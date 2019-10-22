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 Політика України, Економіка
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Все про:економіка (303) Мінекономрозвитку (163) Милованов Тимофій (36)

 Згідно з прогнозами зростання економіки України в 2020 році становитиме 3,5-3,7%, - Милованов

Прогнози зростання економіки України становлять 3,5-3,7% у 2020 році.

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов сказав на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Україна матиме в цих прогнозах на 2020 рік цифри 3,5-3,7%", - заявив Милованов.

За його словами, має бути кілька прогнозів щодо зростання економіки України від міжнародних партнерів. Так, зокрема, прогноз зростання Світового банку збігається з прогнозом Міністерства економіки - 3,7%. Прогноз МВФ буде схожий за показниками, хоча можливий трохи менший показник, сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми на межі економічного прориву", - Милованов

Як повідомлялося, згідно з останнім прогнозом МВФ, у 2019 році економіка України має зрости на 3%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155129
 
 
 Топ коментарі
 
верим-верим!
а пока что - зарплаты в промышленности в последнем квартале упали на 17 %.
но мы верим! - смотрим сватов и верим-верим-верим-верим...
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40% - это когда кассы появятся у малого бизнеса ,да? - а забыл ,его президент беня назвал дебилом - да - у Гройсмана ,медленно но уверенно ,а у этих одна говорильня - вот точно говорят - все познаеться в сравнении
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Хроника одного Президента ... 22.10.2019 г.

Тяжелые времена наступили для Богдана. Отход от Коломойского и амбициозные планы создания собственной группы государственного влияния провалились. Резко упало влияние ОПУ на ВР. Коломойский через Дубинского отбивает попытки руководить депутатами, а Арахамия не способен выполнять эти функции в достаточном объеме. Провалились попытки легализировать Портнова в государственной власти, в результате чего тот вошел в жестокое противостояние с Рябошапкой и потерян в качестве инструмента влияния. Самое неприятное для Богдана - его работой не доволен Зеленский. Единственное что останавливает Зеленского - у него нет кандидатуры на пост главы ОПУ. У Зеленского кончились "свои". Появление Сивохо в аппарате СНБО стало уже полным анекдотом..

При полном бездействии правительства и руководства Украины группа Коломойского-Геруса осуществляет планомерное снижение электрической генерации АЭС, создает искусственные препоны (через не выделение средств) для компенсации по "экологическому зеленому тарифу" для увеличения доли угольной электрогенерации. Предприятия Коломойского продолжают закупать электроэнергию государственных ТЭС по заниженной цене, что приводит к миллиардным бюджетным потерям.

Офис президента требует прохождения детектора лжи членами финансового комитета ВР от "Слуги народа". При всем нашем неуважении к депутатам от "Слуги народа" , хотим все же напомнить что т.н. "Офис Президента" не является органом государственной власти и создан для обеспечения и организации работы Президента страны. С этой функцией он справляется очень плохо. Функция контроля за депутатами ВР и принятие ими каких то решений находится вне поля функциональности т.н. "Офис Президента" .
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Гончарук спрогнозував зростання ВВП за 5 років на 40%!!!
Милованов прогнозує зростання економіки на 2020 рік - 3,5-3,7%

Гонтарева спрогнозувала падіння економіки в Україні за три-шість місяців.
Всі, у кого є чим думати, зможуть через певний час об'єктивно переконатися, хто з них який фахівець і прогнозист.
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Тут еще фактор есть: кто будет считать.
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Не-а! Згідно з прогнозами зростання економіки України в 2020 році становитиме 3,5-3,7%, - Милованов - Цензор.НЕТ 8736
путінський Росстат нервово палить в сторонці: Дубілет очолив Держстат

Державною службою статистики керуватиме міністр Кабінету міністрів Д. Дубілет. Таке рішення ухвалив уряд.
Нагадаю, Дмитро - син Олександра Дубілета, колишнього керівника правління Приватбанку, за часи якого олігарх Коломойський обікрав кожного українця на великі суми і довів банк майже до банкрутства.

