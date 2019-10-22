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 Політика України
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Все про:Лисичанськ (51) водопостачання (306) вода (294)

 У Лисичанську оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня через відключення водопостачання, - міськрада

У місті Лисичанськ на Луганщині комісія з питань надзвичайних ситуацій визнала, що повне обмеження поставок електроенергії на об'єкти Лисичанськводоканалу призвело до виникнення надзвичайної ситуації державного рівня.

Про це повідомила пресслужба Лисичанської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"Головне питання порядку денного — виникнення надзвичайної ситуації державного рівня у зв’язку з аварійною ситуацією на об’єктах ЛКСП "Лисичанськводоканал", яка виникла внаслідок повного обмеження постачання електричної енергії ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання" з 13.30 18 жовтня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 80 тисяч жителів Луганщини вже три дні залишаються без води через борги за електроенергію, - ДСНС

Головний інженер ЛКСП "Лисичанськводоканал" Віктор Францов зазначив, що на сьогодні ситуація є досить критичною, сплачувати гроші ТОВ "ЛЕО" у комунального підприємства немає можливості.

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення ухвалено рішення підготувати та направити листи про припинення водопостачання та водовідведення, що завдає шкоди населенню, Президенту України Володимиру Зеленському, Прем'єр-міністру України Олексію Гончаруку, прокурору Луганської області, ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях, ГУ Національної поліції в Луганській області.

Також читайте: Через заборгованість відключили електропостачання насосної станції в Лисичанську: 80 тис. абонентів залишилися без водопостачання, - ДСНС

Також, у зв’язку з виникненням надзвичайної ситуації, вирішено внести зміни до графіків роботи підпорядкованих закладів освіти та культури, а в разі необхідності призупинити функціонування вищезазначених закладів; внести зміни до режиму роботи медичних закладів та відмінити планові операції.

Як повідомляє місцеве видання Остров, зараз без води залишаються близько 100 000 жителів Лисичанська, Привілля і Новодружеська. Борг водників перед енергетиками становить понад 168 мільйонів гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155123
 
