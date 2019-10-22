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Все про:Укркосмос (5) Антикорупційний суд (472)

 ВАКС сьогодні розгляне справу ексглави "Укркосмосу" та його позаштатного радника, обвинувачених у завданні збитку держпідприємству в 8 млн доларів

У вівторок, 22 жовтня, у Вищому антикорупційному суді відбудеться підготовче судове засідання у справі щодо завдання збитків державному підприємству "Укркосмос". У скоєнні кримінального злочину обвинувачують двох осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВАКС у Facebook.

"Ексдиректора ДП "Укркосмос" обвинувачують у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки). Колишнього позаштатного радника гендиректора Національного космічного агентства України обвинувачують у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 КК України (організація злочину), ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки), ч. 5 ст. 19 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом)", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що згідно з обвинувальним актом, цими кримінальними правопорушеннями заподіяно майнову шкоду в розмірі понад 8 мільйонів доларів США.

Підготовче судове засідання відбудеться о 10:00 за адресою: проспект Перемоги, 41.

Згідно з частиною першою статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, 5 грудня 2018 року детективи НАБУ оголосили підозру двом особам, які, імовірно, причетні до завдання збитків ДП "Укркосмос" на суму 8 млн 245 тис. доларів.

26 жовтня 2019 року справу було передано прокурорами САП до Антикорупційного суду.

ВАКС сьогодні розгляне справу ексглави Укркосмосу та його позаштатного радника, обвинувачених у завданні збитку держпідприємству в 8 млн доларів 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155104
 
 
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А почему в долларах?В Украине гривни национальная валюта
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Так виглядає поменше. Отже можливий умовний термін покарання. Звісно, без відшкодування збитків Україні.
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