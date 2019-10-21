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Все про:ГПУ (3284) майдан (527) Портнов (130)

 Злодійська революція. Генпрокурору пора на дембель, - Портнов про створення в ГПУ департаменту з розслідування "справ Майдану"

Колишній заступник глави АП Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що після створення департаменту з розслідування "справ Майдану" в ГПУ Генпрокурор Руслан Рябошапка має залишити свою посаду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

На сайті Генеральної прокуратури з'явилося повідомлення, що у них створено департамент з розслідування злочинів, пов'язаних з революцією гідності.

Вибачте, а ви не окуїли там у себе в прокуратурі? Це хто такий термін придумав? Хто вирішив, що це повинно мати саме таку назву? Чи ви вже визначилися, чию сторону будете в цих розслідуваннях підтримувати? Чи може ви вважаєте, що революція, що сталася в 2014-му році якось пов'язана з гідністю?

Також читайте: У ГПУ планують створити спеціальний департамент із процесуального керівництва розслідуваннями справ Майдану, - Чумак

Генеральний прокурор, Ви не підходите на цю посаду, Вам пора потихеньку на дембель.

Революцію він буде розслідувати. Призначили на свою голову".

Далі в коментарях Портнов написав: "Злодійська революція. Приречена країна".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше Рябошапка підписав наказ про створення в ГПУ департаменту процесуального керівництва розслідуваннями справ Майдану

Злодійська революція. Генпрокурору пора на дембель, - Портнов про створення в ГПУ департаменту з розслідування справ Майдану 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Портнов не має реального впливу на роботу ГПУ, - Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155093
 
   
 Топ коментарі
 
Мнение Портнова очень ценно для зебилов.
Поэтому понятно ...
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Кто-то уберет уже этого фсбэшника?
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Здрасте.
Это запевала всех зебилов.
Он запевает а они подвывают.
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значить зауваження Портнова правильні! треба виправляти помилки - з ким їх не буває.
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Так ты с рыгом заодно ? Антымайдановец , гнида рыговская .. ?? Жаль пожалели вас , не добили , не перевешали . Это самый большой "прокол "Пороха .. Злодійська революція. Генпрокурору пора на дембель, - Портнов про створення в ГПУ департаменту з розслідування "справ Майдану" - Цензор.НЕТ 9587 .
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не хорохорься, вешатель паляничний, за такие заявы при народе и по рылу схлопотать можно. Бзди в диван и дальше, менгеле прахоботный
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вот от народа ты падло кацапское и получиш, козлорогая тварь
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А помнишь рыгло , как ты посреди автотрассы , стояло на коленях , в обоссаных штанах , и слёзно просило не сжигать тебя , вместе с автобусом ,, в котором ты ехало на свой антимайдан Злодійська революція. Генпрокурору пора на дембель, - Портнов про створення в ГПУ департаменту з розслідування "справ Майдану" - Цензор.НЕТ 7024 ..? Можем повторить .. Злодійська революція. Генпрокурору пора на дембель, - Портнов про створення в ГПУ департаменту з розслідування "справ Майдану" - Цензор.НЕТ 8402 .
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ну повтори, нащадок есесовцев. Да только не выйдет, бабла уже нима на ваши файершоу. Ну шо, слабо повторить? Повтори, вперед
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Ну шоб купить бензина , на " файер-шоу " тебе , деньги я уж как нибудь найду . Злодійська революція. Генпрокурору пора на дембель, - Портнов про створення в ГПУ департаменту з розслідування "справ Майдану" - Цензор.НЕТ 3605 . .Чувствую , свидимся ещё ,питорок рыговский . До встречи ...
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Altair Alt ну я не доеду в твою кацапскую тмутараукань( она мне нах не нужна)..или ты поближе? Бахмут,Константиновка, Славянск, Краматорск,Попасная-ты откуда? я вот с Тореза, но воюю за свою страну.
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на 5 млн. заработчан навоевал? С Коростеня я. А лабуду свою воительскую брось. Люди из страны бегут, а он воюет, тыл пустеет
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ну оки..с Коростеня ты..я думаю ты набрехал, но разберемся..сейчас я атошниковтс Коростеня трогать не бкуду, ночь все таки..а тебя, найдем.блииин, .но ты же не с Корестеня..ты же брехливый кацап..по АйПи это же видно..ну почему ты такое брехливое? за деньги?
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твой коммент такий цикавий, ну не трогай атошников, пусть выспятся. Приезжай на Фактор, кофейку попьем.
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тогда почему позволяешь себе наговаривать на пацанов что кого то там ставили на колени и чуть не сожгли в автобусе? я что то такого не припомню.
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Внимательно читай комменты . Я же написал - на автотрассе , а не на Майдане .Ну понял теперь .? Злодійська революція. Генпрокурору пора на дембель, - Портнов про створення в ГПУ департаменту з розслідування "справ Майдану" - Цензор.НЕТ 9977 .Какие - сотни на дороге , далеко от Киева ??
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максим не было такого что кого то там ставили на колени и на какой то там автотрассе. такого не было. поэтому не наговаривай на пацанов. майдан здесь не место на карте . майдан это гораздо шире .
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он говорит про автобусы из Крыма на антимайдан, когда они возвращались из Киева домой , эти анархисты устроили самосуд прямо на трассе, видео на ютубе есть. Сожжений не было.
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ну для вас анархисты для меня нет. посмотрю сейчас. я честно не знал.
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максим извини не знал посмотрел видео . да такое было правда автобусы не жгли . жгли покрышки. остановили крымский беркут и титушню . после того как нашли побитых пацанов с другого блокпоста в одном из автобусов все и началось.
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мене задовбали ваші ділення - порохоботи, зебіли, риги і тд. Ви божевільні. А я не ділю. Каже Портнов розумні речі - то чого би не послухати. А дурних промов від нього ніхто не чув.
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Или может вы считаете произошедшее в 2014-м году революцией как-то связанной с достоинством? Источник: https://censor.net.ua/n3155093
Далее в комментариях Портнов написал: "Воровская революция. Обреченная страна" Источник: https://censor.net.ua/n3155093

