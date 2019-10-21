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Все про:геноцид (89) Німеччина (1297) голодомор (191) МЗС (1922)

 МЗС Німеччини проти визнання Голодомору геноцидом українців, - член петиційного комітету Бундестагу Фаатц

Під час розгляду петиції про визнання Голодомору геноцидом німецьке міністерство закордонних справ заперечувало.

Про це член петиційного комітету Бундестагу Арнольд Фаатц заявив у коментарі Deutsche Welle, передає Цензор.НЕТ.

"МЗС хоче, щоб петицію відхилили з обґрунтуванням, що поняття "геноцид" не було визначено до 1951 року. Те саме стосується й іншого аргументу - що, крім українського, цей штучно влаштований голод мав і інших жертв, зокрема, в Росії, на Кавказі. Цей аргумент, на мою думку, також більше схожий на відмовку. Дві каденції Бундестагу назад вже була схожа петиція, тоді МЗС вже реагував на неї такими аргументами і робить це тепер знову", - сказав Фаатц.

За його словами, петиційний комітет Бундестагу провів відкрите засідання і тепер повинен буде приймати рішення, але коли його приймуть - невідомо.

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"Швидше за все, рішення буде: відхилити петицію, обґрунтовуючи це тим, що це, мовляв, все було жахливо, але поняття геноциду тут використовувати не можна. Інша альтернатива - передати петицію в МЗС із проханням врахувати її", - зазначив депутат.

Нагадаємо, 30 квітня на сайті парламенту Німеччини з'явилася петиція про визнання Голодомору в Україні геноцидом.

У травні ця петиція набрала потрібну кількість голосів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українці до 27 травня можуть проголосувати за зареєстровану на сайті Бундестагу петицію про визнання Голодомору геноцидом, - Ар'єв

Комітет з петицій Бундестагу 21 жовтня розпочав розгляд питання про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155088
 
   
 Топ коментарі
 
Подкацапники, лишь бы копеечку у кацов заработать и не посраться с теми неофашистами.
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нація, що вбила мільони людей, не визнає злочини такої ж нації, що заморила голодом та закатувала мільони українців...
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ще одна перемога у зовнішній політиці Моніки ЗЕлінскі ....
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Фашистам наш голодомор до одного места. Бечувственные роботы.
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"МЗС Німеччини проти визнання Голодомору геноцидом" Аргументи такі ж як у військових злочинців із московії.
Нічого дивного - НКВС та RSHA єдинокровні близнюки. "Своіх нє сдаєм".
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И какая после этого может быть "Формула Штайнмайера"? Зеленский, куда суешься? Нужен Будапештский формат, а не путинская нормандская шайка, которая уже с Путиным сговорилась давно. Не лезь в это лайно.
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В Японіі йому і Штамнайєр і ***** розкажуть як треба...здати країну
Чекаємо на нову риторику кріворізької мразі по прильоту з відрядження...
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Снимите розовые очки !🤡💩🐸🐒вот эти 🤢зепузики и есть прихвостни и троянские кони рашистов- кацапов
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Подкацапники, лишь бы копеечку у кацов заработать и не посраться с теми неофашистами.
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МЗС Німеччини вже теж акціонери Гаспрому.
Вони або пов'язані зі Штазі, або є діючою агентурою КДБ-ФСБ.
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Все що нам треба знати про Германію, як "союзника"
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ще одна перемога у зовнішній політиці Моніки ЗЕлінскі ....
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Думал пошутить в комментариях что пороси и тут найдут где приплести Зеленского, но вижу что это вовсе не шутка, все запущено куда хуже
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а хто відповідає у нас зараз за зовнішню політику,припліти когось?
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Когда во внешней политике случается что-то позитивное - то это заслуга и наследие Порошенко.
Когда что-то негативное случается в мире в принципе - то это вина Зеленского.
Я правильно цитирую ваши фантастические методички?
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Країна продовжує жити завдяки запасу міцності, який був сформований за Президента Порошенка.

Гончарук покаже проект бюджету ось тоді і побачимо.. на сіко нас вистачить...
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Вас хватит ровно до того момента, когда пепу посадят за его "запасы прочности". Просто вам будет некому платить МЗС Німеччини проти визнання Голодомору геноцидом українців, - член петиційного комітету Бундестагу Фаатц - Цензор.НЕТ 9786
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Не впали, а показали від'ємний ріст, так ЗЕбіле?

