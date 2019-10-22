 Нардепка від СН Кінзбурська звернулася до ГПУ про зняття арешту з фірм, пов'язаних із заступником глави Харківської облради Скоробагача, - Харківський антикорупційний центр

Про це стало відомо з копії запиту, який розміщено на офіційному порталі Верховної Ради України.
На сьогодні це єдиний запит, поданий Вікторією Кінзбурською, повідомляє Харківський антикорупційний центр, передає Цензор.НЕТ.
У своєму запиті Кінзбурська стверджує, що до неї звернулися деякі керівники фірм, які заявили, що їхня діяльність була безпідставно призупинена, адже в результаті клопотання прокурора ГПУ Стороженка суд наклав арешт на їхнє майно.
Йдеться про фірми ТОВ "Рікон +", ТОВ "Сігней", ТОВ "Торговий дім "Ірпіс", ТОВ "Техно-2017", ТОВ "Бенедикт Бізнес", ТОВ "Омега-2008", ТОВ "Рентес", ТОВ "Оптима Прайс", ТОВ "Поларіс-100", ТОВ "Нут-Експорт", ТОВ "Інвол А".
Усі ці фірми фігурують у кримінальному провадженні щодо "легалізації грошових коштів", здобутих злочинним шляхом.
Цікаво, що директором та засновником ТОВ "Техно-2017" та ТОВ "ТД "Ірпіс" є Павло Пугач. Він також є директором та співзасновником ТОВ "Лалсат Інтернаціональ Україна", яке також фігурує у кримінальному провадженні.
Іншим співзасновником "Лалсату" є Вікторія Скоробагач – дружина заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача.
Також цікаво, що ТОВ "Техно-2017" ТОВ "Інвол А" належав екран, який транслював на площі Свободи іміджеві сюжети про Скоробагача. Поки цей екран не демонтували у міськраді.
ТОВ "Інвол А" належить Аркадію Балюку і Тамарі Садіковій. Раніше засновницею була Алла Редько, яка зараз працює в облраді.
Редько також отримувала кошти від ТОВ "Поларіс-100", яке фігурує й у запиті, й у кримінальному провадженні та ТОВ "Інтеропт-Преміум" (раніше належала Віталію Хомутинніку – бізнес-партенру Скоробагача).
Засновницею ТОВ "Поларіс-100" є Ірина Хасьянова. Вона ж засновниця ТОВ "Харківський м’ясопереробний завод" разом з дружиною Скоробагача.
ТОВ "Сігней" заснував Юрій Скоробагач. Ця фірма займалася оформленням документів щодо експорту горіхів.
Бенефіціаром ТОВ "Омега-2008" вказаний Андрій Голубченко – партнер Вікторії Скоробагач по ТОВ "Сігма-ЛК".
ТОВ "Рентес" напряму належить Вікторії Скоробагач.
ТОВ "Оптима-Прайс" належить Яні Лаурінайчуте. Остання купувала нерухомість у Скоробагача.
"Тож цікаво, що свій єдиний депутатський запит Кінзбурська направила в інтересах фірм, пов’язаних з оточенням Володимира Скоробагача. Щодо законності накладення арешту та діяльності цих фірм відповідь мають дати правоохоронці", - резюмували в Харківському антикорупційному центрі.
Похоже учителя 4000 уе не дождутся- у депутатов есть свои дети и хотелки
Украинцы обычно работают зарубежом на свою страну.,18 млрд евро в год завозят заробитчане в Украину
Да, когда приезжаешь в Украину, ты там покупаешь все с украинским НДС, но основные налоги ты обязана платить в ЕС.
Нет, кстати, такого закона, что для евреев были бы отдельные правила, Софачка. Это налоговое законодательство, оно едино.
И даже в слепой траст не пришлось передавать 😁
Это меня сбило с панталыку 😁
Я пошла работать, никто за меня не хочет поработать, пока я тут трынжу, злые все кругом
Есть
Ты ж гражданка Украины, где бы ты ни была
И я нормально отношусь к тому что люди едут работать в другие страны - так везде, это наоборот классно. Мы ж не крепостные.
Но налоги платишь в ЕС если живешь в ЕС.
В данном случае все сомнительно - и фирмы, и арест ГПУ, и действия этой депутатки
ГБР ее вызывало на допросы, она не явилась. После этого ее обязаны объявить в розыск и требовать ее экстрадиции.
И в это время совершенно случайно она якобы ломает ногу, а потом совершенно случайно в доме ее под Киевом вдруг никто из родных не ночевал, хотя обычно там сын, по ее словам, ночует. И случайно же вместо шести охранников, как обычно, остался один.
Это все, безусловно, совпадения, как и обвал гривны, и другие махинации в Нбу.
😁😁
тобто іх ставка в 7000 , приблизно дорівнює 15000 при нормальній загрузці.п відпустка 45 діб і завжди влітку? нехило так, а працюють вони хіба так,як при совєтах?
А ТАК ЗЕ И БЕНЯ РАЗВЕЛИ УЧИТЕЛЕЙ КАК КОТЯТ
Не помню таких в 2014 и даже позже их почти не было
Совсем уж зашквары публиковали крупные
Об остальном - молчок.
Только депутаты каким-то образом с 2014 по 2019 серьезно обогатиться смогли
Може саме зараз, на хуцпі у владу заїхали справжні вороги народу, а тих просто оббрехали?
Это лучай надо рассматривать в правовых играх с третьего класса. Но нас целенаправлено
праву не обучают. А воспроизводят бесправный и дезорганизованый электорат.
А Скоробач (скоро багатіє) - дружбан Хомутинніка, дружбана синів Янека
плюс еще столько же, посреднику в ГПУ, который побегает по кабинетам и согласует с зам ГенПрокурора вопрос о снятии ареста..
с зам ГенПрокурором вопрос решается отдельно (может и до 30 000 дол дойти)..
"Эпоха Бедности" прошла, и харьковские конвертаторы осваиваются в кабинетах новой ГПУ..
а Рябошапка - ЛОХ!
ЗЫ. после появления таких коммерческих запросов от депитутки от "Слуги Урода", как минимум, фракция "Слуги Урода", должна начать внутреннее расследование по признакам коррупции, а СБУ и НАБУ должный начать негласные следственные действия в отношении депитутки Кинздерской и руководства упомянутых предприятий и их бенифициаров..
а теперь уже рашалово