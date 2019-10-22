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Все про:Європарламент (428) Зеленський (3306) санкції (2404) Трамп (2158) Віола фон Крамон (1)

 ЄС знову продовжить санкції проти РФ: причин для скасування немає, - євродепутатка фон Крамон

Ставлення німецької сторони до України не зміниться за підсумками оприлюдненої телефонної розмови президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа, під час якої український лідер поскаржився на недостатні обсяги фінансової допомоги з боку ЄС і Німеччини, зокрема, зазначає віцепрезидентка делегації Європарламенту в Комітеті асоціації "Україна-ЄС" депутатка Європейського парламенту Віола фон Крамон-Таубадел (Viola von Cramon-Taubadel).

"Я не думаю, що на це будь-хто звертає увагу... Я не знаю, чи позиція це Німеччини загалом, але я не чула нічого, що хто-небудь занепокоєний Зеленським у плані цієї розмови... Це більше про Україну. Коли його політичний порядок денний такий, що не на користь країні, то це має значення. Але цій телефонній розмові ми не приділятимемо уваги", - сказала Віола фон Крамон в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Вона наголосила, що ця позиція продиктована ставленням Німеччини до України, а не до Зеленського особисто. "Якщо цей хлопець не знає, що він говорить, якщо він слабкий президент і не поінформований, чи маємо ми відігратися на Україні? Чи маємо ми, справді, приділяти увагу цій невеликій розмові? Я думаю, що якщо він хоче бути на міжнародній арені, щоб його поважали належним чином, він має докласти зусиль, щоб у нас склалося інше враження від того, що він сказав. Але загалом я не звертаю на це уваги", - сказала віцепрезидентка Делегації Європарламенту в Комітеті асоціації "Україна-ЄС".

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Водночас Віола фон Крамон наголосила, що її шокувало сказане Зеленським і що "це дратує". "Можливо, він мав читати свої папери краще, можливо, він був погано поінформований Богданом (керівник Офісу Президента України Андрій Богдан. - Ред.). Можливо, він просто хотів справити враження на Трампа... Чому він це сказав - мені не відомо. Зрештою, це показує непрофесіоналізм, і це теж проблема України. Президенту не відомо, як багато грошей він отримує, від якої країни, від якого донора - це дуже тривожний сигнал", - зазначила вона.

Віцепрезидентка Делегації Європарламенту в Комітеті асоціації "Україна-ЄС" підтвердила, що ЄС знову продовжить санкції до РФ. "Так, звісно. Тому що Росія не виконала нічого, і причин для скасування немає", - сказала Віола фон Крамон, відповідаючи на відповідне запитання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155116
 
   
 Топ коментарі
 
Для чего держать в офисе президента богдана...продажная и хамовитая сволочь,который портит имидж страны
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Мокщі вже давно навчилися обходити ті анекдотичні санкції. А німецькі дурники думкою багатіють.
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Я просто уверена, что они знают об этом. Эти санкции уже просто имиджевые. Помогают Европе сделать вид, что они принципиальные, а Рашке сделать вид, что они страдают от санкций , тем самым объясняя своему лохторату, почему нет денег
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В Украине нет нормальных президентов,в Украине есть олигархат
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зеленского на хлеб не намажешь, а коломойского тем более...
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О! Свіженький нік і актуальний до того ж. ЕС вновь продлит санкции против РФ: причин для отмены нет, - евродепутат фон Крамон - Цензор.НЕТ 4121
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Они хоть слово свое держат,а наши брешут да воруют,брешут да воруют
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ЕСТЬ МНОГО ПРИЧИН УСИЛИТ САНКЦИИ БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫМИ А НЕ ЗАИГРЫВАТЬ С ЯДЕРНЫМ ТЕРРОРИСТОМ!
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они партнёры. да и сейчас бизнес идёт, просто через третьи страны. Завод Мерседес в подмацковье, завод Рено, турбины Сименс в Крым...это так то что не спрятать.
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Для чего держать в офисе президента богдана...продажная и хамовитая сволочь,который портит имидж страны
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... причин для відміни немає але продовжить будувати "Північний потік 2"!!!
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А зешобла так надеялась, что вот вот в любой момент...
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Все нормальные люди надеются на продление санкций против мордора и на их ужесточение.
Поэтому 'шобла', похоже, здесь только ты.
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Всі нормальні люди сподівались, що таких як ти матєршинніц, мали би забанити.
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Не сравнивай меня с собой. Я мат не употребляю, не приписывай мне свои нормы поведения и общения.
Ты кляузница и переводчица стрелок. Админы - умные люди , разобрались в твоих наклепах, хотя ты очень старалась, профессиональная жалобщица, не пиши мне больше
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Цій країні мало санкцій! Їм треба зробити повну ізоляцію від світу. Щоб вся ******* не їздила по заграніцах, не мала доступу до цивілізаційних здобутків. Суче плем'я лапотників, здохни навіки!!!
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