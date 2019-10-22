 Через оброблення полів біля аеропорту "Бориспіль" речовинами, що містять аміак, до медиків звернулися близько 50 осіб, одну госпіталізовано, - ДСНС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"21 жовтня о 18:20 до ДСНС надійшло повідомлення, що на території аеропорту "Бориспіль" відчувається різкий запах аміаку (Імовірно, внаслідок внесення безводного аміаку на полях поблизу аеропорту), внаслідок чого було призупинено виліт літаків", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до лікувального закладу госпіталізовано 1 особу, близько 50 осіб відчули погіршення самопочуття
У ДСНС наголосили, що за результатами замірів встановлено наявність в повітрі аміаку (без перевищення гранично допустимих концентрацій).
Під час проведення замірів із 21:30 до 23:00 вмісту аміаку в повітрі не виявлено.
Нагадаємо, 21 жовтня роботу аеропорту "Бориспіль" було припинено через те, що довколишні поля були оброблені речовинами, що містять аміак.
Але я слухав виступ нашого голову аграріїв, він сказав що добре що у нас розумні політики не забороняють примінення засобів які заборонені в Європі і в США. Хоча ці препарати викликають рак у дітей тому вони заборонені в тих країнах.
Плюс у нас не судячи із розповідей моїх знайомих ніхто не дотримується норм щоб збільшити вихід з гектара, наприклад того ж гліфосата, який скоро заборонять в розвинутих країнах, тому що він викликає рак.
Країна бардака і рабів, бо ті самі селяни біля будинків яких розпиляють хімію і в них здихає худоба, могли б вийти на протест або перекрити фермерам дорогу, а не думати про роботу і про те що добре що пай в оренді і їм в кінці року дадуть некондиційної пшениці, яку роздають селянам тому що її ніхто нехоче брати.
"В ГСЧС подчеркнули, что по результатам замеров установлено наличие в воздухе аммиака (без превышения предельно допустимых концентраций).Источник: https://censor.net.ua/n3155120"
Гліфосат треба забороняти, але аграрне лоббі проти цього. Як вводити обмеження в термін дії водійських прав - то вони кажуть, що угода про асоціацію цього вимагає, а як внесення отрути зупинити - їм ніщо не указ...
Скоріш за все просто стався викид аміаку.