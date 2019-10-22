 Два російські ракетні кораблі увійшли в акваторію Азовського моря через Керченську протоку, - Міноборони РФ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони РФ.

"Малі ракетні кораблі (МРК) "Углич" і "Великий Устюг" Каспійської флотилії пройшли через Керченську протоку й увійшли в акваторію Азовського моря", - йдеться в повідомленні.

Нині малі ракетні кораблі повертаються в пункт постійного базування на Каспії.

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