МЗС Німеччини проти визнання Голодомору геноцидом українців, - член петиційного комітету Бундестагу Фаатц - Цензор.НЕТ 1508
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Борщ вам, ЗЕбіли, задорогий?
Переходьте на сир по 58, як заповів великий лєнін... тобто зеленін... тьфу, ЗЕбіл!
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стесняюсь спросить, а что у нас при зеленском случилось положительного??
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назви хоть одне позитивне що у зовнішній політиці зробив ЗЕленський...і я відразу перестану бути клятим порохоботом,перефарбуюсь в зелений колір і стану ЗЕлебобом
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Брехня, что не приведи в пример, например рекордное увеличение военной помощи от Штатов - все равно заскавчите что это заслуга Пеци.
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ага на фоні цього США хоче признати захистників України,а саме полку АЗОВ прирівняти до терористичної організації,з такою політикою скоро скажуть що ми напали на бідну россію а не навпаки
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***** та макрон вважають що нове керівництво України, тупі лохи, хлопчики "чіво ізволітє"

МИД Германии против признания Голодомора геноцидом украинцев, - член петиционного комитета Бундестага Фаатц - Цензор.НЕТ 8204
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а рашка-никому ничего..."Боинг" успешно замяли,СП-2 понемногу ложат-и им глубоко П-Х...
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Еге... за часи Порошенка, вони б просто промовчали.
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Ідіоте, прочитай уважно! "Дві каденції Бундестагу назад вже була схожа петиція, тоді МЗС вже реагував на неї такими аргументами і робить це тепер знову", - сказав Фаатц."
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Я знаю как всё решить. Посадить Гонтареву с конфискацией и инвестиции только увеличатся
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Ага, або міністр фінансів станцює сальсу із, наприклад, мендель.
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Для увеличения инвестиций нужно садить всех коррупционеров, а не одну их представительницу.
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Свастику вони вже відновили, як офіційний герб?
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нація, що вбила мільони людей, не визнає злочини такої ж нації, що заморила голодом та закатувала мільони українців...
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именно потому и не визнала. После их геноцида сссра, геноцид нас русскими им просто до лампочки.
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Так походу и концлагерей во время Второй мировой не было. Были обычные трудовые лагеря просто кормили плохо. А то что сжигали в основном евреев так ето совпадение
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Які проблеми ? Воха в Японії здибається зі Штайнмайєром,вони майже дружбани-перетруть тєму-все буде чікі-пікі ! Чи нє ?

"У випадку тих петицій, які стосуються інших держав, комітет відсилає запит до міністерства закордонних справ, чия позиція в таких випадках переважно буває вирішальною. МЗС Німеччини традиційно дипломатичними каналами надсилає до країни, якої стосується петиція, прохання надати свої роз'яснення та аргументи за чи проти. Ці роз'яснення носять лише інформаційний та консультативний характер, але якщо зацікавлена країна активно підтримує петицію, проігнорувати її прохання німецькі дипломати зазвичай собі не дозволяють. Принаймні, у відповіді до Бундестага МЗС подає в такому випадку й додатковий документ - лист від відповідного органу влади зацікавленої держави. Саме звернення з інформаційним запитом та відповідь на нього іншою державою належать до конфіденційної дипломатичної переписки і їх окремо не публікують.
А сьогодні маємо вбивчу інформацію, яку для Deutsche Welle повідомив депутат від правлячого Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Арнольд Фаатц. У понеділок комітет почав розгляд петиції про Голодомор як геноцид українського народу. Першим і головним документом на розгляді, окрім самого тексту петиції, став лист із позицією МЗС. Так от, МЗС Німеччини просить комітет відхилити петицію й не визнавати Голодомор геноцидом, посилаючись на абсолютно надумані й штучні аргументи. Окремо стало відомо, що жодної інформації про позицію української влади з цього приводу в комітет ні від МЗС, ні від керівництва Бундестагу, ні з Офісу Канцлера не надходило. Найімовірніше, що українська влада просто проігнорувала запит німецького МЗС.
Попередньо можна вже твердити, що при такому негативному клопотанні МЗС Німеччини та за відсутності позиції наших неповажаних властей рішення комітету з розгляду петицій буде також негативним. У нашої влади є ще один шанс доказати, що вони - влада України, а не васали Москви. Сьогодні чи завтра Зеленський у Токіо, куди він відбув на понад пів-тижня для участі в процедурі інтронізації нового імператора, має зустрітися з президентом ФРН Франком Вальтером Штайнмаєром. Нагадаю, що, попри обмежені церемоніальні функцій, президент Німеччини завжди має високий авторитет у своїй країні, а Штайнмаєр - ще й колишній міністр закордонних справ. Тому його термінове втручання кардинально б змінило ситуацію. Вся проблема в тому, чи людина, якій плювати на все українське захоче про це просити співрозмовника. А також і в тому, чи син КГБешного слідчого, а нині міністр закордонних справ України, забажає нагадати своєму шефові про цю потребу.
Попіл Клааса не всім стукає в серце..."
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а нам , всі попередні 5 років , так красиво розповідали про "наших західних союзників" ... МИД Германии против признания Голодомора геноцидом украинцев, - член петиционного комитета Бундестага Фаатц - Цензор.НЕТ 9410
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Зебіле...
Заходить сумний Кошовий к Зеленському
- Вова, в мене рак
ЗЕлена Шмаркля, відкриваючи холодильник:
- а в мене - пиво

