 ЄС знову продовжить санкції проти РФ: причин для скасування немає, - євродепутатка фон Крамон

"Я не думаю, що на це будь-хто звертає увагу... Я не знаю, чи позиція це Німеччини загалом, але я не чула нічого, що хто-небудь занепокоєний Зеленським у плані цієї розмови... Це більше про Україну. Коли його політичний порядок денний такий, що не на користь країні, то це має значення. Але цій телефонній розмові ми не приділятимемо уваги", - сказала Віола фон Крамон в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Вона наголосила, що ця позиція продиктована ставленням Німеччини до України, а не до Зеленського особисто. "Якщо цей хлопець не знає, що він говорить, якщо він слабкий президент і не поінформований, чи маємо ми відігратися на Україні? Чи маємо ми, справді, приділяти увагу цій невеликій розмові? Я думаю, що якщо він хоче бути на міжнародній арені, щоб його поважали належним чином, він має докласти зусиль, щоб у нас склалося інше враження від того, що він сказав. Але загалом я не звертаю на це уваги", - сказала віцепрезидентка Делегації Європарламенту в Комітеті асоціації "Україна-ЄС".

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Водночас Віола фон Крамон наголосила, що її шокувало сказане Зеленським і що "це дратує". "Можливо, він мав читати свої папери краще, можливо, він був погано поінформований Богданом (керівник Офісу Президента України Андрій Богдан. - Ред.). Можливо, він просто хотів справити враження на Трампа... Чому він це сказав - мені не відомо. Зрештою, це показує непрофесіоналізм, і це теж проблема України. Президенту не відомо, як багато грошей він отримує, від якої країни, від якого донора - це дуже тривожний сигнал", - зазначила вона.

Віцепрезидентка Делегації Європарламенту в Комітеті асоціації "Україна-ЄС" підтвердила, що ЄС знову продовжить санкції до РФ. "Так, звісно. Тому що Росія не виконала нічого, і причин для скасування немає", - сказала Віола фон Крамон, відповідаючи на відповідне запитання.