 
 Топ коментарі
 
Зачем им вода, если с канала 1+1 льется урина целыми ведрами???
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Куда мы катимся и что делать с предвыборными обещаниями?
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ЛЭО ( Луганские энергетические системы) российского бизнесмена Григоришина объявили себя банкротом, потому что поставленная ими в ОРДЛО электроэнергия на сумму более 5 МИЛЛИАРДОВ не оплачивается. В связи с этим за долги в несколько сот миллионов они с 18 октября отключили от электроэнергии водоканал 100 тысячного города на украинской территории, а с 28 октября анонсировали отключение всех предприятий в том числе и теплоэнерго Луганской области Украины. ( без комментариев...... ..... .....)
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Зачем им вода, если с канала 1+1 льется урина целыми ведрами???
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А все 100% не хотел...они олигархи крутят между собой народ,как хотят
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если ты зубажилец, то виноваты не олигархи.
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Если у тебя нет тяму то нечего начинать
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И взаправду, "зачем им вода" Коль они ( согласно статистики" На выборах в Раду отдали 45% за ОПЗЖопу, 5,5% за Опа на блок и 5% за "Шария" А по мажоритарке за раздаваемый сахарок выбрали "члена" воровской группировки Шахова) Ну и кроме того ( как выяснилось) кандидат в президенты и " фиктивный голова" ОПЗЖопы уроженец этого городка Бойко (работавший там руководителем местного НПЗ), а его зятек, некто Дунаев ( из первой десятки той же "опы" ) бывший мэр этого же городка... Ну что тут еще комментировать, ознакомившись с вот такой вот "подноготной" Тут и без "Зе" полный писец просматривается.
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ну за петушару голосовать, как по мне, то это вообще лютый зашквар. И я даже знаю лично некоторых своих знакомых, которые, к сожалению, голосовали за это чмо У Лисичанську оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня через відключення водопостачання, - міськрада - Цензор.НЕТ 3897
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кстати при Дунаеве и появились эти долги...потом он спетлял в Раду раздерибанив в дружбаном руководителем водоканала средства.А когда началась война ждали погашения этого долга из Бюджета Украины..и оно бы и прошло если бы в городе была ВГА..но они хотели дерибанить и дальше и поэтому настояли на выборах в местные советы..мол война далеко(хотя Бахмут дальше от линии ООС чем Лисичанск) и этот номер не прошел..а тепер маємо те що маємо
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Згадались слова Москаля про рехверендум.))
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лисичанск - слабое звено...после горила хата, самое время лысому из квартала пошутить над незамоченными земляками...и напоследок медные трубы за упокой
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Куда мы катимся и что делать с предвыборными обещаниями?
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До меня дошло и вся беда в том,что мы все покупаемся на эти обещания, а жизнь то проходит
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У меня совесть чиста, я голосовал за барыгу-мародера!!!
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У меня еще чистище...я вообще не голосовал
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В принципі, Сердючку можна ставити головою "Лисичанскводоканал", досвід у шоу є. Що ще зараз треба.
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Я б не чіпав би Данилка. Він ровний чел. Краще вже, якщо так, відправити туди Олега Винника!!!
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Він теж гей як і прем'єр-міністр Гончарук?
Тоді я за Винника!
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где деньги, Билли..., куда они девают деньги, которые платит за воду население, вообще непонятно, и вообще, эта ситуация не вчера началась, а точно -раньше...
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Вся суть в том, что население ( жутчайший совок и шаровики ) денег как раз и не платят В Лисичанске объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня из-за отключения водоснабжения, - горсовет - Цензор.НЕТ 821
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деньги что платит население .как раз хватает на проценты по пене..а долг образовался еще до войны..при рыгах
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Так они ж как раз всегда за рыгов и голосуют. Кто им доктор?
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Странная логика ! Если есть задолженость за электроэнергию нужно её погашать, а не писать письма ЗЕ.То есть они деньги украли а за все опять заплатит бюджет ??!!
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С бюджета воруют олигархи и их приспешники
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чем дольше на свободе порошенки свинарчуки и ахметовы тем больше "сюрпризов" ждёт Зе.
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Опять Порошенко виноват. Нет, дорогой, на этот раз преЗЕдент Зеленский!!! В Лисичанске объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня из-за отключения водоснабжения, - горсовет - Цензор.НЕТ 8911
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Что говорится о том,что рука руку моет
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Ага,только золотыми да с брильянтами))))
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теми, которые за освобождение заложников...на подходе шапка носимая за тепло в каждом доме и ботинки против ужасных дорог в стране...ибо на велосипеде проехать не может
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люди комуналку не платят годами, а поставки эл.энергии отданы ахметикам в частные руки... Зе виноват?
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Всіх посадить і у моніки з'явиться чарівна палочка ! Зовсім здуріли з вашою зе ! Якоюсь херньою вже півроку займаються , все руйнують ,а винуватий Порошенко ! Правильно , ви ж не визнаєте , те що ідіоти на виборах зробили ідіотський вибір .
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когда вокруг тебя одни идиоты, то может быть вопрос в ТЕБЕ? может как раз баран ТЫ?
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Брать оплату за воду можно, а платит электричество не хотят.
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ЛЭО ( Луганские энергетические системы) российского бизнесмена Григоришина объявили себя банкротом, потому что поставленная ими в ОРДЛО электроэнергия на сумму более 5 МИЛЛИАРДОВ не оплачивается. В связи с этим за долги в несколько сот миллионов они с 18 октября отключили от электроэнергии водоканал 100 тысячного города на украинской территории, а с 28 октября анонсировали отключение всех предприятий в том числе и теплоэнерго Луганской области Украины. ( без комментариев...... ..... .....)
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чего только не сделаешь со своим бизнесом, чтобы остаться в обойме приближенных путина
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Хокку для лисичанцев:

Если в кране нет воды -
Посмотри кто президент...
Шипение крана...
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Кстати, Зе может неплохо повеселить японцев этим хокку. Пока он там в Японии пытается шаурму из суши мастырить, тут вдруг такое событие государственного масштаба...
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В цивилизованном мире люди платят за потребленные услуги.
В совке - ноют про каких-то мифических "олигархов" укравших все, и пишут письма президенту.
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Ну какие они мифические? Они настоящие
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А че Бойко и Рабинович не смогли обеспечить водой и електроенергией свое електорат? Им главное рузький языг пропихнуть и скрэпы.
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Ваша водичка и електроенергия ушла в ОРДЛО. Здесь явно просматривается шантаж, саботаж и намеренная диверсия росийско-рыговской банды. Здесь уже должно работать СБУ и конфисковывать предприятие в пользу государства.
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на сегодняшний день платить деньги ООО ЛЭО у коммунального предприятия нет возможности.

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воды нет, но вы держитесь.
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Отправить в Лисичанск, для поднятия духа - хор им. Веревки!
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