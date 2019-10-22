 ДФС закупила замість 7 лише 4 сканери для митниці. Не працює зараз жоден. Ситуація потребує реакції правоохоронців, - Нефьодов

"Очікувалося, що буде закуплено сім комплексів. Закупили і встановили чотири, не працює зараз жоден. Два з них ми можемо запустити в роботу доволі швидко, і ми над цим працюємо. Це питання дозволу на роботу з високим випромінюванням, там навіть люди вже пройшли тренінг, але ця ситуація потребує реакції правоохоронних органів", - сказав Нефьодов під час пресбрифінгу в понеділок увечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Нефьодов висловив сподівання, що на початку 2020 року перші два сканери буде запущено в експлуатацію.

"У деяких випадках це щонайменше злісний саботаж, в інших, як нам здається, йдеться про подвійну оплату за проведені роботи", - зазначив він.

У пунктах пропуску "Шегині" та "Ужгород" сканери були встановлені з порушеннями і потребують переустановлення.

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"У пункті "Шегині" потрібно перебудовувати саму схему пункту пропуску. Тому що якимось чином виїзд із цього сканера побудовано так, що він потрапляє прямо на смугу, де їздять легкові авто. Тобто фура виїжджає прямо туди, де стоять туристи. Хто це придумав, мені сказати складно", - пояснив голова ДМС.

Крім цього, за його словами, на складах ДФС числяться 11 невстановлених вагових комплексів, які були призначені для регіональних митниць.