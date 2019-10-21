 Хочемо створити реєстр отримувачів гуманітарної допомоги, тому що не менше половини цих вантажів виїжджають як товарний експорт, - Нефьодов

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Хочемо зробити повністю електронний реєстр, де ми будемо бачити, хто, що, від кого отримує і наскільки часто. Від кого - це дуже важливо. Тому, що можна зробити звірку. Точно знаю за оперативною інформацією від правоохоронних структур, що не менше половини цих благодійних вантажів виїжджають з країни походження як товарний експорт", - сказав Нефьодов під час пресбрифінгу в Києві в понеділок увечері.

Він пояснив, що в даний час дозволи на таку допомогу дає комісія при Міністерстві соціальної політики.

"І дає їх досить віртуально. Зрозуміти, що це за допомога і кому вона призначена, складно", - зазначив він.

"Ми хочемо інтегрувати прийняття цих рішень у митницю. Ми відповідаємо за перетин товарами кордону, у нас більше можливостей це відстежити, ніж у Мінсоцполітики та Мінекономіки", - пояснив глава Держмитслужби.

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