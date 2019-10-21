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 Економіка
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Все про:реєстр (83) гуманітарна допомога (224) Нефьодов (91)

 Хочемо створити реєстр отримувачів гуманітарної допомоги, тому що не менше половини цих вантажів виїжджають як товарний експорт, - Нефьодов

Глава Державної митної служби Максим Нефьодов анонсував створення електронного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Хочемо зробити повністю електронний реєстр, де ми будемо бачити, хто, що, від кого отримує і наскільки часто. Від кого - це дуже важливо. Тому, що можна зробити звірку. Точно знаю за оперативною інформацією від правоохоронних структур, що не менше половини цих благодійних вантажів виїжджають з країни походження як товарний експорт", - сказав Нефьодов під час пресбрифінгу в Києві в понеділок увечері.

Він пояснив, що в даний час дозволи на таку допомогу дає комісія при Міністерстві соціальної політики.

"І дає їх досить віртуально. Зрозуміти, що це за допомога і кому вона призначена, складно", - зазначив він.

"Ми хочемо інтегрувати прийняття цих рішень у митницю. Ми відповідаємо за перетин товарами кордону, у нас більше можливостей це відстежити, ніж у Мінсоцполітики та Мінекономіки", - пояснив глава Держмитслужби.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155089
 
 
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Да.
Это очень важно.
Скоро это будет единственный источник дохода...
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Вы лучше автоматизируйте по стандартам НАТО складской учёт и хоз обеспечение.
Вон на неделе опять поймали крыс продающих армейское...
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Ну Моне Зеле уже начали наличку заносить????Раз до святого добрались, до гуманитарки под видом ко орой у нас и брендовые вещи завозят....
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Правильно. Гуманитарную помощь Европы нужно продавать а не раздавать нуждающимся. Ето же гениально и очень выгодно. Герега выиграла тендер на сотни тонн гуманитарки и продает ее в своих Епицентрах как тряпки для хозяйственных нужд.
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