Ты согласен с тем питором , в его оценке Революции достоинства .?? И кто ты после этого ,, если ты с ним заодно ?? КТО , если не такое же как и он- рыгобыдло ?? Злодійська революція. Генпрокурору пора на дембель, - Портнов про створення в ГПУ департаменту з розслідування "справ Майдану" - Цензор.НЕТ 5767 .
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у тебя проблемы с самоиндификацией, мальчик? мудрые речи Портнова тебе нравятся?.
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так вроде бы одна баба хотела с баржи минометом а потом с ак-74 но кто то помешал. только вот не припомню кто?
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Такой вот добрый Порошенко оказался. Ты действительно в это веришь?
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Угу-угу!!! А при Порохе все рыги сидели и ниочем не переживали, ждали когда Свинарчуки нажрутся и отойдут от корыта.
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Так, сиділи тихо, а тепер вони уі твоїм зеленим лядям напихують.
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Контуженный, что ты несешь? Ты разве забыл, что главного казнокрада за самооборону арестовали.
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я знову ж, в 3032-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти партнови, мертветчуки, бойки, мураєви, труханови, новінські...........!
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В чем то он прав. Судя по тому что творится в Украине последние 6 лет революцией достоинства ето назвать язык не поворачивается. Даже революцией ето назвать нельзя. Смена режимов и не более.
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Что твориться? Злохам лапшу на уши накинули, а так больше нечего и не твориться.
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А что по Вашему революция? Захват почты, телефона, телеграфа?!
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Революция ето когда расстреливают 100 чиновников и казнокрадов, а не 100 протестующих.
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где этот ублюдок портнов прячется?
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А зачем ему прятаться? Оно спойно живёт под охраной от сабакова
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Интересно было бы узнать мнение Тимошенко по поводу Портнова. Все же дважды народный депутат от БЮТ, заместитель главы фракции. Ей не стыдно? Хоть что-нибудь бы сказала. Впрочем о чем это я. Своих не осуждают.
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Так ни для кого не секрет что именно с БЮТа вышло самый рекордный максимум ублюдков, грабителей , мрази и грязи. БЮТ тут абсолютный лидер...Баба Жюля всегда водилась с самой мерзкой грязной швалью.
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Бют тут ни причем...просто хитрецы и пройдохи лезут туда где проявляется лазейка до власти
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Бабе Юле Майдан нужен был только для того чтобы выйти из тюрьмы. А то что она выкаталась на майдан на коляске очень хорошо иллюстрирует как она к нему относилась.
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а если сказать так - портнов, ты задолбал топтать эту Землю, пора на дембель.
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История современной Украины мне напоминает бочку с говном в которой сидит голожопый народ, а вокруг бочки водят хоровод рабовладельцы с песней *каравай, каравай, кого хочешь выбирай....* главное из бочки никому не вылезать, а просто радоваться что выбрали кого то.
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так твої ж зєлєрєхварматори не садять...телепень, зєля вже півроку керує зі своєю **********...не знав? все бухаєш після обрання "парня із народа"?
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Контуженный, меня больше интересует вопрос, где все эти жидобандеры, правосеки, азовы, и тд.
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Упорота гопота упивається звоєю безкарністю. "Сірі кардинали", які керують владою. Пишуть потрібні їм закони, зруйнували зовнішню політику, нищить економіку. Витирають ноги об ваших обранців. Зелені, сподіваюсь, ви в захваті
