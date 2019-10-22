 За оптимістичного сценарію економіка України зросте майже на 5% у 2020 році, - заступник міністра економіки Ніколайчук

Про це повідомив заступник міністра економіки Сергій Ніколайчук під час пресбрифінгу в Кабінеті міністрів 22 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
"По цьому (2019) року ми теж очікуємо невеличке прискорення зростання ВВП порівняно з попереднім роком. Якщо попереднього року ВВП зростало на 3,3%, то цього року ми очікуємо 3,5%... На наступний рік ми очікуємо пришвидшення зростання до 3,7%", — повідомив Ніколайчук.
У Міністерстві розвитку економіки зазначають, що свої прогнози щодо економічного зростання України розроблять у Нацбанку та МВФ. Разом з цим свій прогноз презентували у Світовому банку, де також очікують, що українська економіка зросте на 3,7% у 2020 році.
Також у Мінекономіки зазначають, що прогноз економічного зростання України покращується попри те, що світова економіка навпаки уповільнюється.
"Економіка України є чи не єдиною, щодо якої покращили показники зростання. Наразі світова економіка входить у кризу", — наголосив міністр економіки Тимофій Милованов.
Пребывают в песемизме..."
В.Высоцкий
обицянки цяцянки
С чего расти экономике? к нам что инвесторы в очередь стоят, или думаете налоги подняли то сразу экономика вырастит? АГА ЩАЗЗЗ!
нашо було міняти їх на вас?
Наверное там же, где и "$4000 для учителей" - в пи...де?
1.Ворует кто-то другой.
2.Вас наеабли.
А пока у них все шансы завалить в га... в навоз бюджет 2019.
По всем показателям полный провал.
Эпоха бедности прошла....., началась эпоха нищеты.....
Та да, бурульки на даху не дрємлють...
Про це вона написала на The Page.
"Жодна економіка в Україні ще не будувалася на такому політичному балагані і ганьбі. Зараз вони або одумаються, або пожинатимуть плоди.
Інвестори все бачать. Ключовою, звісно, є історія з ПриватБанком", - написала вона.
"Суди повинні зрозуміти, що ми не можемо поставити всю країну в залежність від любові до одного олігарха, навіть якщо президент вважає, що він йому щось винен. Якщо ти взяв відповідальність за країну - треба її нести", - додала Гонтарева.
За її словами, Кабмін реформаторів міг би працювати, але "з продажними судами, олігархами на задньому дворі і ситуацією з ПриватБанком наслідки не змусять себе чекати. Для міжнародної спільноти, це червона лінія".
"Зекоманда отримала країну на хвилі макростабільності, і на цьому вони можуть якийсь час протриматися. Але при таких політичних потрясіннях, все швидко полетить вниз.
Тут треба врахувати, що це відбудеться немиттєво - кореляція між політичним свавіллям і реакцією економіки, становить три-шість місяців", - написала екс-голова НБУ.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2746019.html