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Все про:прокурор (374) Рябошапка Руслан (157)

 Потрібно розірвати неформальні альянси на місцях за участю прокуратури, поліції та суддів, - Рябошапка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка наголошує на необхідності розірвати "неформальні альянси" прокуратури, поліції та судів, які склалися на місцях.

Про це Рябошапка заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми знаємо, що у районах існують неформальні альянси між керівниками поліції, прокуратури та суддями. І їх надзвичайно важко розірвати - тільки якщо частина цього альянсу випадає. Коли прокуратура - центральний елемент цієї "кримінальної юстиції" - не буде складовою цієї організації, то, я думаю, ми зможемо розірвати ці речі", - сказав Рябошапка.

Він також зазначив, що у спілкуванні з прокурорами областей націлює їх нівелювати вплив місцевих феодалів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябошапка заперечує тиск президента на роботу Генпрокуратури

"Я зустрічаюся з прокурорами областей і завжди кажу, що у вас є ті, кого називають місцевими феодалами. Знайдіть їх і зробіть так, щоб люди їх більше не боялися", - розповів генпрокурор.

Він додав, що реформа прокуратури "має забезпечити зміни всієї правоохоронної системи і зробити так, щоб таких феодалів-князьків у районах чи областях не було".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рябошапка підписав наказ про створення в ГПУ департаменту процесуального керівництва розслідуваннями справ Майдану

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155098
 
 
 Топ коментарі
 
/"необходимость разорвать "неформальные альянсы" прокуратуры, полиции и судов/"

Рябошапка интересный парень, все эти союзы это прямая вина Рябошапки и ему подобных..... вот почему он сейчас стал так говорить, где он был 10 или 20 лет назад, почему он тогда сам участвовал в подобных альянсах, а сейчас вдруг заговорил. Мог с самого рождения бороться....
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вот чет мне плевать на Мосийчука..любишь Ляшка? так приедь сюда- Ляшка тут любят-до драки доходит- я им -Ляшко сосал- а мне в ответ, а Порошенко вор...фуух...это Прилуки....я там в отпуске, но как мне хочется -я бы всю эту...эту..промолчу про все эту..
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Мосійчука не забули? Тут такий інсайд від нього! )))

Мосійчук: прем'єр Гончарук примушував підлеглого до інтиму

Нужно разорвать неформальные альянсы на местах с участием прокуратуры, полиции и судей, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 935
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разорвать "неформальные альянсы" - ух, как глубокомысленно!

так может это просто ротация кадров, что бы прокуроры и прокуреныши дольше года в одной прокуратуре одной из областей не сидели на должности?
и конец всем "неформальным альянсам" - а точнее мафиозной спайке прокурор - судья и остальные ...
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Гончарук каже, що у нас демократія і все можна. Це він про що? Про пост Мосійчука? Нужно разорвать неформальные альянсы на местах с участием прокуратуры, полиции и судей, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 848

Мосійчук: прем'єр Гончарук примушував підлеглого до інтиму
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Правильно. Сейчас пришло новое время, нужны новые альянсы с людьми Бени, под менорой Нужно разорвать неформальные альянсы на местах с участием прокуратуры, полиции и судей, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9483
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/"необходимость разорвать "неформальные альянсы" прокуратуры, полиции и судов/"

Рябошапка интересный парень, все эти союзы это прямая вина Рябошапки и ему подобных..... вот почему он сейчас стал так говорить, где он был 10 или 20 лет назад, почему он тогда сам участвовал в подобных альянсах, а сейчас вдруг заговорил. Мог с самого рождения бороться....
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А Бойко пишет что не все так прекрасно в самом ГПУ. Дунас фигурант разработки
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Цікаво побачити як будуть розірвані стосунки із Слугами народу та Коломойським.
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"Нужно разорвать неформальные альянсы на местах с участием прокуратуры, полиции и судей, - Рябошапка"
ага, ПРЕЖНИЕ альянсы. и сложить НОВЫЕ )))))))))))
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