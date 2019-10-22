 Зеленський і його дружина взяли участь в інтронізації нового імператора Японії Нарухіто. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ОП у Facebook.

"Сьогодні це одна з головних світових подій. До Токіо з‘їхалося понад 2000 гостей з більш ніж 180 країн. З новим імператором у Японії почалася нова ера "рейва", що можна перекласти як "гарна гармонія". Нарухіто зійшов на 6,5-метровий трон. Традиційна церемонія яскрава і добре продумана", - йдеться в повідомленні.

"Для мене велика честь взяти участь в інтронізації Імператора Нарухіто. Проведення стародавнього обряду в сучасній Японії є прикладом того, як в одній державі можуть співіснувати і глибока повага до традицій, і впровадження новітніх високих технологій для поліпшення життя кожної людини", – сказав Володимир Зеленський після закінчення інтронізації.

Зазначається, що остання інтронізація японського імператора відбулася 30 років тому. Володимир Зеленський став першим українським Президентом, запрошеним на церемонію.

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Як відомо, 21-24 жовтня Президент України Володимир Зеленський перебуватиме в Японії з робочим візитом.

Програмою робочого візиту Президента України до Японії передбачені його зустрічі з керівництвом палат японського парламенту, представниками бізнесу, а також низка двосторонніх переговорів з лідерами іноземних країн.