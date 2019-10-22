EN|RU|UK
Теми дня: Номер 95 Кварталу про Гонтареву Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  1720  31
Все про:Кабмін (3217) скорочення (30) Держаудитслужба (20) Дмитро Дубілет (28)

 Кількість працівників Держаудитслужби буде скорочено із 3212 до 400, - Дубілет

Кабінет міністрів України планує суттєво реформувати Державну аудиторську службу України і скоротити кількість працівників до 400.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

За його словами, Кабмін останні кілька тижнів займався функціональним аудитом Держаудитслужби .

"Зараз там працює 3212 людей, і вони отримують небезпечно низькі зарплати. До чого це може приводити, можете здогадатись. Кількість працівників цього органу буде скорочено до ~400", - йдеться в повідомленні.

Також Дубілет розповів про кілька ключових напрямів реформи.

"Держаудит має фокусуватись на серйозному шахрайстві. Ті працівники, що залишаються, мають бути справжніми професіоналами, що працюють за міжнародними стандартами та ризик-орієнтовними підходами, а не чіплятися до ком", - підкреслив міністр.

Крім того, за його словами, зараз відбувається певне дублювання функцій між Держаудитом та Рахунковою Палатою, а також Держаудитом та силовими органами.

"Це дублювання треба прибирати", - зазначив він.

Дубілет вважає, що великі державні компанії мають проходити аудит у приватних аудиторських компаніях.

"Згідно зі світовою практикою ми передаємо Держаудит під Міністерство Фінансів", - повідомив міністр.

"Також зазначу, що будь-яке масове скорочення державних службовців — це болісний процес. Ми будемо співпрацювати з Держпрацею, профсоюзами та іншими сторонами, щоб не кидати просто так людей напризволяще", - підсумував Дубілет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубілет керуватиме Державною службою статистики

Кількість працівників Держаудитслужби буде скорочено із 3212 до 400, - Дубілет 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155137
 
 
 Топ коментарі
 
3200 чинуш расплодили в Госаудитслужбе, неплохо, а результатов что-то не видать. Значит придется сокращать, да.
 показати весь коментар
 
Порохоботы, объясните, что плохого в сокращении количества ненужных чиновников?
 показати весь коментар
 
порохоботи зараз будуь жаліти шкуродерів з КРУ яку за копійку недостачі ладні були зняти з тебе останні штани,працевлаштуйте їх на передову будь-ласка.
"Золотые слитки имеет сегодня каждый гражданин": глава Госаудита прокомментировала подозрения НАБУ о незаконном обогащении l
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а ведь 73% проголосовали за зеленского.. Количество работников Госаудитслужбы будет сокращено с 3212 до 400, - Дубилет - Цензор.НЕТ 3196
поздравляю, зебилы! вы зробылы себе разом Количество работников Госаудитслужбы будет сокращено с 3212 до 400, - Дубилет - Цензор.НЕТ 3196
 показати весь коментар
 
 
Доречі, можете не вірити, але тепер до питання "Чому так дорого?"
Все частіше додають: "Ми не за це голосували".
За це, котики, ви голосували саме за це. Количество работников Госаудитслужбы будет сокращено с 3212 до 400, - Дубилет - Цензор.НЕТ 2660
 показати весь коментар
 
 
А что плохого в оптимизации государственных институтов? Что плохого в сокращении количества ненужных чиновников в 8 раз?
 показати весь коментар
 
 
Плохое в сроках реализации сказанного и в конечном результате.
В реальности происходит все наоборот и число чиновников увеличивается.
 показати весь коментар
 
Плохое в бездумности решений зеленой власти. А кто сказал, что их должно быть 400, а может 200 или 900? В 8 раз - это уж очень сильно нереально, даже с учетом наших условий. Устроить хаос и развалить работу - легко, как два пальца об асфальт. А восстанавливать потом работу будет тяжело.
 показати весь коментар
 
Дубилет сказал, провел аудит и сказал. Вы новость дальше заголовка читали?
 показати весь коментар
 
Читал,. Как и про 40% роста ВВП, и про инвестиции, и про прочие прожекты. Для вдумчивого и грамотного анализа нужно время, а когда Дубилета на эту должность перевели?
 показати весь коментар
 
Вот что надо делать, когда на выборах пообещал сделать аудит всей страны ?

