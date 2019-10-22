 Потрібно розірвати неформальні альянси на місцях за участю прокуратури, поліції та суддів, - Рябошапка

Про це Рябошапка заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми знаємо, що у районах існують неформальні альянси між керівниками поліції, прокуратури та суддями. І їх надзвичайно важко розірвати - тільки якщо частина цього альянсу випадає. Коли прокуратура - центральний елемент цієї "кримінальної юстиції" - не буде складовою цієї організації, то, я думаю, ми зможемо розірвати ці речі", - сказав Рябошапка.

Він також зазначив, що у спілкуванні з прокурорами областей націлює їх нівелювати вплив місцевих феодалів.

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"Я зустрічаюся з прокурорами областей і завжди кажу, що у вас є ті, кого називають місцевими феодалами. Знайдіть їх і зробіть так, щоб люди їх більше не боялися", - розповів генпрокурор.

Він додав, що реформа прокуратури "має забезпечити зміни всієї правоохоронної системи і зробити так, щоб таких феодалів-князьків у районах чи областях не було".

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