МИД Германии против признания Голодомора геноцидом украинцев, - член петиционного комитета Бундестага Фаатц - Цензор.НЕТ 2244
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Которих ви, даунбаські комуняки, і зе-біли про_рали в турбо-режимі
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Пеца нам 5 лет рассказывал что нам армия и ядерное оружие незачем. Нам Европа поможет и защитит. Ну вот прошло 5 лет, деньги и помощь западных стран просрали и разворовали, и остались мы опять в ситуации 2014 года. Скоро Запад и границы свои от нас закроет чтобы беженцев избежать, Будут на границе пропускать только здоровых и молодых с крепкими зубами и без гемороя.
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а хто ж людям , всі попередні 5 років , заважав бачити , як німці будують ПП-2 і як вони з ****** дружать ?
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вони й були такими допоки зене стало президентом й не знищило здобутки "попередникив"...
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Та эти швабы иначе и не станут никогда. С архивов НКВД. Примерно с 1931 по 25 июня 1941 года сплошной караван ходил с Керчи, Одессы и Ленинграда на Гамбург и Киль и другие порты Германии с зерном! А с 1942 по 44 эшелоны с чернозёмом в рейх!
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Ну если зеля вместе с трампом поливал Европу,то чего теперь обижаться на такие решения в Германии.Они и санкции снимут ещё.А станет в позу и безвиз отнимут.Зебилам кажется всему миру Украина важнее бабла.При Порохе такого допустить было невозможно.
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при розстрілах йюде загинуло немало німців - холокост не канає!
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Конечно, они против. Иначе газа не будет.
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Самое обидное, что одними из первых о Голодоморе заявили нацисты. Рейх уже тогда называл Голодомор преступлением, и использовал его как одно из обоснований освободительного похода против большевиков.
А ипаные немцы-демократы - не могут признать голодомор геноцидом...
Адольф, вернись, я все прощу!
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Нацисти тоді підтримували Україну тому, що розуміли, що це був, по-перше, геноцид проти білої раси, а по-друге, вони шукали підтримку українців у майбутній війні с савєтами. Але німці не очікували і не прорахували ситуацію до кінця. Савецька пропаганда в центральній і східній Україні виявиться настільки ефективною, що про своє українство згадали тільки мешканці Західної України. Решта, жителі центральної і східної України з побоюванням або нейтрально ставилися до просування німецьких військ на Схід.
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потому что международная политика Земрази - НИКАКАЯ!...
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её просто нет...нас на международной арене-теперь за зелохов держат...
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Зато немцы за нас на Нормандском формате.
А нет, тоже не за нас.
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Да что там говорить, Опять фрицы с козломордыми снюхались и пытаются подеребанить мир как и 100 лет назад.
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с*ки немецкие. Как были фашистами, так и остались.
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Немцам как и 100 лет чтобы быть передовой страной в Европе нужны ресурсы, земля и гастарбайтеры. И ***** им ето предложил и уже часть выполнил.
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Ну шо, немецкий МИД всем составом на Миротворец? МИД Германии против признания Голодомора геноцидом украинцев, - член петиционного комитета Бундестага Фаатц - Цензор.НЕТ 6144
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однозначно...но наш МИД-ни слова не скажет...молча проглотят-и всё..."приплыли"... МИД Германии против признания Голодомора геноцидом украинцев, - член петиционного комитета Бундестага Фаатц - Цензор.НЕТ 3269
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всё что требовалось доказать...сдала Украина свои позиции на международной арене...при "крадуни" Порошенко-у Германии и США никаких притензий к Украине не было...зато теперь-"МИротворец"-закрыть,"Азов"-террористы...а Голодомор-то так,просто "пригода"...а немцам "дедываевали" активно тянут СП-2 с дешевым газом...и немцам на нас-"ложить"...
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Якщо точніше Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини, НСРПН Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP.
А ось їх союзники італійці мали національну фашистську партію Partito Nazionale Fascista; PNF яку очолював Муссоліні.
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Геноцид вірмен османами 1908 року іноді позначають як Голокост.
Якщо МЗС Німеччини проти такого формалювання то нехай Бундестаг визнає Голодомор вчинений Москвою в Україні -Голокостом!
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почему не полный текст? там были еще такие слова-"Это решение МИД неправильное еще и потому, что это значит стать на колени перед Россией. Очевидно, никто не хочет создавать новые темы для конфронтации с Россией", - добавил парламентарий.
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Петьку клептомана, по геноциду украинцев наврятли кто то переплюнет.
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Тебя чурки уже бутылочкой отгеноцидили, кацапик?
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Тебе порохобледёнышь, кто говорить разрешил?
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"геноцид" не было определено до 1951Источник: https://censor.net.ua/n3155088

