 Згідно з прогнозами зростання економіки України в 2020 році становитиме 3,5-3,7%, - Милованов

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов сказав на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Україна матиме в цих прогнозах на 2020 рік цифри 3,5-3,7%", - заявив Милованов.
За його словами, має бути кілька прогнозів щодо зростання економіки України від міжнародних партнерів. Так, зокрема, прогноз зростання Світового банку збігається з прогнозом Міністерства економіки - 3,7%. Прогноз МВФ буде схожий за показниками, хоча можливий трохи менший показник, сказав міністр.
Як повідомлялося, згідно з останнім прогнозом МВФ, у 2019 році економіка України має зрости на 3%.
Милованов прогнозує зростання економіки на 2020 рік - 3,5-3,7%
Гонтарева спрогнозувала падіння економіки в Україні за три-шість місяців.
Всі, у кого є чим думати, зможуть через певний час об'єктивно переконатися, хто з них який фахівець і прогнозист.
путінський Росстат нервово палить в сторонці: Дубілет очолив Держстат
Державною службою статистики керуватиме міністр Кабінету міністрів Д. Дубілет. Таке рішення ухвалив уряд.
Нагадаю, Дмитро - син Олександра Дубілета, колишнього керівника правління Приватбанку, за часи якого олігарх Коломойський обікрав кожного українця на великі суми і довів банк майже до банкрутства.
Тепер зебобікам намалюють кисільні береги та молочні річки.
а пока что - зарплаты в промышленности в последнем квартале упали на 17 %.
но мы верим! - смотрим сватов и верим-верим-верим-верим...
Тяжелые времена наступили для Богдана. Отход от Коломойского и амбициозные планы создания собственной группы государственного влияния провалились. Резко упало влияние ОПУ на ВР. Коломойский через Дубинского отбивает попытки руководить депутатами, а Арахамия не способен выполнять эти функции в достаточном объеме. Провалились попытки легализировать Портнова в государственной власти, в результате чего тот вошел в жестокое противостояние с Рябошапкой и потерян в качестве инструмента влияния. Самое неприятное для Богдана - его работой не доволен Зеленский. Единственное что останавливает Зеленского - у него нет кандидатуры на пост главы ОПУ. У Зеленского кончились "свои". Появление Сивохо в аппарате СНБО стало уже полным анекдотом..
При полном бездействии правительства и руководства Украины группа Коломойского-Геруса осуществляет планомерное снижение электрической генерации АЭС, создает искусственные препоны (через не выделение средств) для компенсации по "экологическому зеленому тарифу" для увеличения доли угольной электрогенерации. Предприятия Коломойского продолжают закупать электроэнергию государственных ТЭС по заниженной цене, что приводит к миллиардным бюджетным потерям.
Офис президента требует прохождения детектора лжи членами финансового комитета ВР от "Слуги народа". При всем нашем неуважении к депутатам от "Слуги народа" , хотим все же напомнить что т.н. "Офис Президента" не является органом государственной власти и создан для обеспечения и организации работы Президента страны. С этой функцией он справляется очень плохо. Функция контроля за депутатами ВР и принятие ими каких то решений находится вне поля функциональности т.н. "Офис Президента" .
Сейчас - "мародеры" от власти отстранены, с "карупцыей" борются, на таможне честный человек, а нам обещают то же что было при "мародере".
Неее, не катит. Какой смысл тогда был власть менять? Давай 7% хотя бы.
Будущий мэр Киева (слева) и реинтегратор Донбасса (справа). Яблоко от яблони недалеко падает, а д@билы - недалеко от перзидента и мудрого нарида. Плоть от плоти.
За пять лет он разбогател в 80 раз.
То есть был миллиард,стало 80.
То есть за полгода как мародер не ворует образовалось 16 млрд долларов.Или по 400 долларов на каждого гражданина Украины.У меня в семье 5 человек.И теперь вопрос,где я могу получить причитающиеся нам 2000 долларов?А если нет,то неужто их украл Зе?И второй вопрос,воровать перестали,а рост ВВП стал меньше.Это как?Или Порох втихаря пилит бюджет?
це ж не інерція тренду попередників, правда ж?
Так и скажет: - Зуб, ой, самокат даю!