 Злодійська революція. Генпрокурору пора на дембель, - Портнов про створення в ГПУ департаменту з розслідування "справ Майдану"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
На сайті Генеральної прокуратури з'явилося повідомлення, що у них створено департамент з розслідування злочинів, пов'язаних з революцією гідності.
Вибачте, а ви не окуїли там у себе в прокуратурі? Це хто такий термін придумав? Хто вирішив, що це повинно мати саме таку назву? Чи ви вже визначилися, чию сторону будете в цих розслідуваннях підтримувати? Чи може ви вважаєте, що революція, що сталася в 2014-му році якось пов'язана з гідністю?
Генеральний прокурор, Ви не підходите на цю посаду, Вам пора потихеньку на дембель.
Революцію він буде розслідувати. Призначили на свою голову".
Далі в коментарях Портнов написав: "Злодійська революція. Приречена країна".
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше Рябошапка підписав наказ про створення в ГПУ департаменту процесуального керівництва розслідуваннями справ Майдану
Далее в комментариях Портнов написал: "Воровская революция. Обреченная страна" Источник: https://censor.net.ua/n3155093
Ты согласен с тем питором , в его оценке Революции достоинства .?? И кто ты после этого ,, если ты с ним заодно ?? КТО , если не такое же как и он- рыгобыдло ?? .
никто не забыл, что поросенко - шестерка януковича, которая одной из первых предала оранжевый Майдан, когда первой перебежала к януковичу в его партию региотов))
Украина на Майдане была против партии региотов, как могло получиться, что после всех преступлений режима януковича, к власти в 2014 - пришла шестерка януковича - лолита поросенко?
Как могло получиться что после небесной сотни и войны они пришли к власти?
сегодняшняя власть пришла после 5 лет мародерства и брехни поросенко, бывшей шестерки януковича))
при пособничестве поросенко, мервечушь снова вылезло и открыто гадило Украине)))
Кстати у сепаратиста и подонка А. Портнова случился нервный срыв и истерика. Эта мразь планировала устроиться работать в Генпрокуратуре! Ему обещали 200 млн. долл. за содействие в возврате денег людей из окружения диктатора януковича. Но Рябошапка вовремя остановил все телодвижения псины Портнова.
Кстати, в рамках реформы Генпрокуратуры и новой штатки, было переименовано структурное подразделение, руководителем которого был Горбатюк и который отказался от переатестации.
------Деятельность Департамента будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства-----
Услышав словосочетание "Революция Достоинства", приспешник диктатора януковича, сепаратистат и подонок Портнов прям забрызгал свой телеграм канал своим же дерьмищем)) У псины Портнова (портянка) пердак рвануло, прям любо-дорого смотреть)
Это была революция достоинства, но как часто бывает, ею воспользовались капиталисты и использовали в своих целях, народ попросту обманули.
Эта революция спасла государство, но народу принесла лишь только вред, причем непоправимый вред.
О такой революции пока лучше не вспоминать, может со временем.
"Эта революция спасла государство, но народу принесла лишь только вред, причем непоправимый вред."
Отлично! А по вашему, она должна была принести народу колбасу из олигархов, полный пансион, пожизненный оргазм и сделать всем прошивку "честный 2.0"???