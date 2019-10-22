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 Політика України
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 Нардепка від СН Кінзбурська звернулася до ГПУ про зняття арешту з фірм, пов'язаних із заступником глави Харківської облради Скоробагача, - Харківський антикорупційний центр

Нардепка від фракції "Слуга Народу" Вікторія Кінзбурська звернулася до ГПУ щодо декількох фірм, на майно яких накладено арешт ухвалою суду. На думку депутатки, арешт накладено безпідставно.

Про це стало відомо з копії запиту, який розміщено на офіційному порталі Верховної Ради України.
На сьогодні це єдиний запит, поданий Вікторією Кінзбурською, повідомляє Харківський антикорупційний центр, передає Цензор.НЕТ.

У своєму запиті Кінзбурська стверджує, що до неї звернулися деякі керівники фірм, які заявили, що їхня діяльність була безпідставно призупинена, адже в результаті клопотання прокурора ГПУ Стороженка суд наклав арешт на їхнє майно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печерський суд заарештував нерухоме майно та корпоративні права заводу "Кузня на Рибальському"

Йдеться про фірми ТОВ "Рікон +", ТОВ "Сігней", ТОВ "Торговий дім "Ірпіс", ТОВ "Техно-2017", ТОВ "Бенедикт Бізнес", ТОВ "Омега-2008", ТОВ "Рентес", ТОВ "Оптима Прайс", ТОВ "Поларіс-100", ТОВ "Нут-Експорт", ТОВ "Інвол А".

Усі ці фірми фігурують у кримінальному провадженні щодо "легалізації грошових коштів", здобутих злочинним шляхом.

Цікаво, що директором та засновником ТОВ "Техно-2017" та ТОВ "ТД "Ірпіс" є Павло Пугач. Він також є директором та співзасновником ТОВ "Лалсат Інтернаціональ Україна", яке також фігурує у кримінальному провадженні.

Іншим співзасновником "Лалсату" є Вікторія Скоробагач – дружина заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача.

Також цікаво, що ТОВ "Техно-2017" ТОВ "Інвол А" належав екран, який транслював на площі Свободи іміджеві сюжети про Скоробагача. Поки цей екран не демонтували у міськраді.

ТОВ "Інвол А" належить Аркадію Балюку і Тамарі Садіковій. Раніше засновницею була Алла Редько, яка зараз працює в облраді.

Редько також отримувала кошти від ТОВ "Поларіс-100", яке фігурує й у запиті, й у кримінальному провадженні та ТОВ "Інтеропт-Преміум" (раніше належала Віталію Хомутинніку – бізнес-партенру Скоробагача).

Засновницею ТОВ "Поларіс-100" є Ірина Хасьянова. Вона ж засновниця ТОВ "Харківський м’ясопереробний завод" разом з дружиною Скоробагача.

ТОВ "Сігней" заснував Юрій Скоробагач. Ця фірма займалася оформленням документів щодо експорту горіхів.

Бенефіціаром ТОВ "Омега-2008" вказаний Андрій Голубченко – партнер Вікторії Скоробагач по ТОВ "Сігма-ЛК".

ТОВ "Рентес" напряму належить Вікторії Скоробагач.
ТОВ "Оптима-Прайс" належить Яні Лаурінайчуте. Остання купувала нерухомість у Скоробагача.

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"Тож цікаво, що свій єдиний депутатський запит Кінзбурська направила в інтересах фірм, пов’язаних з оточенням Володимира Скоробагача. Щодо законності накладення арешту та діяльності цих фірм відповідь мають дати правоохоронці", - резюмували в Харківському антикорупційному центрі.

Нардепка від СН Кінзбурська звернулася до ГПУ про зняття арешту з фірм, повязаних із заступником глави Харківської облради Скоробагача, - Харківський антикорупційний центр 01
Нардепка від СН Кінзбурська звернулася до ГПУ про зняття арешту з фірм, повязаних із заступником глави Харківської облради Скоробагача, - Харківський антикорупційний центр 02
Нардепка від СН Кінзбурська звернулася до ГПУ про зняття арешту з фірм, повязаних із заступником глави Харківської облради Скоробагача, - Харківський антикорупційний центр 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155111
 
