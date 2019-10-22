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Все про:Зеленський (3306) Рябошапка Руслан (157)

 Рябошапка заперечує тиск президента на роботу Генпрокуратури

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заперечує тиск президента і його офісу на роботу свого відомства.

"Говорити про те, що на нас тисне президент або Офіс Президента, мені здається, що це не зовсім правильно. Тим більше, ми бачимо, що органи намагаються працювати безвідносно від політичної належності фігурантів або суб'єктів кримінальних розслідувань і я не відкидаю, що незабаром ми також зможемо побачити, що до відповідальності притягуються, зокрема, і наближені до правлячої політичної сили", - сказав Рябошапка в програмі "Свобода слова" в ефірі телеканалу ICTV увечері в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що Генпрокуратура проводить перевірку щодо одного з народних депутатів (із фракції "Слуга народу" В'ячеслава Медяника. - Ред.) і найближчим часом поінформує про результати цієї перевірки.

Як раніше повідомлялося, 15 жовтня в українських ЗМІ з'явилися фотографії екрану телефону депутата від "Слуги народу" Медяника з листуванням, під час якого він зі своїм співрозмовником, підписаним як "Саша Яровий", обговорював співробітництво з прокуратурою.

17 жовтня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що буде проведено внутрішнє розслідування у зв'язку з можливо компрометуючим телефонним листуванням Медяника під час пленарного засідання Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябошапка підписав наказ про створення в ГПУ департаменту процесуального керівництва розслідуваннями справ Майдану

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155095
 
 
 Топ коментарі
 
Это не хозяин, это отец родной и благодетель.
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Який шок був у ЗЕбілів коли Порох зняв шапку з якоїсь фанатки шарія.
Це була подія міжнародного масштабу.
А зараз Каломойський замовляє клоунам і хору Верьовки пісню на честь спалення будинку Гонтарєвої,називає міністрів дибілами і подонками,а звідусіль тиша і тихе сопіння.
Краса)
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Это не хозяин, это отец родной и благодетель.
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Який шок був у ЗЕбілів коли Порох зняв шапку з якоїсь фанатки шарія.
Це була подія міжнародного масштабу.
А зараз Каломойський замовляє клоунам і хору Верьовки пісню на честь спалення будинку Гонтарєвої,називає міністрів дибілами і подонками,а звідусіль тиша і тихе сопіння.
Краса)
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Мало того, сегодня папа Беня обозвал цельных министров уродами и конченными дебилами - и в ответ гробовая тишина .... и обиженное посапывание в две дырочки. А может с перепугу и в три.....
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хотелось бы верить, и то что он ляпнул трампу, это просто ляпнул, чтоб льстить и пообещать, мол всё под контролем.
Но вот зараза, не верю, что это был просто ляп и лесть перед трампом.
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Я не 100% его человек, а только на 99,9999% Я независимый.
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ага...тільки в ганьбамарафоні галабародька особисто казав, що "дав завдання прокуратурі"....тобто зовсім "НЕ" впливає на її роботу, тільки вказівки їй дає...
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Там давление Кала и Портнова, Зеля- ноль, зеро.
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Рябой в шапке как то не понял, что Генпрокуратура все таки не вытрезвитель. Это была мысль папередника...
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Тут Рябашапка прав, - зачем давить, прокуроры и так обосрались без давления
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смешно..вообще то Квартал вышел на межгосударственный уровень это достижение-простого еврейского мальчика, играющего на рояле, принимают приличные люди.. Рябошапка отрицает давление президента на работу Генпрокуратуры - Цензор.НЕТ 2154
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Так Зе говорив про прокурора, як свою людинону🧐 От у це віримо.
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Ігор Валерійовича викликали на допит?
(Його Гонтарева назвала як ЄДИНОГО підозрюваного).
Чо, так і не викликали?
НІ РАЗУ?
А чо так? Рябошапка отрицает давление президента на работу Генпрокуратуры - Цензор.НЕТ 4453
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Так Гонтарева сама подозреваемая. Поджог ей явно вьігоден , да и домик бьіл застрахован . "Воронью слободку" помните ?
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нехай Бутусов нарисует граф власти, гипотетический вес рёбер и разберёт, кто кому Рабинович. с положительными и отрицательными обратными связями ) а он сможет! и тогда уже наглядней будет влияние туда-сюда. // да, это запрос от юзера на статью )
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На питання про те, чи міг би він відкрити провадження проти Зеленського, Богдана чи Коломойського Р.Рябошапка відповів: "Щодо вище зазначених осіб, я вже повідомляв на брифінгу, що немає тих, проти я би не зміг відкрити провадження, окрім тих випадків, коли це стосується конфлікту інтересів,"..
https://espreso.tv/news/2019/10/18/ryaboshapka_nazvav_sebe_quotnezalezhnymquot_genprokurorom

Повіримо?
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Говорить о том, что на нас давит президент или офис президента, мне кажется, что это не совсем правильно - Как бы это довольно расплывчатый ответ... На нас как бы не давят, но я 100% свой прокурор.
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А ми не віримо.
Окрім всього, на вас впливає і коломойський, інакше, чому він не під слідством ?
На вас впливає портнов, інша мерзота, яка попіднімала свої сепарські голови.
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Бреше прокурвор! Повірити "слузі урода" - себе не поважати
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