 Зеленський вимагає детектор брехні для депутатів "Слуги народу" за підозрою у хабарях по 30 тисяч доларів

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Спілкувався з керівництвом партії СН, і з'ясував, що Офіс Президента дійсно наполягає на тому, щоб усі депутати партії у фінансовому комітеті Ради пройшли детектор брехні.

Причина - звернення до ОП декількох депутатів, яким не сподобалося (!) голосування членів комітету, де було ухвалено рішення про знищення монополії на оціночну діяльність т.зв. "майданчиків Яценка" + демонополізації ринку держзакупівель через систему Prozorro, а також зниження цін на участь у торгах + забезпечення прозорої роботи СЕТАМ / АРМА.

До того ж саме в частині системи Prozorro, яку деякі депутати СН вважають недоторканною. І готові заради цього звинуватити колег в отриманні хабарів за голосування.

Я зі свого боку готовий пройти дослідження на детекторі про те, чи отримував я гроші за голосування щодо майданчиків оцінювачів та прозорро (+ щодо яких-небудь інших голосувань у Раді, внесення проєктів і поправок).

Упевнений, пройдуть і мої колеги по фінансовому комітету. Попри те, що це явна демонстрація неповаги до парламенту!

Однак, якщо вже хтось бере на себе сміливість висувати такі обвинувачення, вважаю, що детектор брехні мають пройти і співробітники Офісу Президента (!), і депутати – з-поміж авторів найскандальніших і сумнівних законопроєктів цього скликання (викликали в залі підозри в можливій корупції).

Перерахую їх, разом з авторами - які, не відкидаю, могли виступати лише підписантами проєктів, які їм спускали з Офісу Президента, BRDO, Мінфіну і звідкись ще (заодно з'ясуємо, звідки). Або переслідували благі цілі".

Також він навів список законопроєктів, до яких могли бути причетні чиновники з ОП.

1) Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг

№1053-1 від 06.09.2019

Головний Комітет: Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики

Автор: Леонов Олексій Олександрович (IX скликання)

Володіна Дар'я Артемівна (IX скликання)

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66721

2) Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг

№1073 від 29.08.2019

Головний Комітет: Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики

Автор: Гетманцев Данило Олександрович (IX скликання)

Підласа Роксолана Андріївна (IX скликання)

Фролов Павло Валерійович (IX скликання)

Безгін Віталій Юрійович (IX скликання)

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66303

3) Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес

№1080 від 29.08.2019

Головний Комітет: Комітет з питань правоохоронної діяльності

Автор: Гетманцев Данило Олександрович (IX скликання)

Підласа Роксолана Андріївна (IX скликання)

Безгін Віталій Юрійович (IX скликання)

Костюк Дмитро Сергійович (IX скликання)

Стернійчук Валерій Олександрович (IX скликання)

Струневич Вадим Олегович (IX скликання)

Гайду Олександр Васильович (IX скликання)

Шуляк Олена Олексіївна (IX скликання)

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66310

4) Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління безпекою автомобільних доріг

№1061 від 29.08.2019

Головний Комітет: Комітет з питань транспорту та інфраструктури

Автор: Кубраков Олександр Миколайович (IX скликання)

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66284

5) Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень

№1065 від 29.08.2019

Головний Комітет: Комітет з питань економічного розвитку

Автор: Підласа Роксолана Андріївна (IX скликання)

Фролов Павло Валерійович (IX скликання)

Шуляк Олена Олексіївна (IX скликання)

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66294

6) Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів

№1062 від 29.08.2019

Головний Комітет: Комітет з питань економічного розвитку

Автор: Підласа Роксолана Андріївна (IX скликання)

Шуляк Олена Олексіївна (IX скликання)

Безгін Віталій Юрійович (IX скликання)

Костюк Дмитро Сергійович (IX скликання)

Струневич Вадим Олегович (IX скликання)

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66297

7) Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості

№2047 від 04.09.2019

Головний Комітет: Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики

Автор: Фролов Павло Валерійович (IX скликання)

Підласа Роксолана Андріївна (IX скликання)

Красносільська Анастасія Олегівна (IX скликання)

Устінова Олександра Юріївна (IX скликання)

Верещук Ірина Андріївна (IX скликання)

Герус Андрій Михайлович (IX скликання)

Медяник В'ячеслав Анатолійович (IX скликання)

Янченко Галина Ігорівна (IX скликання)

Мезенцева Марія Сергіївна (IX скликання)

Железняк Ярослав Іванович (IX скликання)

Вінтоняк Олена Василівна (IX скликання)

Шуляк Олена Олексіївна (IX скликання)

Юрчишин Ярослав Романович (IX скликання)

Фріс Ігор Павлович (IX скликання)

Третьякова Галина Миколаївна (IX скликання)

Бондар Ганна Вячеславівна (IX скликання)

Бардіна Марина Олегівна (IX скликання)

Гурін Дмитро Олександрович (IX скликання)

Гетманцев Данило Олександрович (IX скликання)

Брагар Євгеній Вадимович (IX скликання)

Мовчан Олексій Васильович (IX скликання)

Кабанов Олександр Євгенійович (IX скликання)

Подгорна Вікторія Валентинівна (IX скликання)

Володіна Дар'я Артемівна (IX скликання)

Монастирський Денис Анатолійович (IX скликання)

Шинкаренко Іван Анатолійович (IX скликання)

Мошенець Олена Володимирівна (IX скликання)

Радуцький Михайло Борисович (IX скликання)

Юраш Святослав Андрійович (IX скликання)

Клочко Андрій Андрійович (IX скликання)

Безугла Мар'яна Володимирівна (IX скликання)

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66665

8 ) Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості

№ 2047-1 від 13.09.2019

Головний Комітет: Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики

Автор: Качура Олександр Анатолійович (IX скликання)

Зуєв Максим Сергійович (IX скликання)

Кицак Богдан Вікторович (IX скликання)

Загоруйко Аліна Леонідівна (IX скликання)

Пивоваров Євген Павлович (IX скликання)

Куницький Олександр Олегович (IX скликання)

Остапенко Анатолій Дмитрович (IX скликання)

Бабій Роман Вячеславович (IX скликання)

Корявченков Юрій Валерійович (IX скликання)

Ковальов Олексій Іванович (IX скликання)

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66851

"Яка інтрига!! Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу"‼! Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні (поліграф)... Депутати від СН пропонують пройти детектор керівництву Офісу Президента! Цікаво, чи поступила вже заява на дії депутатів від СН у Національне антикорупційне бюро (НАБУ) від Офісу Президента?? Законопроєкт на комітеті таки "завалили"... "30" якась просто улюблена сума для слуг народу", - заявив колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко.

За словами джерел УП, керівник фракції СН Давид Арахамія писав у внутрішній чат фракції, що з вимогою про проходження поліграфа нардепами від СН до нього телефонував президент. Самі ж депутати з комітету сприймають такі вимоги в штики, критикують своїх колег Андрія Мотоловца, Роксолану Підласу та голову комітету Данила Гетманцева за те, що вони донесли "неправдиву інформацію в ОПУ".