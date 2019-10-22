 Через оброблення полів біля аеропорту "Бориспіль" речовинами, що містять аміак, до медиків звернулися близько 50 осіб, одну госпіталізовано, - ДСНС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"21 жовтня о 18:20 до ДСНС надійшло повідомлення, що на території аеропорту "Бориспіль" відчувається різкий запах аміаку (Імовірно, внаслідок внесення безводного аміаку на полях поблизу аеропорту), внаслідок чого було призупинено виліт літаків", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до лікувального закладу госпіталізовано 1 особу, близько 50 осіб відчули погіршення самопочуття

У ДСНС наголосили, що за результатами замірів встановлено наявність в повітрі аміаку (без перевищення гранично допустимих концентрацій).

Під час проведення замірів із 21:30 до 23:00 вмісту аміаку в повітрі не виявлено.

Нагадаємо, 21 жовтня роботу аеропорту "Бориспіль" було припинено через те, що довколишні поля були оброблені речовинами, що містять аміак.

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