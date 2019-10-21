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 Політика України
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Все про:Росія (20215) Донбас (13377) Кулеба Дмитро (150) нормандська четвірка (631)

 Росія намагається ослабити Україну перед переговорами нормандської четвірки, - Кулеба

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба вважає, що своїми діями і заявами Росія намагається послабити позиції України перед переговорами в нормандському форматі.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ATR, інформує Цензор.НЕТ.

"У будь-яких переговорах ти завжди хочеш, щоб партнер увійшов в ці переговори в найбільш ослабленій позиції, щоб у тебе було більше шансів зміцнити свої позиції. Безсумнівно, та метушня, яку ми бачимо навколо нормандського формату з боку РФ - це спроба послабити Україну, створити ще більше проблем президенту Зеленському перед тим, як вони зберуться в нормандському форматі", - зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що президент Зеленський готовий зробити все, щоб захистити територіальну цілісність України.

"Я бачу ситуацію зсередини і я впевнений в рішучості президента захистити територіальну цілісність нашої держави", - заявив Кулеба.

Чиновник також розповів про плани Росії щодо тимчасово окупованого Донбасу і про плани дестабілізації ситуації в Україні.

"Для Росії зараз дуже важливо або вбудувати окуповані території в якомусь супер-особливому статусі з екстра-правами в Україні, але там ключове право, яке вони хочуть - умовне право вето. Або, якщо це не буде виходити, а поки це не виходить, зусилля будуть спрямовані на те, щоб ця сама тема реінтеграції приводила до якомога більшого хаосу, дискусій, емоцій всередині країни, щоб країна сама себе зсередини почала знищувати", - підкреслив віце-прем'єр.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155094
 
 
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Ну я как то не видел, чтобы позицию укрепляли сопли и вопли... Особенно героические поступки после гибели 4 морпехов Взял телефон как гранату и пошел на Путина, милостыню просить. Ну не стреляйте, пожалуйста...
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Если Зеленский в Париже врежет с носака Пйлу между ног , тебя устроит , воен ?
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злой пердеж порохоботов- это проявления злости раба за неудачи его хозяина ))
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Я уже на одной ветке написал. У нас не в Правительстве министры дебилы, а Правительство дебилов. Этот мерсонаж хотя бы прочитал, что он накалякал своей куриной лапой....
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Россия пытается ослабить Украину перед переговорами нормандской четверки, - Кулеба

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зєбіле, ніхто так Україну не взмозі ослабити та змусити здати свої позиції, як вона сама себе ослабила та дала привід західним "партнерам" попустити та вже відкрито і без огляду на Україну сприяти ***** у його всіляких проектах, обравши собі весною 2019 малороса-ПреЗєдента.
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Когда жаба на болоте хромает на лапу, то наровит иную сожрать, дабы ряху свою пред кончиною поширше раззинуть в конвульсиях.
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