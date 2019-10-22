 Згідно з прогнозами зростання економіки України в 2020 році становитиме 3,5-3,7%, - Милованов

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов сказав на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Україна матиме в цих прогнозах на 2020 рік цифри 3,5-3,7%", - заявив Милованов.

За його словами, має бути кілька прогнозів щодо зростання економіки України від міжнародних партнерів. Так, зокрема, прогноз зростання Світового банку збігається з прогнозом Міністерства економіки - 3,7%. Прогноз МВФ буде схожий за показниками, хоча можливий трохи менший показник, сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми на межі економічного прориву", - Милованов

Як повідомлялося, згідно з останнім прогнозом МВФ, у 2019 році економіка України має зрости на 3%.