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Перший авторитет для зе-худоби. Що скажете, гельмінти зелені? Як прокоментуєте слова вашого гуру?
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Портнов правильно поставил проблему - с юридической точки зрения, департамент должен иметь нейтральное название. Например, Департамент по расследованию преступлений, произошедших с ноября 2013-го по март 2014-го годов.... Или что-то подобное...Источник: https://censor.net.ua/n3155093
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как долго еще эта мразь - портнов будет портить воздух в Украине? Не пора ли ему за поребрик???
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пусть сначала посадит вальцмана, а потом можно его, даже нужно - за поребрик))
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хто такий вальман? поясни детально та обгрунтуй... дякую
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Вони з цим Вальцманом догуляються. Коли нарід після дефольту вимете з крамниць останню прогірклу гречку та ліву горілку і оговтається, хтось йому-таки шепне, що ніякого Вальцмана ніколи не було, зате є Зельцман, Шефір, Коломойше, Портнов, Боголюбов і полова "Слуг народу".
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поросенко бредит, что все кто против портнова - за поросенко))
никто не забыл, что поросенко - шестерка януковича, которая одной из первых предала оранжевый Майдан, когда первой перебежала к януковичу в его партию региотов))
Украина на Майдане была против партии региотов, как могло получиться, что после всех преступлений режима януковича, к власти в 2014 - пришла шестерка януковича - лолита поросенко?
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Шестерки Януковича это Богдан Разумков и Портнов.
Как могло получиться что после небесной сотни и войны они пришли к власти?
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портнов - не власть..
сегодняшняя власть пришла после 5 лет мародерства и брехни поросенко, бывшей шестерки януковича))
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хм к яныку побежал твой патрон андрюха портнов Злодійська революція. Генпрокурору пора на дембель, - Портнов про створення в ГПУ департаменту з розслідування "справ Майдану" - Цензор.НЕТ 9827 так что не заработал ты свои 10 р на боярку Злодійська революція. Генпрокурору пора на дембель, - Портнов про створення в ГПУ департаменту з розслідування "справ Майдану" - Цензор.НЕТ 9827
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Так же все получилось как в 2019 году проголосовали за ОПЗж, которой в 2014 году уже не должно быть в принципе.
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опж - и бпп - это останки протухшей партии региотов, подельники, которые вместе 5 лет грабили народ Украины..
при пособничестве поросенко, мервечушь снова вылезло и открыто гадило Украине)))
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Портнову пора к Бузине и Кобзону. Ох уж зажился этот жук...
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Кстати в последнее время активизировалась травля Генпрокурора и структуры в целом. Часть прокуроров подняла мятеж, медийно эту компанию поддерживают сепаратистские Телевизионный каналы "112", "Ньюсван", "Зик"и пророссийские телеграм-каналы (Клименко тайм, разведчик, женщина с косой, шадоу анонимус, шептун, портнов, лукаш и т.д.).
Кстати у сепаратиста и подонка А. Портнова случился нервный срыв и истерика. Эта мразь планировала устроиться работать в Генпрокуратуре! Ему обещали 200 млн. долл. за содействие в возврате денег людей из окружения диктатора януковича. Но Рябошапка вовремя остановил все телодвижения псины Портнова.
Кстати, в рамках реформы Генпрокуратуры и новой штатки, было переименовано структурное подразделение, руководителем которого был Горбатюк и который отказался от переатестации.
------Деятельность Департамента будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства-----

