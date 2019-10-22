 Зеленський і його дружина взяли участь в інтронізації нового імператора Японії Нарухіто. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ОП у Facebook.
"Сьогодні це одна з головних світових подій. До Токіо з‘їхалося понад 2000 гостей з більш ніж 180 країн. З новим імператором у Японії почалася нова ера "рейва", що можна перекласти як "гарна гармонія". Нарухіто зійшов на 6,5-метровий трон. Традиційна церемонія яскрава і добре продумана", - йдеться в повідомленні.
"Для мене велика честь взяти участь в інтронізації Імператора Нарухіто. Проведення стародавнього обряду в сучасній Японії є прикладом того, як в одній державі можуть співіснувати і глибока повага до традицій, і впровадження новітніх високих технологій для поліпшення життя кожної людини", – сказав Володимир Зеленський після закінчення інтронізації.
Зазначається, що остання інтронізація японського імператора відбулася 30 років тому. Володимир Зеленський став першим українським Президентом, запрошеним на церемонію.
Як відомо, 21-24 жовтня Президент України Володимир Зеленський перебуватиме в Японії з робочим візитом.
Програмою робочого візиту Президента України до Японії передбачені його зустрічі з керівництвом палат японського парламенту, представниками бізнесу, а також низка двосторонніх переговорів з лідерами іноземних країн.
https://www.youtube.com/watch?v=SkjSTfY81Dk&feature=share&fbclid=IwAR3EjL8Aya67RhxYpJXf6SFRyZ2KGtSMrcWDf01u96uZzH8FcmPI2s8ed3c
Ще щодо Вакарчука повірю, що він інтелігент з професорської родини (бо веде себе відповідно), а щодо Зе - ні!
Інтелігенти - це Дмитро Павличко, Ліна Костенко, Оксана Забужко, Тарас Чубай, В'ячеслав Брюховецький, Іван Марчук. Іди гугли, хто це...
Овощ-2
А расходы на президента Швейцарии тоже с потолка взял.
Все соевые - конченные брехуны, как и их хозяин.
В печали сегун.
Саке в десять ночи
Не продается.
08:16 21.10.2019
Два новых тайфуна ожидают в Японии
https://interfax.com.ua/news/general/619933.html
https://www.youtube.com/watch?v=volFPvv7r0Q
Интересно, почему порошенко не подаст в суд за клевету на журналистов, которые расследовали его многочисленные аферы? Из-за этих расследований, по сути, порошенко и не попал на второй срок президенства.
Риторический вопрос. Порошенко не подаст на них в суд, потому что это - не клевета.
Хотя доказательств куча. Как и журналистских расследований про коррупцию порошенко.
Главное ему от Мендель не отходить ни на шаг, а то злобные американские журналисты устроят ему холодный душ, а не теплую ванну в фудкорте. Ты зачем, дурак, Трампа утопил?!
и 2 метровый клоунский колпак..
Поперлося в Штати: Трампу імпічмент почали проводити.
На місці Нарухіто дуже недалекоглядно таке поробленне до себе запрошувати.
Взорвалось финальным аккордом
Брызг буккакэ.
(музично-фізіологічне хокку)