Тепер зебобікам намалюють кисільні береги та молочні річки.

Згідно з прогнозами зростання економіки України в 2020 році становитиме 3,5-3,7%, - Милованов - Цензор.НЕТ 4441
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ничё. оне за последний год как дадут рост в 20%! кто там из узеленских кричал про "грань обрыва" или прорыва, не помню уже?
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там де и зарплаты по 4к у.е., и снижение тарифов.
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Наверное он имел ввиду не 40%... А 40% от 3%)
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Жодна економіка в Україні ще не будувалася на такому політичному балагані і ганьбі. Зараз вони або одумаються, або пожинатимуть плоди. Інвестори все бачать. Ключовою, звісно, є історія з ПриватБанком Согласно прогнозам рост экономики Украины в 2020 году составит 3,5-3,7%, - Милованов - Цензор.НЕТ 2709
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Этот министр - мразь и дебил по словам Бени. Кстати - один из факторов роста экономики - очистка банковской системы и стабильность работы НБУ, что является результатом деятельности особы у которой "горіла хата палала".
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верим-верим!
а пока что - зарплаты в промышленности в последнем квартале упали на 17 %.
но мы верим! - смотрим сватов и верим-верим-верим-верим...
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и это еще не начали действовать их налоговые новеллы - а там будет полный обвал
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А Милованов в курсе что при росте выше 3% Украина должна начать выплачивать дополнительно некогда реструктурированные долги?
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40% - это когда кассы появятся у малого бизнеса ,да? - а забыл ,его президент беня назвал дебилом - да - у Гройсмана ,медленно но уверенно ,а у этих одна говорильня - вот точно говорят - все познаеться в сравнении
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Под сравнению с этими, Гройсман это Бальцерович и Тетчер в одном флаконе.
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А до баржі з кавунами їм ще рости й рости Згідно з прогнозами зростання економіки України в 2020 році становитиме 3,5-3,7%, - Милованов - Цензор.НЕТ 1390
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Ну почему же одна говорильня . На пути к экономическому росту они добились немало за такой короткий турбопериод . Одно только закрытие табачек чего стоит . Это ж прорыв потерять 19 ярдов поступления в бюджет, и это только начало . Закроются все , и бюджет худеет на 50 ярдов . Тысячи людей за забором , и тд. Это победа .
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они в Мариуполе хворум собирают. будут клясться и божиться, что это не они, а тот придурок с трускавецким дипломом внёс. а ещё триста трускавецких долбо*бов его поддержали.
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чувствую, пошлют нах*й эту зелёную команду на том хворуме...
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Хроника одного Президента ... 22.10.2019 г.

Тяжелые времена наступили для Богдана. Отход от Коломойского и амбициозные планы создания собственной группы государственного влияния провалились. Резко упало влияние ОПУ на ВР. Коломойский через Дубинского отбивает попытки руководить депутатами, а Арахамия не способен выполнять эти функции в достаточном объеме. Провалились попытки легализировать Портнова в государственной власти, в результате чего тот вошел в жестокое противостояние с Рябошапкой и потерян в качестве инструмента влияния. Самое неприятное для Богдана - его работой не доволен Зеленский. Единственное что останавливает Зеленского - у него нет кандидатуры на пост главы ОПУ. У Зеленского кончились "свои". Появление Сивохо в аппарате СНБО стало уже полным анекдотом..

При полном бездействии правительства и руководства Украины группа Коломойского-Геруса осуществляет планомерное снижение электрической генерации АЭС, создает искусственные препоны (через не выделение средств) для компенсации по "экологическому зеленому тарифу" для увеличения доли угольной электрогенерации. Предприятия Коломойского продолжают закупать электроэнергию государственных ТЭС по заниженной цене, что приводит к миллиардным бюджетным потерям.

