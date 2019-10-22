 У разі потреби США готові застосувати війська проти Туреччини, - Помпео

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це глава американської дипломатії сказав в інтерв'ю телеканалу CNBC.
"Ви кажете про економічний вплив, який ми застосовували, - ми неодмінно це застосуємо, так само, як і наші дипломатичні повноваження. Це наші переваги. Ми віддаємо перевагу миру перед війною", - зазначив Помпео, коментуючи загострення ситуації внаслідок наступу турецьких військ.
Водночас він підкреслив, що Сполучені Штати залишають за собою можливість залучити силові важелі.
"У разі, якщо будуть потрібні військові дії, всі мають знати, що президент Трамп повністю готовий до цього", - наголосив держсекретар США.
Як повідомлялося, після виведення американського контингенту з північної Сирії турецькі війська почали масштабний наступ у цьому регіоні. Операція спрямована проти сирійських курдів, які донедавна були союзниками США в глобальній коаліції боротьби з ІДІЛ.
Потому что они прощелкали правильный ход.
Эти "словесные войска" где мы уже только не видели.
А вот другое сообщение- интересно- правда или нет? Помните разгром ударного ядра ИГИЛ- Вагнера- под Дейр Эз Зором? Тогда ********* пытались навести там понтонный мост на восточный берег Евфрата- который сирийцы всё время сковыривали опять. Потом Вагнер пошёл в атаку без моста- и был уничтожен.
А вчера ********* опять построили там мост- и говорят- крепкий! Я не знаю пропустит ли он 8000 танков в сутки- да и нет там у ********* столько танков. По-моему- они от усердия не только построили мост- но ещё и приписали к нему 2 нуля.
Российские военные специалисты дорожной службы установили мост через Евфрат, в нескольких км от Дейр эз Зора. Он будет использоваться для размещения военной техники и войск на восточном берегу реки.
Автодорожный мост был построен менее чем за 2 дня под непрерывным
обстрелом, сообщил журналистам глава дорожной службы Минобороны России Владимир Буровцев.
«Использовались БПЛА. Взрывчатые вещества и гранаты падали на нас из воздуха во время монтажных работ. Однако у нас нет потерь. Нет раненых или пострадавших. Все было возведено в установленные сроки» - уточнил он.
Мост длиной 210 м. Он может пропускать 8000 автомобилей в день. По словам Буровцева, мост выдерживает тяжелые бронированные машины, такие как танки, боевые машины пехоты и РСЗО. Мост также будет использоваться для сопровождения конвоев в освобожденные общины и для медицинской эвакуации.
Почему Трамп или его предшественник Обама не применили военную силу?
Рапорт составлен по материалам более 60 интервью с пленными. Речь идет о таких преступлениях как лишение свободы, физические и психические пытки, ограбления и убийства. Часть материалов потрясает своей шокирующей жестокостью. В документе 153 страницы.
В тексте доклада отмечается, что на основе входящих в него материалов будет подано уведомление в Международный уголовный суд в Гааге.
Рапорт составлен на двух языках - на польском и английском.
ПОНТИ від Помпео