Так значит геноцида евреев не было во время 2-й мировой? Ну так же получается, если следовать их логике.
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И геноцида армян не было который Германия признала что бы насолить Турции из за потока.
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Німеччина визнала Голокост, що практично те саме що й Геноцид.А зараз вони будуть шукати зачіпки щоб зіскочити з цієї теми яка їм заважає дружити з РФ.
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Ага, и геноцида евреев не было, так как понятия такого не было
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У нас не было внешней политики Украины за годы независимости. Вся внешняя политика Украины была построена на двух вещах - ПОДАЙТЕ НАМ НА ПРОЕДАНИЕ МЗС Німеччини проти визнання Голодомору геноцидом українців, - член петиційного комітету Бундестагу Фаатц - Цензор.НЕТ 5030 (просили у МВФ и ВБ кредиты), и вторая вещь - везде на всех международных площадках кричать - МЫ ИДЕМ В ЕС И НАТО МЗС Німеччини проти визнання Голодомору геноцидом українців, - член петиційного комітету Бундестагу Фаатц - Цензор.НЕТ 3876 .
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Германский халифат любит всякие геноциды. Главалах всея дойчланд шмеркель никогда ничего не сделает для Украины хорошего. Разве что копыта откинет- это будет праздник.
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Ано,пля, (члєн),возражало...Ну-ну,кацапські грошики тобі,гнида,ще ой як аукнуться...
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Рафаэль Лемкин был первым западным ученым, который изучал человеческую трагедию, которую мы теперь называем голодомором, и пришел к выводу, что это ужасное преступление было геноцидом против украинской нации.

Свой удивительно глубокий анализ Лемкин изложил в коротком трактате, озаглавленном «Советский геноцид в Украине» и доложил в Манхэттен-центре 11 сентября 1951 года.
На двадцатом ежегодном съезде Украинской Молодежной Лиги Америки, проходившем в начале сентября 1953 года, Лемкин сделал доклад : делегаты осудили «Русский империалистический коммунизм» и коммунистическую «программу геноцида», которые привели к «гибели от голода 8 000 000 украинцев».
http://khpg.org/index.php?id=1241199640
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зе-пациент начинает понемногу прозревать...
МЗС Німеччини проти визнання Голодомору геноцидом українців, - член петиційного комітету Бундестагу Фаатц - Цензор.НЕТ 6491
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схоже , порохобільне з малюнком лажанулось - 19 квітня !
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кстати, а чего тогда немцы евреям до сих пор репарации платят и принимают эмигрантов в германии, если ты еврей, с полным обеспечением? они признали, что они их геноцидили?? И это было до 51-года?

И кто в курсе, сколько они убили евреев, и сколько раша убила украинцев во время голодомора, какие цифры? И где наш с*аный МИД вообще???
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Дело в том, что нацисты не скрывали, что "решают" "еврейский вопрос". Документов кучи.
Если бы нашли какой-то документ, что Сталин голодом "решал" "украинский вопрос", то проблема с признанием голодомора геноцидом решилась бы сразу и повсеместно.
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Все было ужасно, но понятие геноцида здесь использовать нельзя. Народы Калмыкии, Башкирии, Кавказа, Российского Поволжья, надо тоже включить в список геноцида. Здесь надо использовать другие термины. Потому, что геноцид это действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную расовую, религиозную или иную исторически сложившуюся культурно-этническую группу.
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и тем не менее - он был не только на Украине, голодомор, где там геноцид кто нашел, все время удивляюсь
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Господа,в конце IXX века,в Ирландии,умерло треть населения.Британцы постарались)Разумеется,Ирландия тут же забыла английский язык..
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Выражение "гнилой Запад" с такими же прогнившими евроценностями на пустом месте не появилось, на это были причины вроде этой.
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