованные официально результаты, иначе за поребриком найдут отличный повод обвинить Украины в насильственной украинизации населения, кричать "фашизм поднимает голову" и прочее. Распалять сопротивление в восточных областях к отделению, и пугать парламент Европы "ксенофобией в Украине"