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 Політика України
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Все про:Рябошапка Руслан (157) Гандзюк (386)

 Рябошапка про розслідування вбивства Гандзюк: Протягом кількох місяців ми зможемо продемонструвати результати

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка обіцяє через кілька місяців продемонструвати результати розслідування кримінального провадження про вбивство активістки, радника мера Херсона Катерини Гандзюк.

"Що стосується відповіді на те запитання, яке написане на вашій футболці ("Хто замовив Катю Гандзюк?". - Ред.), я не можу багато говорити з того, що ми зробили останнім часом, але мені здається, що протягом кількох місяців ми зможемо продемонструвати результати і зможемо відповісти на багато з тих запитань, що суспільство давно хвилюють", - сказав Рябошапка в програмі "Свобода слова" ввечері в понеділок в ефірі телеканалу ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на запитання, чи бачить він системність у нападах на громадських активістів у 2018 році, Рябошапка сказав: "Так, ми цю системність бачимо і ми бачимо необхідність об'єднати в руках одного органу досудового розслідування низку кримінальних проваджень, які пов'язані з цією системою".

За його словами, Служба безпеки України "вже розглядає кілька десятків кримінальних проваджень і ми намагаємося, щоб розслідування здійснювалося в контексті того, що це справді єдина система і що ця проблема комплексна".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ розслідує навмисну ​​недбалість поліції у справі про вбивство Гандзюк

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155105
 
   
 Топ коментарі
 
ІІ Югга і інші Гєнпрокугоги те саме говорили.
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Давайте результат.Больше жесткости ! Иначе опять все это погрязнет в болото коррупции! Либо вы рвете либо рвут вас!
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Після Югги годилось би поставити кому. Протягом кількох місяців ми зможемо продемонструвати результати, - Рябошапка про розслідування вбивства Гандзюк - Цензор.НЕТ 4249
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Давайте результат.Больше жесткости ! Иначе опять все это погрязнет в болото коррупции! Либо вы рвете либо рвут вас!
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Рвать - это слишком жестко. К людЯм относиться нужно мягше. А на вопросы смотреть ширше.
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ФЭЙС на фотографии говорит о том,что этому "честному и независимому " прокурору по БАРАБАНУ кто и за что будет сидеть,портнов -РУЛИТ !!!!!!!
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Не бриті узеленські багато чого обіцяли.
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От вас как и от пети уже ничего не ждут.Кучме и пинчуку надо взять реванш и скупить землю.Поэтому и команда у зеленского вся пестрая,как лоскутное одеяло,и депутаты неучи.Их скоро уже выкинут за ненадобностью,и зелю тоже сольют в унитаз.
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Рябошапка, где посадки?

Не повторяйте участь попередника Юры. Мир с попередниками и с поперечниками поперечников, которые ограбили страну в разное время и сдали ее часть путену- никого не устраивает
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Прохання лише попередити коли почнеться та "демонстрація" аби встигнути дітей забрати від телевізорів. Нічого їм дивитися на танці голих чуваків та чувіх з "95 сортиру"
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Рябошапка протестовал против размещения этой политрекламы? А раз нет - пускай с вместе с клоуном рассказывает, как избирателей нае обманули.

Протягом кількох місяців ми зможемо продемонструвати результати, - Рябошапка про розслідування вбивства Гандзюк - Цензор.НЕТ 6212
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Цікаво, до наступних виборів встигнуть продемонструвати?
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"Нет, Нет, здесь спешить не надо..." Кавказька полонянка
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Порошенко столько нам всем обещал до выборов, И коррупцию победить иИ войну окончить - так нечего и не сделал, А Зеленский полгода как на посту, А от него требуют всего ним обещанного СРАЗУ, он же не волшебник. Давайте потерпим до весны, А потом уже будем говорить, И начинать требовать от него всего чего он обещал. Хотя "слуги народа" уже за такой малый срок сделали больше чем Порошенко за пять лет своего правления.
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Согласна с вами, но все-таки нужно учитывать , что банда один и банда два просто так не сдадутся. И время играет на них и против нас.
Они просто могут свалить из Украины , как гонтарева
Они могут выиграть суды, так как на них работают лучшие адвокаты , бабла -то украдено на три поколения вперёд , на адвокатов точно хватит
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