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 Економіка, Суспільство
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Все про:ВВП (72) Кабмін (3217) Мінекономрозвитку (163) Ніколайчук (2)

 За оптимістичного сценарію економіка України зросте майже на 5% у 2020 році, - заступник міністра економіки Ніколайчук

В уряді прогнозують, що у 2020 році економіка України зросте на 3,7% за консервативними оцінками і на 4,8% за оптимістичним сценарієм розвитку подій.

Про це повідомив заступник міністра економіки Сергій Ніколайчук під час пресбрифінгу в Кабінеті міністрів 22 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"По цьому (2019) року ми теж очікуємо невеличке прискорення зростання ВВП порівняно з попереднім роком. Якщо попереднього року ВВП зростало на 3,3%, то цього року ми очікуємо 3,5%... На наступний рік ми очікуємо пришвидшення зростання до 3,7%", — повідомив Ніколайчук.

У Міністерстві розвитку економіки зазначають, що свої прогнози щодо економічного зростання України розроблять у Нацбанку та МВФ. Разом з цим свій прогноз презентували у Світовому банку, де також очікують, що українська економіка зросте на 3,7% у 2020 році.

Також у Мінекономіки зазначають, що прогноз економічного зростання України покращується попри те, що світова економіка навпаки уповільнюється.

"Економіка України є чи не єдиною, щодо якої покращили показники зростання. Наразі світова економіка входить у кризу", — наголосив міністр економіки Тимофій Милованов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Економіка України має зростати майже на 7% на рік, щоб реалізувати плани уряду, - Маркарова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155146
 
 
 Топ коментарі
 
а экономика об этом знает?
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Если мародёр уже не ворует, то где же деньги?
1.Ворует кто-то другой.
2.Вас наеабли.
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головне зебілам чергову голобородьковатність впарити, схавають
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Милованов: если "Квартал" перестанет шутить
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"Те кто выжил в катаклизме,
Пребывают в песемизме..."
В.Высоцкий
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Да да да
обицянки цяцянки
С чего расти экономике? к нам что инвесторы в очередь стоят, или думаете налоги подняли то сразу экономика вырастит? АГА ЩАЗЗЗ!
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маловато будет, самокатчик в шубе зигующий все 40 обещал, и так ясно,шо экономика идет на взлет
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А с чего бы это собственна??? У нас производство выросло? Война закончилась и инвесторы побежали толпой? Урожай хороший? У власти экономисты-гении? Реформы хоть какие-то путные провели за год? С каких хренов, я вас спрашиваю При оптимистическом сценарии экономика Украины вырастет почти на 5% в 2020 году, - замминистра экономики Николайчук - Цензор.НЕТ 1086 Хотя где-то читала толковую статью, что продажа земли даст в первый год до 7% роста ВВП. Ну тогда.... При оптимистическом сценарии экономика Украины вырастет почти на 5% в 2020 году, - замминистра экономики Николайчук - Цензор.НЕТ 2227
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а що ви додали до того, що вже зроблено до вас?
нашо було міняти їх на вас?
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При самом оптимистичном, а где же обещанные "40% роста за пять лет"?!
Наверное там же, где и "$4000 для учителей" - в пи...де?

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А как же 40% за 5 лет? Опять зелеущербных надули! Хотя эти таблицу умножения и деления не знают,зелебобики скажут на 80% ,то же сойдет.
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а воно нам потрібно? При значному зростанні економіки відносно 2013 року, доведеться більше виплачувати за репараціями Порошенко-Яценюка-Яресько. Ці виплати з'їдять будь яке сильне зростання.
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Дебильный кацапо конь,ты хоть знаешь значение слова репарация и когда она выплачивается.
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помните про половину пустой и наполовину полный стакан: начали говорить о 3,8%, а закончили почти 5%. ,а это почти на 50% больше от начального. При оптимистическом сценарии экономика Украины вырастет почти на 5% в 2020 году, - замминистра экономики Николайчук - Цензор.НЕТ 559
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Тот случай,когда Валерьич прав в определениях
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Учителя любят оптимистические прогнозы от ЗЕкоманды.... При оптимистическом сценарии экономика Украины вырастет почти на 5% в 2020 году, - замминистра экономики Николайчук - Цензор.НЕТ 583
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Если мародёр уже не ворует, то где же деньги?
1.Ворует кто-то другой.
2.Вас наеабли.
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И эти начинают с бла-бла.До Нового Года 70% пенсионеров на минималке вымрут при таких ценах на продухты пятания.
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а вот сейчас, когда нет порошенко и борщевой набор подорожал в два раза, наелись наконец-то ?
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Ну раз у тебе є кошти на "тирнет" щоб писати зебільні фантазії, то мабуть ти не так і погано пожив при Порошенку.
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Шеф сбрехал на 3,5-3,7, а зам на 4,8. Нехорошо получается
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У них разные подходы в прикладной математике. При оптимистическом сценарии экономика Украины вырастет почти на 5% в 2020 году, - замминистра экономики Николайчук - Цензор.НЕТ 677
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А степень оптимизма зависит от дозы колумбийского снега.
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"Мечтать не мешки ворочать".
А пока у них все шансы завалить в га... в навоз бюджет 2019.
По всем показателям полный провал.
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При оптимистическом сценарии экономика Украины вырастет... А сцЄнарій де, в 945-му кварталі писатимуть?
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Зебобики, сказочники, мечтают...…

