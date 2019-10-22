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 Помер відомий парламентський фотограф Володимир Струмковський. ФОТО

Відомий парламентський фотограф Володимир Струмковський помер 21 жовтня на 59-му році життя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення журналіста Володимира Кацмана у Facebook.

Помер відомий парламентський фотограф Володимир Струмковський 01

"Рідні повідомили: тромб обірвав життя чудового Володимира Струмковського - майстра світлопису від Бога...", - написав Кацман.

Помер відомий парламентський фотограф Володимир Струмковський 02

Як повідомляє "Еспресо", в момент смерті Струмковський був на дачі.

Друзі та колеги висловлюють слова співчуття рідним. Вони згадують про нього, як про талановитого майстра фотографії та хорошу, добру людину.

Помер відомий парламентський фотограф Володимир Струмковський 03

"Він був тим, завдяки кому суспільство дізнавалося правду. Він спокійно і буденно робив свою роботу. Він був світлою і справжньою Людиною", - зазначила у Facebook екснардепка Ольга Червакова.

"Володя був крутим фотографом і чудовою Людиною", - написав народний депутат Верховної Ради VIII скликання Андрій Лозовий.

Помер відомий парламентський фотограф Володимир Струмковський 04

"Для багатьох з вас його ім'я нічого не скаже, але він був приголомшливо доброю людиною і дуже хорошим фотографом. І сьогодні його не стало. Тромб. Про Володимира буде сказано чимало хороших слів багатьма відомими людьми. І це буде заслужено. Спочивай з миром" , - зазначив екснардеп Борислав Береза.

Помер відомий парламентський фотограф Володимир Струмковський 05

Відеооператор Юлія Стрижалько зазначила, що Струмковський був хорошою і щирою людиною.

"Мало залишилося таких. Постійно посміхається, жартує, робить компліменти ... Ви назавжди залишитися в моїй пам'яті", - написала колега.

Помер відомий парламентський фотограф Володимир Струмковський 06

"Він завжди любив довго поговорити ... Завжди намагався розповісти всі подробиці ... Не віриться, що ніхто цього вже не почує. Ми будемо сумувати за цим Вовкою", - написав інший колега Якобчук Андрій.

Помер відомий парламентський фотограф Володимир Струмковський 07

Володимир Струмковський народився в грудні 1959 року. Закінчив Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Знімав для багатьох київських ЗМІ. Довгий час працював у газеті "Хрещатик". Був фотокореспондентом у Верховній Раді.

Редакція Цензор.НЕТ висловлює співчуття рідним і близьким Володимира Струмковського.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155133
 
 
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Работа не пыльная была у мужика. Начинал с девочек, а закончил проститутками в Раде.
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Не знал этого фотожурналиста, но работы его наверняка мы все видели. Спасибо тем журналистам, которые с галерки Рады не дают спуску нардепам, пусть они помнят, что сзади их всегда пасет фотообьектив СМИ, Надеюсь сейчас опубликую фото работы покойного Владимира Струмковского.
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Обычно одевался более хиппово, в Раду в таком виде, очевидно не пускали.
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молодой еще. жить бы и жить. мои соболезнования родственникам .
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