 
 Топ коментарі
 
Очередная "слуга" длинного доллара. По ЕЁ мнению!!! Охренеть....И это только первые звоночки.
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Ну вот и пошла СЛУГА деньги зарабатывать - лоббировать, обслуживать, проталкивать вопросы денежных людей.
Похоже учителя 4000 уе не дождутся- у депутатов есть свои дети и хотелки
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Очередная "слуга" длинного доллара. По ЕЁ мнению!!! Охренеть....И это только первые звоночки.
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((((вы это сделали вместе - помни это и получай удовольствие)))))
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женя - пытаясь оскорбить меня - ты не делаешь себе реально лучше - а только показываешь всем свою еще большую глупость - только сильные люди имеют силу воли признать свои ошибки - но это не про таких как ты
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Какие ошибки Чнга? И где я тебя оскорбил? Ну тогда уж звыняйте. Ты про Зе? Я всегда был и есть против По! А "команда Зе" это вообще маразм и сборище полезных идиотов и агентов влияния внеших кураторов. теперь узбагойся и больше не стучись.
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((( ты ба - молодец - а может таки из тебя и человека можно будет сделать - хотя пока есть сомнения)))
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КИНЗБУРСКАЯ ??????? пять минут учил,как выговорить эту чисто УКРАИНСКУЮ фамилию !!!!! ЗЕЛЕНЫЕ братаны--я думал,что вы дольше продержитесь,но теперь видно,что вас ПОГОНЯТ достаточно быстро !!!!!!!!!!
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Ну вот и пошла СЛУГА деньги зарабатывать - лоббировать, обслуживать, проталкивать вопросы денежных людей.
Похоже учителя 4000 уе не дождутся- у депутатов есть свои дети и хотелки
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а тебе какое дело к нашим учителям, хотелкам , депутатам ? ты кельмой не устала махать на чужбине , "патриотка" ?
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Наших учителей оплачиваю я из своих налогов. И тебя , гаденыша безработного и ленивого, оплачиваю. Будешь много выступать- перестану платить тебе за твои высеры на Цензоре- умрешь с голода 😀😀😀впрочем , а зачем тебе жизнь? Ты же сидишь в своем более и квакаешь
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А какие ты налоги платишь в Украине живя в Словакии?
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А ты считаешь, что человек уезжая в другую страну и бизнес весь закрывает? Жто только евреи , которые в Германию через фонды поехали и сели на шею немцев.
Украинцы обычно работают зарубежом на свою страну.,18 млрд евро в год завозят заробитчане в Украину
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Ну это не имеет отношения к налогам. Думаю налог на прибыль твоя фирма обязана платить в Словакии, НДС ты платишь в Словакии
Да, когда приезжаешь в Украину, ты там покупаешь все с украинским НДС, но основные налоги ты обязана платить в ЕС.

Нет, кстати, такого закона, что для евреев были бы отдельные правила, Софачка. Это налоговое законодательство, оно едино.
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Блин, тебе ЛАЛА скучно? Бизнес у меня , лично , и в Украине тоже.
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Ну тогда ты очень талантливый менеджер если бизнес у тебя в Украине когда ты живешь в Словакии. Что смогла так все организовать что без тебя все прекрасно там развивается
И даже в слепой траст не пришлось передавать 😁
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Ты просто писала «мой бизнес»
Это меня сбило с панталыку 😁

Я пошла работать, никто за меня не хочет поработать, пока я тут трынжу, злые все кругом
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Я не думаю что у тебя нет права на мнение
Есть
Ты ж гражданка Украины, где бы ты ни была
И я нормально отношусь к тому что люди едут работать в другие страны - так везде, это наоборот классно. Мы ж не крепостные.

Но налоги платишь в ЕС если живешь в ЕС.
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Да. В ЕС я обязана платить не менее 3600 евро в год налогов
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Зай, а как ты считаешь???? Пусть горит ярким пламенем все то что нажито нечестным путем??? Нардепка від СН Кінзбурська звернулася до ГПУ про зняття арешту з фірм, пов'язаних із заступником глави Харківської облради Скоробагача, - Харківський антикорупційний центр - Цензор.НЕТ 9958
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а шо тут считать? Есть же закон
В данном случае все сомнительно - и фирмы, и арест ГПУ, и действия этой депутатки
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А шо с ней непонятно? Есть опять же закон
ГБР ее вызывало на допросы, она не явилась. После этого ее обязаны объявить в розыск и требовать ее экстрадиции.

И в это время совершенно случайно она якобы ломает ногу, а потом совершенно случайно в доме ее под Киевом вдруг никто из родных не ночевал, хотя обычно там сын, по ее словам, ночует. И случайно же вместо шести охранников, как обычно, остался один.

Это все, безусловно, совпадения, как и обвал гривны, и другие махинации в Нбу.

😁😁
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У своєму запиті Кінзбурська стверджує, що до неї звернулися деякі керівники фірм, які заявили, що їхня діяльність була безпідставно призупинена, адже в результаті клопотання прокурора ГПУ Стороженка суд наклав арешт на їхнє майно.=====до чого тут гонтарева? Депутатки на запитах заробляють.Ця отримала тисяч 50 дол.
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а не жирно їм буде? робоча неділя для нормальних людей 40 годин, для вчителя 18 годин.
тобто іх ставка в 7000 , приблизно дорівнює 15000 при нормальній загрузці.п відпустка 45 діб і завжди влітку? нехило так, а працюють вони хіба так,як при совєтах?
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Зе обещал. Учителя ждут
А ТАК ЗЕ И БЕНЯ РАЗВЕЛИ УЧИТЕЛЕЙ КАК КОТЯТ
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начала отрабатывать …… кто и за чем был выбран в ВР станет постепенно ясно .
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Классно что такие статьи появляются
Не помню таких в 2014 и даже позже их почти не было
Совсем уж зашквары публиковали крупные
Об остальном - молчок.

