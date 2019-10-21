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 Суспільство
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Все про:правозахисники (234) Сенцов (810)

 Сенцов оголосив про рішення створити правозахисну громадську організацію

Український режисер Олег Сенцов має намір створити правозахисну громадську організацію.

"Сьогодні я прийняв рішення про створення громадської організації. Буду займатися досить широким спектром громадської роботи, правозахисної. Можливо, буде створений окремий фонд для фінансування організації. Можливо, я навіть назву його своїм ім'ям, щоб під своє ім'я брати гроші", - сказав Сенцов після церемонії вручення йому премії Ukrainian ID Awards в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, назви організації ще немає.

Сенцов також зазначив, що потрібно продовжувати тиск на президента Російської Федерації Володимира Путіна, поки той не звільнить усіх українців, незаконно ув'язнених в РФ і на неконтрольованій Україною території Донбасу.

"Будь ласка, не забувайте про тих, хто залишився ще в тюрмі – мінімум, сто людей в Росії, більшість з яких - кримські татари, і 227 в тюрмах Донбасу, теж як мінімум, може, більше. Путін звільнив найбільш медійних, найвідоміших, щоб на нього перестали тиснути. Я хочу, щоб ми продовжили на нього тиснути, поки він не віддасть усіх", - сказав він.

Сенцов підкреслив, що не збирається займатися політикою. "Я неодноразово заявляв, що про політичну кар'єру ... питання не вирішене. З громадською діяльністю вирішене", - сказав режисер.

Читайте також: Ми маємо і далі тиснути на Путіна, поки він не віддасть усіх, - Сенцов під час отримання премії Ukrainian ID Awards. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155090
 
   
 Топ коментарі
 
Активист нынче прибыльная профессия.
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А с тебя уже требуют взносы, что ты тут репетуешь?
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Что-то уже задолбал этот Сенцов!
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Компании не хватает?
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Молодец, Сенцов. Он активист и работает на украинцев, а долбает Путина, а если и тебя задолбал,значит ты кацап.
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Активист нынче прибыльная профессия.
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Сенцова обсирают обычно фашистские кацапы. Ты откуда будешь, кацап?
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как написала *****? вот и в спам, только за это, тут не принято материться.
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А если ты номерной, значит ты тролль, бот! Сенцов объявил о решении создать правозащитную общественную организацию - Цензор.НЕТ 6619
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Что- то много на Цензоре кацапских ольгинцев стало. Набежали сюда как тараканы травленные. Валите отсюда, фашисты, и нечего хороших людей обсирать. Вам на украинском ресурсе делать нечего, вы тут непрошенные татары, вам в другую сторону. Валите.Тьфу, нечисти!
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И слишком много его стало.
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Сними второй фильм. Гамер-2. Кто первый посмотрел, тот понял, что ты из дурки не должен выходить.
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Возможно, будет создан отдельный фонд.
..
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Обязательно, кто будет вносить взносы пока не зная, но кто их будет получать уже точно известно.
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А с тебя уже требуют взносы, что ты тут репетуешь?
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Фонд, это лучше чем работать! Сенцов объявил о решении создать правозащитную общественную организацию - Цензор.НЕТ 8816
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государство будет вносить. во всяком случае, он на это рассчитывает.
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Интересно, кому будет помогать этот фонд. Если умственные инвалиды сидят в Верховнос суде....
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при всём уважение - разве его фото напоминает 8х голодавшего? много совпадении, очень много, и к украинским медикам - которых допустили до гадьки. Как раздували - вот вот погибнет и много других совпадении.
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раздували журналисты, а профессия в постсовке не та же Журналистика что в свободном мире, хотя, увы, но продажные есть везде. плюс ещё и фактор "стада", если все говорят и это покупает то и мы не можем отставать, да и пошла гонка раздувания.
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а Надька разве просила фонд? Надька хотела Раду подорвать.
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Сенцов, брось бездельничать, устройся на работу, и займись общественно-полезным трудом. Правозащитников полным-полно и без тебя. Не отбивай у них хлеб насущный.
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А общественная организация превратиться в политическую партию, просто есть примеры в мире, потому и есть такой вопрос?
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Логично, как режиссер он не очень, а зарабатывать надо.
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Лично у меня феномен сенцова давно вызывает непонимание. Чел в тюрьме пишет сценарии на фоне жесткой голодовки. Освободившись пытается организовать фонд. Опять деньги?
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Бастиан,а ты присядь лет на 6 в паРаше..на Соловках..может и ты что то путное напишешь..
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Во всем мире правят деньги и жрать хочется всегда
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И очень немалые деньги.
Я когда узнал какая зарплата у верхушки разных "не коммерческих" фондов, больше ни разу не делал пожертвования.
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Молодец, и правильно. Спасибо за активную позицию. Вату и ботву не слушай.
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А ты себя к вате или к ботве относишь?
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Сенцов объявил. Как-то сразу подумал голодовку...
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тільки савченко на гарматний постріл не підпускати!
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APOCALYPSE c1aee96e, а сколько платят за это дерьмо,которое ты тут пишешь? ну вот не верю я , что этот бред можно писать бесплатно..или ты пишешь с пистолетом у виска?
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Це добре починання Сєнцова. У будь-якому це випадку краще, аніж одразу в депутати босоніж бігти.
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Щось знайоме....
Позафракційна народна депутатка Надія Савченко у вівторок, 27 грудня, презентувала у Львові свою громадську організацію "РУНА". "...Першу організацію створила й очолила Віра Савченко 12 лютого 2016 року для збору коштів заради визволення Надії Савченко й інших українських політв'язнів в РФ..."

Може хай об'єднаються,економія якась буде ?
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