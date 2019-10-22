 Ворог за добу 17 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів:

- двічі поблизу Пищевика - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

- неподалік Талаківки - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

- біля Водяного на Приазов'ї - з ручних протитанкових гранатометів;

- неподалік Авдіївки і Верхньоторецького - зі стрілецької зброї і гранатометів різних систем;

- у районі Красногорівки - зі станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- біля Широкиного - зі стрілецької зброї;

- неподалік Мар'їнки - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів:

- тричі поблизу Оріхового - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- тричі поблизу Золотого-4 - із протитанкових та автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

- у районі Попасної - з великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів;

- неподалік Зайцевого - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї, зокрема і великокаліберних кулеметів.

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"За минулу добу внаслідок обстрілу втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.

"Усі обстріли противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Зайцевого. Тут російські окупаційні війська застосували великокаліберні кулемети та двічі - заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм.

Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - додали в пресцентрі ОС.