Только депутаты каким-то образом с 2014 по 2019 серьезно обогатиться смогли
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Не совсем. Как вы относитесь к Зелёному цвету?! Вот так вот куча мажоритарщиков и проползла.
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некоторые зебилы тут - только сейчас осознают шо они сделали вместе - а ведь это только начало - а ведь им тут сколько раз говорили - но нет - на то они и зебилы - как то так ))
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При Порошенко такого не было! Эх какую страну просрали!
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Зато порохоботы диагноз навсегда. шоколадник пролез на ожиданиях ЕвроМайдана на справедливость и очищение от олигархов.От Зе особо никто не ждал . Но в любом случае лучше, чем 5 лет застоя и имитации. Да и многие сторонники шоколадного со временем начинают критически осмысливать действия мессии .
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КИНЗБУРСКАЯ ??????? пять минут учил,как выговорить эту чисто УКРАИНСКУЮ фамилию !!!!! ЗЕЛЕНЫЕ братаны--я думал,что вы дольше продержитесь,но теперь видно,что вас ПОГОНЯТ достаточно быстро !!!!!!!!!!
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Посмотрим как поведёт в этом случае руководство партии зелёных.Потому что про Свинарчуков,Кононенко,Пашинского,,Грановского,Суркисов,Ахметова все СМИ 5 лет кричали,но в тюрьме из этих ублюдочных врагов народа никто не сидит
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А ви певні, що вони вороги народу?
Може саме зараз, на хуцпі у владу заїхали справжні вороги народу, а тих просто оббрехали?
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Ее хвамилия у нее на роже написана.
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Цікава інформація викладена у Вікіпедії про цю "слугу народу" . І найцікавіше те, що ця "слуга" керувала в Держархбудконтролі Харківській області . Ну , що це за "контора" - всі знають . А тепер думай-ТЕ, що таке "слуги урода" і кому вони служать.
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Это не уровень депутата это уровень государства. А потом удивляемся,что у нас не так.
Это лучай надо рассматривать в правовых играх с третьего класса. Но нас целенаправлено
праву не обучают. А воспроизводят бесправный и дезорганизованый электорат.
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Эта мразота по моему округу баллотировалась-людям было похер что она чиновник коррупционер-самое главное что слуга народа...
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Надо ж было так людей достать что им уже все пофиг лишь бы не прошлая власть
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ай вей а шо такоЄ? "сваім аюдЯм" треба допомогати Нардепка від СН Кінзбурська звернулася до ГПУ про зняття арешту з фірм, пов'язаних із заступником глави Харківської облради Скоробагача, - Харківський антикорупційний центр - Цензор.НЕТ 35 бо вже Ж заплачено Нардепка від СН Кінзбурська звернулася до ГПУ про зняття арешту з фірм, пов'язаних із заступником глави Харківської облради Скоробагача, - Харківський антикорупційний центр - Цензор.НЕТ 7212
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Ти 5 років поспыль уперто і наполегливо працював, що це сталося! Сумління не мучить? Це ти привів їх до влади!
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Мне кажется, это мурло, постящее картинки, из-за поребрика, с ним давно все ясно
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Это мажоритарный депутат от СН по моему округу.Исходя из запроса, сразу видно,что команда ЗЕ в Харькове сильно лоханулась с мажоритарными депутатами от Харьковской области.Троянский конь от харьковских мафиози они все.Скорбогача выбил из предыдущих выборов господин Кирш.Это Скоробогача катали по Харькову в мусорном контейнере активные харьковчане.Однако ему удалось прослизнуть в облсовет.Активный член мафиозных кланов.Говно не тонет.И этот запрос ярко характеризует политическую направленность СН Кинзбурнской!!!.Слуга мафии.
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Я не здивуюся, якщо Кінзбурзька - посередник між Зе і Кернесом
А Скоробач (скоро багатіє) - дружбан Хомутинніка, дружбана синів Янека
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от 2000 - 5000 тыщ баксов черным кешем за прямой запрос на ГПУ от имени депитута..
плюс еще столько же, посреднику в ГПУ, который побегает по кабинетам и согласует с зам ГенПрокурора вопрос о снятии ареста..
с зам ГенПрокурором вопрос решается отдельно (может и до 30 000 дол дойти)..
"Эпоха Бедности" прошла, и харьковские конвертаторы осваиваются в кабинетах новой ГПУ..
а Рябошапка - ЛОХ!
ЗЫ. после появления таких коммерческих запросов от депитутки от "Слуги Урода", как минимум, фракция "Слуги Урода", должна начать внутреннее расследование по признакам коррупции, а СБУ и НАБУ должный начать негласные следственные действия в отношении депитутки Кинздерской и руководства упомянутых предприятий и их бенифициаров..
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Кинзбурская, отдохнув на Кинбурнской косе, распустила косу, и, кося бабки, косит глазом.
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а еще недавно была слугой по вызову
а теперь уже рашалово
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