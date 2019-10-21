 Сенцов оголосив про рішення створити правозахисну громадську організацію

"Сьогодні я прийняв рішення про створення громадської організації. Буду займатися досить широким спектром громадської роботи, правозахисної. Можливо, буде створений окремий фонд для фінансування організації. Можливо, я навіть назву його своїм ім'ям, щоб під своє ім'я брати гроші", - сказав Сенцов після церемонії вручення йому премії Ukrainian ID Awards в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, назви організації ще немає.
Сенцов також зазначив, що потрібно продовжувати тиск на президента Російської Федерації Володимира Путіна, поки той не звільнить усіх українців, незаконно ув'язнених в РФ і на неконтрольованій Україною території Донбасу.
"Будь ласка, не забувайте про тих, хто залишився ще в тюрмі – мінімум, сто людей в Росії, більшість з яких - кримські татари, і 227 в тюрмах Донбасу, теж як мінімум, може, більше. Путін звільнив найбільш медійних, найвідоміших, щоб на нього перестали тиснути. Я хочу, щоб ми продовжили на нього тиснути, поки він не віддасть усіх", - сказав він.
Сенцов підкреслив, що не збирається займатися політикою. "Я неодноразово заявляв, що про політичну кар'єру ... питання не вирішене. З громадською діяльністю вирішене", - сказав режисер.
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Я когда узнал какая зарплата у верхушки разных "не коммерческих" фондов, больше ни разу не делал пожертвования.
Позафракційна народна депутатка Надія Савченко у вівторок, 27 грудня, презентувала у Львові свою громадську організацію "РУНА". "...Першу організацію створила й очолила Віра Савченко 12 лютого 2016 року для збору коштів заради визволення Надії Савченко й інших українських політв'язнів в РФ..."
Може хай об'єднаються,економія якась буде ?