Эпоха бедности прошла....., началась эпоха нищеты.....
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Зелебеня ж коли на трон вступав казав, Шо коли ви мене будете проводжати то будете плакати... Тільки забув сказати Шо то будуть сльози від радості Шо зебіли відходять... При оптимистическом сценарии экономика Украины вырастет почти на 5% в 2020 году, - замминистра экономики Николайчук - Цензор.НЕТ 5232
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Похоже на сборище рыбаков где каждый прогнозирует какую рыбу он поймает.
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А давайте пускай замминистра зуб даст! При оптимистическом сценарии экономика Украины вырастет почти на 5% в 2020 году, - замминистра экономики Николайчук - Цензор.НЕТ 9575
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Насколько я помню, в стратегичний пропозыции которая подаётся в в Кабмин - подаётся ТРИ сценария - .. оптимальный, инерцийный и розвытку...
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Сказочний долбо№об !, моліть Бога щоб пережити зиму, і ціни протримались та було чим пенсії та з-ти виплачувати .
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"моліть Бога щоб пережити зиму"
Та да, бурульки на даху не дрємлють...
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Чотири дні тому: "Верховна Рада проголосувала у першому читанні зміни до бюджету на 2019 рік, яким перерозподіляються видатки бюджету, ...Зокрема, через зміцнення курсу гривні, в уряді пропонують зменшити планові доходи бюджету на 2019 рік на 20,4 мільярда гривень. Це станеться через те, що під час складання бюджету прогнозувався курс долара на рівні 28,2 гривні, в той час як реальний курс за перші 9 місяців цього року склав в середньому 26,4 гривні."
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Екс-голова Національного банку України Валерія Гонтарева передрікаєвідтік інвесторів і падіння економіки через три-шість місяців після виступу хору імені Верьовки на Кварталі 95 з піснею про підпал її будинку.
Про це вона написала на The Page.
"Жодна економіка в Україні ще не будувалася на такому політичному балагані і ганьбі. Зараз вони або одумаються, або пожинатимуть плоди.
Інвестори все бачать. Ключовою, звісно, є історія з ПриватБанком", - написала вона.

"Суди повинні зрозуміти, що ми не можемо поставити всю країну в залежність від любові до одного олігарха, навіть якщо президент вважає, що він йому щось винен. Якщо ти взяв відповідальність за країну - треба її нести", - додала Гонтарева.

За її словами, Кабмін реформаторів міг би працювати, але "з продажними судами, олігархами на задньому дворі і ситуацією з ПриватБанком наслідки не змусять себе чекати. Для міжнародної спільноти, це червона лінія".

"Зекоманда отримала країну на хвилі макростабільності, і на цьому вони можуть якийсь час протриматися. Але при таких політичних потрясіннях, все швидко полетить вниз.
Тут треба врахувати, що це відбудеться немиттєво - кореляція між політичним свавіллям і реакцією економіки, становить три-шість місяців", - написала екс-голова НБУ.

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2746019.html
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Ну, Лєра завжди була схильна до одного олігарха, потім до іншого. До того ж, сильно вона вже прив'язує економіку України до своєї особи та свого мисливського будиночку. Нічого нового.
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Ох уж эти прогнозы....Прям как гороскоп! Ляпнули в октябре 2019 го и кто вспомнит в октябре2020го ?
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Зростання економіки України напряму пов'язано з зростанням інфляції. Росте інфляція зростає і обіг коштів це, в цифрах виглядає, як зростання економіки. Хоча на справді економіка може йти в мінус. Особливо коли двигуном економіки служить обіг грошей в банках. Виходячи з цього, такі твердження можуть, як вселяти оптимізм так, і песимізм. Все залежить від того, будуть зростати виробництво та послуги чи ціни на існуючі.
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Реальне зростання пов'язано з інфляцією тим, що отримується з номінального діленням на показник інфляції. За оптимістичного сценарію економіка України зросте майже на 5% у 2020 році, - заступник міністра економіки Ніколайчук - Цензор.НЕТ 130 Головні махінації саме з підрахунком цього індексу. Також міняється частка тіньової економіки.
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Надеются, что экономика будет расти назло действиям власти?
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