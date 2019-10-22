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 Київські новини, Суспільство
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 Через густий туман над столицею в аеропорту "Київ" скасовано кілька ранкових рейсів

Через густий туман над столицею в аеропорту "Київ" ("Жуляни") скасовано ранкові рейси в Рим, Берлін і Варшаву.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на theБабель, свої рейси скасували авіакомпанії LOT (LO756 до Варшави о 6:05), Wizz Air (W66113 до Берліна о 6:10), а також Alitalia, Delta, Etihad, Air Serbia, літаки яких мали летіти в Рим о 5:25 (аеропорт "Фьюмічіно").

В аеропорту "Київ" повідомили, що авіаперевізники в приватному порядку вирішили скасувати вильоти.

Також затримується рейс M9318W ("Мотор Січ") у Дніпро, який мав вилетіти о 9:00. Виліт очікується о 10:00.

Пасажирів рейсу W66113 перенаправили в аеропорт "Бориспіль" (виліт о 8:30), організувавши трансфер. Пасажири інших скасованих авіарейсів очікують перенаправлення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це звичайний туман, перевищення концентрації шкідливих речовин в повітрі Києва немає, - КМДА

21 жовтня аеропорт "Бориспіль" припиняв роботу своїх терміналів через шкідливі речовини в повітрі.

З 15 жовтня в Києві, а також у центральних і північно-східних областях України спостерігається високий рівень забруднення повітря чадним (СО) і вуглекислим газами (CO2). Жителі столиці та областей повідомляють про погане самопочуття. Міська влада скаржиться на спалювання листя в селах і пожежі на торфовищах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155113
 
 
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Вот жеж єти палии опалого лыстя... Из-за густого тумана над столицей в аэропорту "Киев" отменены несколько утренних рейсов - Цензор.НЕТ 6888 как там палало листя палало, 73 % дыхало, все как по кварталу по Гонтаревой
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А как там у вас порохоботов в Лахте с воздухом?
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нормас, больше скажу, находясь в нескольких метрах от очага возгорания, дышать даже таки спокойно. Это я вам как опытный палий лыстя скажу. Главное в дым не попадать!!!
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Синий туман,
Похож на обман,
Похож на обман,
Синий туман,
Синий туман. Через густий туман над столицею в аеропорту "Київ" скасовано кілька ранкових рейсів - Цензор.НЕТ 5973
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