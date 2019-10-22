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Все про:Зеленський (3306) Японія (188) Олена Зеленська (31) Нарухіто (1)

 Зеленський і його дружина взяли участь в інтронізації нового імператора Японії Нарухіто. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою Зеленською взяли участь в інтронізації японського імператора Нарухіто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ОП у Facebook.

"Сьогодні це одна з головних світових подій. До Токіо з‘їхалося понад 2000 гостей з більш ніж 180 країн. З новим імператором у Японії почалася нова ера "рейва", що можна перекласти як "гарна гармонія". Нарухіто зійшов на 6,5-метровий трон. Традиційна церемонія яскрава і добре продумана", - йдеться в повідомленні.

"Для мене велика честь взяти участь в інтронізації Імператора Нарухіто. Проведення стародавнього обряду в сучасній Японії є прикладом того, як в одній державі можуть співіснувати і глибока повага до традицій, і впровадження новітніх високих технологій для поліпшення життя кожної людини", – сказав Володимир Зеленський після закінчення інтронізації.

Зазначається, що остання інтронізація японського імператора відбулася 30 років тому. Володимир Зеленський став першим українським Президентом, запрошеним на церемонію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вдячна Японії за невизнання окупації Криму та збереження санкцій проти Росії, - Зеленський

Як відомо, 21-24 жовтня Президент України Володимир Зеленський перебуватиме в Японії з робочим візитом.

Програмою робочого візиту Президента України до Японії передбачені його зустрічі з керівництвом палат японського парламенту, представниками бізнесу, а також низка двосторонніх переговорів з лідерами іноземних країн.

Зеленський і його дружина взяли участь в інтронізації нового імператора Японії Нарухіто 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155108
 
 
 Топ коментарі
 
какая маленькая- манипусенькая страна приютившаяся на островах.... и такая сильная. богатая и мощная!уважаемая во всём мире!!! сплоченная. нация трудолюбивая и умная!долбанная пидарашка зажала украденные острова у японцев. суки всё заросло бурьяном и мусором,живут нищие гопники там рассеянци....как говорят в ГОВНЕ НО НА РОДИНЕ! не отдадим острова. умрём скрепными в мусоре,РАССЕЯ ВПЕРДИ... жалко японцев.... ютятся на острове...на холмах и вулканах...((
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Путина не пригласили ,и это о многом говорит.
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на тебе это как отразилось ? то же дурачком стал ?
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А какие-нибудь шотландцы тоже в своих национальных одеждах приехали?
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А Кива , что заявил ?! Єто так же интересно , как и блеяние Мосийчука...
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Ну і що заважало Зе вилетіти на кілька годин пізніше, а перед цим все-таки заскочити в Одесу на церемонію прийому американських патрульних катерів??? Він верховний головнокомандуючий чи хто?
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Не хотел видеть "циничную" морду лица , а погнать барьігу не позволила врожденная интеллигентность . Имхо
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Та да , папа у Зеленского - всего лишь ученьій с научной степенью , а у Порошенко - барьіга со статьей УК МоССР "хищения в особо крупньіх размерах". Наследственность?
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Москалику, у нас і Яник з науковим ступенем був)))) А у випадку із Зе мабуть природа на дітях відпочила... Бо справжній інтелігент не дозволятиме собі жарти про рояль чи про Голодомор!

Ще щодо Вакарчука повірю, що він інтелігент з професорської родини (бо веде себе відповідно), а щодо Зе - ні!