Услышав словосочетание "Революция Достоинства", приспешник диктатора януковича, сепаратистат и подонок Портнов прям забрызгал свой телеграм канал своим же дерьмищем)) У псины Портнова (портянка) пердак рвануло, прям любо-дорого смотреть)
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У Портнова думаю есть такие компроматища на зенелую шоблу что они у него как шелковые.
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Он им помогал победить на выборах подогнав ватный электорат команде Зе. Делалось это через Шария и через другие свои СМИ, то есть рыговские. Поэтому они типа Портнову обязаны.
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То что Портнов кипишует это хороший знак, значит ГПУ всё правильно делает. Ведь его задача сейчас в стране замять дела Майдана, реабилитировать власть времен Януковича, чтобы они смогли вернутся в страну. В преступлениях майдана он и сам замешан. Поэтому он и сконцентрирован сейчас на делах против прошлой власти чтобы переложить на них ответственность.
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а может все гораздо банальней? портнов пашет что бы заставить петю и юру вернуть украденные бабки у вити которые со слов юры потратили на ракеты для армии Украины . а вот амерекосы утверждают что их банально сп....и.
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И кстати это важно: три предателя Украины Портнов, Писаренко, Пилипенко, прислужники диктатора януковича были Нардепами от Батькивщины. Именно Ю. Тимошенко вскормила и взрастила этих шакалят. Эта троица всегда вместе и антиукраинские Законопроекты они пишут всегда вместе и сесть в тюрьму они должны тоже вместе).
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От Портянкова столько визга, будто бы не Яныка лишила Революция власти, а лично Портянкова. Пёс почувствовавший себя хозяином
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похоже у пана Портнов аесть хорошая "крыша" раз он позволяет себе такие "заявы" накануне 6 Годовщины Майдана...или имеет лишнюю жизнь в запасе... Злодійська революція. Генпрокурору пора на дембель, - Портнов про створення в ГПУ департаменту з розслідування "справ Майдану" - Цензор.НЕТ 8121
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Также удивляет и настораживает полное отсутствие со стороны СБУ, Генпрокуратуры и ГБР реакции относительно окончательно съехавшего с катушек сепаратиста, предателя и украинофоба А. Портнова. Когда будет возбуждено уголовное дело в отношении этого ватного шакала? Предлагаю его депортировать домой - на россию (кацапстан). Непонятно как это животное еще дышит...
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а что тут не понятно? петя и юра и ко отобрали "честно" заработанное витей и ко . теперь витя и ко хотят вернуть то что петя и юра и ко считают "честно" заработанным. полтора миллиарда долларов это что то да значит.
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😁😁😁 Андрюха, ты, наверное, сам видел эти чемоданы с миллиардами?
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а вы нет. что забыли про суд на Оболони? витя изменник родины и украденные деньги вернем в бюджет. деньги вернули ....со слов советника президента США Сема Кислинга в бюдже пети 500 миллионов и бюджет юры 300 миллионов... но не это главное куда вернули . главное отобрали. и главное что теперь после потерей пети власти эти деньги "кто то" надеется вернуть . следует отметить что эту новость активно обсуждают в российских сми . но товарищ то говорит из окружения президента США.
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Сема может трепаться о чем угодно, на Сёме штампа ставить некуда, а вонь он развел, потому что там и его миллиончики замазаны...
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да все может быть. я же не спорю. я просто говорю что товарищ портнов не работает просто за спасибо. и не работает на новую власть.
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Или может вы считаете произошедшее в 2014-м году революцией как-то связанной с достоинством?
Это была революция достоинства, но как часто бывает, ею воспользовались капиталисты и использовали в своих целях, народ попросту обманули.
Эта революция спасла государство, но народу принесла лишь только вред, причем непоправимый вред.

О такой революции пока лучше не вспоминать, может со временем.
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"но как часто бывает, ею воспользовались капиталисты и использовали в своих целях, народ попросту обманули."
"Эта революция спасла государство, но народу принесла лишь только вред, причем непоправимый вред."

Отлично! А по вашему, она должна была принести народу колбасу из олигархов, полный пансион, пожизненный оргазм и сделать всем прошивку "честный 2.0"???
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совсем скоро зеЛя и портнов будет вместе на ростове.и остальная зеленая падаль там же
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Если верещит недобитый рыг портнов, значит все верно делает генпрокурор Рябошапка.
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