Правильно !

Для начала надо сократить аудиторов !
 показати весь коментар
 
 
А никто в этом уже и не сомневается, ну кроме самых упоротых и стойких зелебобиков. Поражает другое. Вчера папа Беня обозвал цельных министров уродами и конченными дебилами - и в ответ гробовая тишина .... и обиженное посапывание в две дырочки. А может и в три с перепугу .....
 показати весь коментар
 
за всю історію не пам'ятю жодного випадку виносу столів і стільців з кабінетів держустанов.
заноси нових пам'ятаю.
 показати весь коментар
 
 
Как говорили в одном классическом анекдоте "Может хватит кровати переставлять?"
 показати весь коментар
 
А как же рабочие места и так уже, типа Гонтаревой и Луценка, уехали за кордон. ЗРАДА.
 показати весь коментар
 
Объясните кто-нибудь этому очередному дебилу, что выводы аудита госструктур только и строятся на запятых - то есть на конкретных фактах нарушения законодательтсва, а законы - это слова и запятые.
Страна *******
 показати весь коментар
 
3200 чинуш расплодили в Госаудитслужбе, неплохо, а результатов что-то не видать. Значит придется сокращать, да.
 показати весь коментар
 
 
Порохоботы, объясните, что плохого в сокращении количества ненужных чиновников?
 показати весь коментар
 
 
ПлАхоВо вродІ нІчЄВо.

Але після всіх ЗЄ-скорочень всі служби чомусь розбухають і стають ще більшими. Приклади можете знайти, починаючи з жОПреЗЄдЄнта.
Утім, може в даному разі все буде ОК. Для "коломИйського" точно
 показати весь коментар
 
 
Вы так странно пишите, и такие глупости. Наверное даже если новая власть цены на бензин понизит в 3 раза выбудете кричать что это "зрада" и будет больше выбросов и ДТП
 показати весь коментар
 
 
По-перше, Ви, напевне, мали на увазі "пишЕте";
По-друге, "ЗЄ" не може ані підвищити, ані знизити ціну на бензин, бо на це впливає лише ринок.
По-третє, я, як платник податків, за скорочення кількости держслужбовців. Навіть якщо це робить "коломИйський". Хоча він просто так нічого не робить. І в тому мій сумнів.
По-четверте, а хіба фанфари про скорочення держапарату не призвели до збільшення жОП? Я помилився чи мене неправильно поінформували?
 показати весь коментар
 
А чому не потрібних? Аудитслужба була хоча б якимось стримуючим фактором того, щоб хоча на нижчому рівні менше крали бюджетних коштів. А тепер буде як в тому анекдоті, коли мужик грав в покер з джельтельменами, вони карти не показували, бо вірили на "слово джельтельмена". І тут мужику як поперло...
 показати весь коментар
 
Конституционный суд в два раза, прокуроров в два раза, аудит на % на 87 ну и т.д. Это ж сколько у нас теперь добавится " слесарей", " дворников", "землекопов", "штукатуров".. Намечается прорыв в вопросе заполнения непопулярных вакансий.
 показати весь коментар
 
 
Каждая новая власть начинает с сокращения....но меньше их не становится.
 показати весь коментар
 
порохоботи зараз будуь жаліти шкуродерів з КРУ яку за копійку недостачі ладні були зняти з тебе останні штани,працевлаштуйте їх на передову будь-ласка.
"Золотые слитки имеет сегодня каждый гражданин": глава Госаудита прокомментировала подозрения НАБУ о незаконном обогащении l
 показати весь коментар
 
 
а що в кварталі ще не закінчились справжні професіонали? парочку прибиральниць і кум кума лисого з кварталу зачекалися високих державних посад?
 показати весь коментар
 
Знаю особисто двох працівників колишнього КРУ, зараз аудиторської служби - жоден з них не живе не те що з перевищенням офіційних доходів, а навіть більш-менш зажитньо. Як бачимо, низькі зарплати аж ніяк не заважали людям бути чесними, і не брати хабарі. Що до Дубілєта, то дуууже висока зарплатня в Приватбанку теж ажніяк не заважала йому організаційно забезпечувати шахер-махер-оборудки шахрая Бєні Коломойського. То може не в зарплатні справа, а, наприклад, у національності..?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору