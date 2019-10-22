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 Політика України
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Все про:Адміністрація_Президента (512) НАБУ (2145) ГПУ (3284) НАЗК (659)

 ГПУ направила справу про зловживання владою службовими особами НАЗК і АП у 2017 році в НАБУ

Генеральна прокуратура України визначила підслідність за детективами Національного антикорупційного бюро України в кримінальному провадженні за фактом зловживання владою (або службовим становищем) службовими особами Національного агентства з питань запобігання корупції та Адміністрації президента України в 2017 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

За версією слідства, службові особи НАЗК, імовірно, діючи за вказівками службових осіб Адміністрації президента України, у 2017 році ухвалювали рішення про відсутність порушень за результатами проведення спеціальних і повних перевірок декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або непроведення таких перевірок.

Зазначається, що кримінальне провадження розслідується за ч.1 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Злодійська революція. Генпрокурору пора на дембель, - Портнов про створення в ГПУ департаменту з розслідування "справ Майдану"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155148
 
 
 Топ коментарі
 
- діду, що бажаєте сказати виборцям Зе?
- що вони завжди будуть бідні!
- а на чому ґрунтується ваш прогноз?
- на українській приказці.
- на якій саме?
- "Чому бідні? Бо дурні!".
А якщо їм "вистачило розуму" голосувати за ЗЕбіла, то з таким інтелектом бідуватимуть завжди!

ГПУ направила дело о злоупотреблении властью служебными лицами НАПК и АП в 2017 году в НАБУ - Цензор.НЕТ 1758
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Думаєш що, Лєрка готова нашкодити Україні у випадку, якщо її будуть притягувати до відповідальності? Так ніхто в цьому і не сумнівався. Всі Українські чиновники готові спалити рідну хату аби їм не заважали красти.
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- діду, що бажаєте сказати виборцям Зе?
- що вони завжди будуть бідні!
- а на чому ґрунтується ваш прогноз?
- на українській приказці.
- на якій саме?
- "Чому бідні? Бо дурні!".
А якщо їм "вистачило розуму" голосувати за ЗЕбіла, то з таким інтелектом бідуватимуть завжди!


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Що Зєбіли, що Пєбіли, яка різниця? Зомбовані, або продажні... Нехай Господь - бог їм прощає їх тупість.
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Малорос Василь Довганенко 7230397a ось ще політичну сатиру згадав:
- Яка різниця між кварталом та холодильником?
- Коли Коломойський дістає свою сосиску холодильник не пердить..


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Команда деЗертира борется с коррупцией.
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почему бы и нет ? Забыл как тетя Корчак себе премии выписывала ?
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Доки не пізно... Нагадайте географам в ОПі, що Японія та Ямайка, то не одне і теж! ГПУ направила дело о злоупотреблении властью служебными лицами НАПК и АП в 2017 году в НАБУ - Цензор.НЕТ 2095
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так як доказів злочинів пєці немає,як і доказів крадіжки мільярдів(агов пи..боли міхо, комбат насіння, штаб Зе, жуля???), родичі свинарчука вільні перед зпаконом, а накопати срочно тре...
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Коли Гонтарева виступить зі "смішним" номером перед МВФ, СБ і міжн. інвесторами, при долару по 100 бидло перестанет сміятися ГПУ направила дело о злоупотреблении властью служебными лицами НАПК и АП в 2017 году в НАБУ - Цензор.НЕТ 1746
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Думаєш що, Лєрка готова нашкодити Україні у випадку, якщо її будуть притягувати до відповідальності? Так ніхто в цьому і не сумнівався. Всі Українські чиновники готові спалити рідну хату аби їм не заважали красти.
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Я так понимаю,что Корчак скоро Лерке и Югику в Лондоне компанию составит.
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