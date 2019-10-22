 Кількість працівників Держаудитслужби буде скорочено із 3212 до 400, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.
За його словами, Кабмін останні кілька тижнів займався функціональним аудитом Держаудитслужби .
"Зараз там працює 3212 людей, і вони отримують небезпечно низькі зарплати. До чого це може приводити, можете здогадатись. Кількість працівників цього органу буде скорочено до ~400", - йдеться в повідомленні.
Також Дубілет розповів про кілька ключових напрямів реформи.
"Держаудит має фокусуватись на серйозному шахрайстві. Ті працівники, що залишаються, мають бути справжніми професіоналами, що працюють за міжнародними стандартами та ризик-орієнтовними підходами, а не чіплятися до ком", - підкреслив міністр.
Крім того, за його словами, зараз відбувається певне дублювання функцій між Держаудитом та Рахунковою Палатою, а також Держаудитом та силовими органами.
"Це дублювання треба прибирати", - зазначив він.
Дубілет вважає, що великі державні компанії мають проходити аудит у приватних аудиторських компаніях.
"Згідно зі світовою практикою ми передаємо Держаудит під Міністерство Фінансів", - повідомив міністр.
"Також зазначу, що будь-яке масове скорочення державних службовців — це болісний процес. Ми будемо співпрацювати з Держпрацею, профсоюзами та іншими сторонами, щоб не кидати просто так людей напризволяще", - підсумував Дубілет.
поздравляю, зебилы! вы зробылы себе разом
Все частіше додають: "Ми не за це голосували".
За це, котики, ви голосували саме за це.
В реальности происходит все наоборот и число чиновников увеличивается.
Правильно !
Для начала надо сократить аудиторов !
заноси нових пам'ятаю.
Страна *******
трейлер "93: бій за Україну", частина друга
Але після всіх ЗЄ-скорочень всі служби чомусь розбухають і стають ще більшими. Приклади можете знайти, починаючи з жОПреЗЄдЄнта.
Утім, може в даному разі все буде ОК. Для "коломИйського" точно
По-друге, "ЗЄ" не може ані підвищити, ані знизити ціну на бензин, бо на це впливає лише ринок.
По-третє, я, як платник податків, за скорочення кількости держслужбовців. Навіть якщо це робить "коломИйський". Хоча він просто так нічого не робить. І в тому мій сумнів.
По-четверте, а хіба фанфари про скорочення держапарату не призвели до збільшення жОП? Я помилився чи мене неправильно поінформували?
"Золотые слитки имеет сегодня каждый гражданин": глава Госаудита прокомментировала подозрения НАБУ о незаконном обогащении l