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Все про:Facebook (109) вибори (4553) Іран (122) Китай (242) Росія (20215) США (5687) Цукерберг (17)

 РФ, Іран і Китай дедалі активніше і використовуючи щораз витонченіші тактики, намагаються втрутитися в американські вибори, - Цукерберг

Росія, Іран і Китай роблять спроби здійснення впливу на вибори 2020 року

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у понеділок головний виконавчий директор Facebook Марк Цукерберг.

"Нині ми бачимо, як Росія, Іран і Китай дедалі активніше і використовуючи щораз витонченіші тактики, намагаються втрутитися у вибори", - сказав Цукерберг в інтерв'ю телеканалу NBC News, кажучи про президентські вибори 2020 року.

Водночас він запевняє, що Facebook вдасться забезпечити необхідний захист від втручання, оскільки з 2016 року компанія відіграла важливу роль у запобіганні спробам вплинути на вибори в різних країнах світу, зокрема у Франції, Німеччині, а також в Індії та Бразилії.

"Ми здатні оперативно виявляти їх (спроби втручання. - Ред.) і вживати необхідних дій", - зазначив глава Facebook. Він наголосив, що "наші системи зараз значно більш вдосконалені, ніж у минулому".

Також читайте: Цукерберг не може гарантувати, що Facebook не використають для втручання під час виборів до Європарламенту

Раніше в понеділок компанія оголосила про те, що видалила чотири мережі акаунтів і груп у Facebook та Instagram, які були залучені в "скоординовану неавторизовану поведінку". Група акаунтів була видалена в межах кампанії щодо боротьби з дезінформацією і впливом на виборчі процеси.

У Facebook повідомили, що три із чотирьох мереж мали іранське походження, ще одна - російське.

"Вони були націлені на (користувачів. - Ред.) США, Північної Африки та Латинської Америки ... У кожному з цих випадків люди, які займалися цією діяльністю, координували свої дії один з одним і використовували фейкові акаунти, щоб видавати себе за інших . Це і стало підставою для наших дій", - наголошується в повідомленні Facebook.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155101
 
   
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Цукерберг, закрой Facebook в Штатах и тогда никаких проблем с выборами президента США у тебя не будет! РФ, Иран и Китай все активнее и, используя все более изощренные тактики, пытаются вмешаться в американские выборы, - Цукерберг - Цензор.НЕТ 4963
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Тоже творится сейчас на Цензоре.Кацапскую помойку надо изолировать как барак с тифозными иначе эпидемия по всей земле
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******** світ - ******* технології - ******* війна.
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Наступ тоталітарних держав на демоератичні свободи.
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Фейсбук та інші соцмережі інструмент впливу на разум та рішення людей.
Саме тому ці три країни постійно обмежують інформаційну доступність доя своїх громадян.
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Интересно, а какой президент США выгоден Ирану и Китаю. Похоже, кацапы открыли свои филиалы фабрик тролей в этих странах для ещё большей массовости, чтобы топить за трампа.
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А чего вмешиваться - мудилло уже рулит )))
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Брехня
для Трампыча Си Ын и Фуйло с Айятолой
отличные парни
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А как же не вмешиваться, если лицо-книга регулярно сливает в сеть данные миллионов пользователей типа "случайно"
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