Офис президента требует прохождения детектора лжи членами финансового комитета ВР от "Слуги народа". При всем нашем неуважении к депутатам от "Слуги народа" , хотим все же напомнить что т.н. "Офис Президента" не является органом государственной власти и создан для обеспечения и организации работы Президента страны. С этой функцией он справляется очень плохо. Функция контроля за депутатами ВР и принятие ими каких то решений находится вне поля функциональности т.н. "Офис Президента" .
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Если в следующем году рост будет 3% - это будет являться успехом при нынешнем раскладе. А сказки о 40% - это реально 10-15%.
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Минус 10-15 % выглядит куда реальней! Это еще оптимистичный прогноз. Никогда так заводы не резали в лом, как сейчас.
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Сказочник. И откуда возьмется такой рост при уходе из Украины бюджетообразующих предприятий? ********. Разрушать легко, вы построить попробуйте. Пока еще существует инерция роста, заложенного работой прошлого правительства, а что будет дальше... Думай-те.
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Продажа земли добавит 1-2% роста ВВП на пару лет, а потом....хз
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Я, кстати, выступаю за продажу земли всем желающим, включая иностранцев (за исключением мокшей). Я не могу себе представить голландца или американца, купившего с/х землю и не начавшего ее развивать для получения прибылей. То есть, вкладывать в нее деньги. А это и рабочие места, и налоги в местные бюджеты, и таможенные сборы на экспорт и т.д. Главное, ввести в закон о продаже земли механизмы отчуждения "мертвой", не обрабатываемой какое-то время, земли, запрете сдачи купленной иностранцами земли в субаренду (спекуляция землей) и другие защитные механизмы. Все это возможно сделать. Было бы желание и мозги. С последним у пришедших к власти явные проблемы.
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При Пете ВВП рос на 3,2-3,6% в год.
Сейчас - "мародеры" от власти отстранены, с "карупцыей" борются, на таможне честный человек, а нам обещают то же что было при "мародере".
Неее, не катит. Какой смысл тогда был власть менять? Давай 7% хотя бы.
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А хор про АбЄШШаные 40 спАЙОтЬ и будет Усё чікі-пікі...
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Вот и я думаю, раньше профессионалы были во власти, а сейчас клоуны, а все одинаково. Смысла никакого, но веселей.
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так падажжи. раньше крали безбожно, как ты говоришь, и был рост такой же, как и при честнейших этирукиничогонекралах. где логика? ааа! прости, забыл. зебил и логика - вещи несовместимые.
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 11 ч.11 часов назад

Згідно з прогнозами зростання економіки України в 2020 році становитиме 3,5-3,7%, - Милованов - Цензор.НЕТ 1818

Будущий мэр Киева (слева) и реинтегратор Донбасса (справа). Яблоко от яблони недалеко падает, а д@билы - недалеко от перзидента и мудрого нарида. Плоть от плоти.


Згідно з прогнозами зростання економіки України в 2020 році становитиме 3,5-3,7%, - Милованов - Цензор.НЕТ 6728
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Процент провальный. Зря вас выбирали. Распускайтесь нахер.
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Мародер уже полгода как не ворует.
За пять лет он разбогател в 80 раз.
То есть был миллиард,стало 80.
То есть за полгода как мародер не ворует образовалось 16 млрд долларов.Или по 400 долларов на каждого гражданина Украины.У меня в семье 5 человек.И теперь вопрос,где я могу получить причитающиеся нам 2000 долларов?А если нет,то неужто их украл Зе?И второй вопрос,воровать перестали,а рост ВВП стал меньше.Это как?Или Порох втихаря пилит бюджет?
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скоро землю продадуть і тоді як попре вгору тільки кишені підстовляй як в мультику Золоте копитце .
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прогнози на пинзеникових графіках, чи в цифрових розрхунках?
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паштишта 40%, як і абіщялі
це ж не інерція тренду попередників, правда ж?
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Но Лёха-премьер будет доказывать, что эти 3,5-3,7% больше обещанных 7-8% !!!
Так и скажет: - Зуб, ой, самокат даю!
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А де наші 40%? Чи ви з Гончаруком про різні економіки говорите?
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