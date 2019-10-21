 Росія намагається ослабити Україну перед переговорами нормандської четвірки, - Кулеба

Про це він заявив в ефірі телеканалу ATR, інформує Цензор.НЕТ.
"У будь-яких переговорах ти завжди хочеш, щоб партнер увійшов в ці переговори в найбільш ослабленій позиції, щоб у тебе було більше шансів зміцнити свої позиції. Безсумнівно, та метушня, яку ми бачимо навколо нормандського формату з боку РФ - це спроба послабити Україну, створити ще більше проблем президенту Зеленському перед тим, як вони зберуться в нормандському форматі", - зазначив Кулеба.
Він підкреслив, що президент Зеленський готовий зробити все, щоб захистити територіальну цілісність України.
"Я бачу ситуацію зсередини і я впевнений в рішучості президента захистити територіальну цілісність нашої держави", - заявив Кулеба.
Чиновник також розповів про плани Росії щодо тимчасово окупованого Донбасу і про плани дестабілізації ситуації в Україні.
"Для Росії зараз дуже важливо або вбудувати окуповані території в якомусь супер-особливому статусі з екстра-правами в Україні, але там ключове право, яке вони хочуть - умовне право вето. Або, якщо це не буде виходити, а поки це не виходить, зусилля будуть спрямовані на те, щоб ця сама тема реінтеграції приводила до якомога більшого хаосу, дискусій, емоцій всередині країни, щоб країна сама себе зсередини почала знищувати", - підкреслив віце-прем'єр.
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зєбіле, ніхто так Україну не взмозі ослабити та змусити здати свої позиції, як вона сама себе ослабила та дала привід західним "партнерам" попустити та вже відкрито і без огляду на Україну сприяти ***** у його всіляких проектах, обравши собі весною 2019 малороса-ПреЗєдента.