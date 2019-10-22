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Все про:митниця (584) ДФС (2344) Нефьодов (92)

 ДФС закупила замість 7 лише 4 сканери для митниці. Не працює зараз жоден. Ситуація потребує реакції правоохоронців, - Нефьодов

Державна фіскальна служба (ДФС) закупила чотири з очікуваних семи сканерів, з яких жоден так і не був уведений в експлуатацію, повідомив глава Державної митної служби (ДМС) Максим Нефьодов.

"Очікувалося, що буде закуплено сім комплексів. Закупили і встановили чотири, не працює зараз жоден. Два з них ми можемо запустити в роботу доволі швидко, і ми над цим працюємо. Це питання дозволу на роботу з високим випромінюванням, там навіть люди вже пройшли тренінг, але ця ситуація потребує реакції правоохоронних органів", - сказав Нефьодов під час пресбрифінгу в понеділок увечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Нефьодов висловив сподівання, що на початку 2020 року перші два сканери буде запущено в експлуатацію.

"У деяких випадках це щонайменше злісний саботаж, в інших, як нам здається, йдеться про подвійну оплату за проведені роботи", - зазначив він.

У пунктах пропуску "Шегині" та "Ужгород" сканери були встановлені з порушеннями і потребують переустановлення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хочемо створити реєстр отримувачів гуманітарної допомоги, тому що не менше половини цих вантажів виїжджають як товарний експорт, - Нефьодов

"У пункті "Шегині" потрібно перебудовувати саму схему пункту пропуску. Тому що якимось чином виїзд із цього сканера побудовано так, що він потрапляє прямо на смугу, де їздять легкові авто. Тобто фура виїжджає прямо туди, де стоять туристи. Хто це придумав, мені сказати складно", - пояснив голова ДМС.

Крім цього, за його словами, на складах ДФС числяться 11 невстановлених вагових комплексів, які були призначені для регіональних митниць.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155106
 
 
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ну установят они это все, а как дальше они столоваться будут...
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установят а потом поламают и скажут что нет денег на ремонт! уже такое было под одессой, сканер больше месяца не проработал!
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Митникі і самі здатні адекватно оцінити суму хабара за пропуск тієї чи іншої партії конробанди.
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Это тот нефьйодов которого поймали на контрабанде? это он теперь расказывает как он негодует что нет сканеров! так их потому и нет что кто то занимается контрабасом! ЭЙ НЕФЬЙОДОВ НЕ ЗНАЕШЬ КТО КОНТРАБАС ВОЗИТ?!!
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"Кто это придумал, мне сказать сложно Источник: https://censor.net.ua/n3155106"
ну да, ты тупой, проекты читать не умеешь ))))
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Заявление написал? Или сопельки по щечкам и жаловаться?КТО КРОМЕ ВАС САМИХ ДОЛЖЕН РАЗМАЗАТЬ ВЕСЬ ЭТОТ КОРРУПЦИОНО- ВОРОВСКОЙ КЛАН ПО СТЕНКЕ! Все возможности есть-давайте результат
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Нефедов классный чувак. Благодаря ему украинцы получили возможнойсть курить дешевые росийские сигареты и пить настоящий дешевый росийский спирт.
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та який з тебе українець ДФС закупила замість 7 лише 4 сканери для митниці. Не працює зараз жоден. Ситуація потребує реакції правоохоронців, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 5772 пий на здоров"я, тобі це не зашкодить ДФС закупила замість 7 лише 4 сканери для митниці. Не працює зараз жоден. Ситуація потребує реакції правоохоронців, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 2138
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