Інтелігенти - це Дмитро Павличко, Ліна Костенко, Оксана Забужко, Тарас Чубай, В'ячеслав Брюховецький, Іван Марчук. Іди гугли, хто це...
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Януковощ бьіл "ученьім" и проффесором только для таких , как вьі , илитка ватно-соевая.
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Нє, для таких, як ти - кацапоязичних! Справжні українці поважають лише українськомовних політиків!
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Кацарылый ты что прокурор,или сидел ? Штаны проверил с утра ,сухие?
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Зачем ты *и*дишь про "особо крупных размеров"? Там в материалах дела канистра спирта и моток какой то изоленты Зеленський і його дружина взяли участь в інтронізації нового імператора Японії Нарухіто - Цензор.НЕТ 8159 Шить дела при совке умели. Зеленський і його дружина взяли участь в інтронізації нового імператора Японії Нарухіто - Цензор.НЕТ 6516
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Запросили гаранта сыграть гостям на рояле Зеленський і його дружина беруть участь в інтронізації нового імператора Японії Нарухіто - Цензор.НЕТ 9881
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Мародёра нема, бо нема лєнтачєк шоб перерізати Зеленський і його дружина беруть участь в інтронізації нового імператора Японії Нарухіто - Цензор.НЕТ 2446 Дурні японці, не знають шо спершу тра лєнтачкі перерізати а потім вже інтронізацію проводити Зеленський і його дружина беруть участь в інтронізації нового імператора Японії Нарухіто - Цензор.НЕТ 9229
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Нє. По свино фень-шую спочатку треба набурмосити пику й бринящим голосом годину патякати про реформи та потужні успіхи, а потім вже лєнточкі Зеленський і його дружина беруть участь в інтронізації нового імператора Японії Нарухіто - Цензор.НЕТ 7582
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У шута страна разваливается, а он по приемам ездит.
Овощ-2
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туризм за счет граждан Украины - да, таки не зря столько анекдотов про евреев
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Мели, Емеля, твоя неделя. Мог написать и 3 миллиарда, чего мелочиться.
А расходы на президента Швейцарии тоже с потолка взял.
Все соевые - конченные брехуны, как и их хозяин.
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Хоку:
В печали сегун.
Саке в десять ночи
Не продается. Зеленський і його дружина взяли участь в інтронізації нового імператора Японії Нарухіто - Цензор.НЕТ 6742
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бідні японці, чекайте тепер тайфуну чи цунамі - вова-катастрофа приїзджав
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Ляпис Трубецкой - Шут (Зеленский)

https://www.youtube.com/watch?v=volFPvv7r0Q
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Ща порошенко думает: На месте Зеленского должен был быть я!"
Интересно, почему порошенко не подаст в суд за клевету на журналистов, которые расследовали его многочисленные аферы? Из-за этих расследований, по сути, порошенко и не попал на второй срок президенства.
Риторический вопрос. Порошенко не подаст на них в суд, потому что это - не клевета.
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А можно для примера, на что именно он должен подавать в суд? Ссылку.
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Мне соевые напоминают русофашистов. Когда наши говорят, что они являются агрессорами и развязали войну на Донбассе, то они говорят: " Нас там нет! Предъявите доказательства!"
Хотя доказательств куча. Как и журналистских расследований про коррупцию порошенко.
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Да как бы нету ни одного. Генпрокурор Рябошапка об этом даже заявил недавно "доказательств против Порошенко нет". А ты о чем тут *и*дишь? Зеленський і його дружина взяли участь в інтронізації нового імператора Японії Нарухіто - Цензор.НЕТ 6439
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А мне зеДебилы напоминают ватников - когда требуешь доказательств и конкретных фактов, скрываются за общими фразами, типа "всем давно известно".
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дупоголові виродки продовжують просто срати таам де їдять. нічого по темі, а так аби перднуть. перший президент за всі роки запрошений в млу по розмірам і в той же чааас величезну по досягненням країну. країну достойну до поваги. пеця міг бути запрошеним лише до гондурасу.
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Наше дурне поїхало в турне...
Главное ему от Мендель не отходить ни на шаг, а то злобные американские журналисты устроят ему холодный душ, а не теплую ванну в фудкорте. Ты зачем, дурак, Трампа утопил?!
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по возвращению из Японии, Зеленая Шмаркля тоже себе закажет 6,5 метровый трон..
и 2 метровый клоунский колпак..
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Моніка припхалася во Францію: Нотр-Дам сгорів.
Поперлося в Штати: Трампу імпічмент почали проводити.
На місці Нарухіто дуже недалекоглядно таке поробленне до себе запрошувати.
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Соло нефритовым стержнем
Взорвалось финальным аккордом
Брызг буккакэ.

(музично-фізіологічне хокку)
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А что, разве первая леди пишется с большой буквы? Или это очередной подлиз?
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Супруга Зелёнкина- большой спец в интронизации японских императоров. Знает толк.
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