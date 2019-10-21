 МЗС Німеччини проти визнання Голодомору геноцидом українців, - член петиційного комітету Бундестагу Фаатц

Про це член петиційного комітету Бундестагу Арнольд Фаатц заявив у коментарі Deutsche Welle, передає Цензор.НЕТ.
"МЗС хоче, щоб петицію відхилили з обґрунтуванням, що поняття "геноцид" не було визначено до 1951 року. Те саме стосується й іншого аргументу - що, крім українського, цей штучно влаштований голод мав і інших жертв, зокрема, в Росії, на Кавказі. Цей аргумент, на мою думку, також більше схожий на відмовку. Дві каденції Бундестагу назад вже була схожа петиція, тоді МЗС вже реагував на неї такими аргументами і робить це тепер знову", - сказав Фаатц.
За його словами, петиційний комітет Бундестагу провів відкрите засідання і тепер повинен буде приймати рішення, але коли його приймуть - невідомо.
"Швидше за все, рішення буде: відхилити петицію, обґрунтовуючи це тим, що це, мовляв, все було жахливо, але поняття геноциду тут використовувати не можна. Інша альтернатива - передати петицію в МЗС із проханням врахувати її", - зазначив депутат.
Нагадаємо, 30 квітня на сайті парламенту Німеччини з'явилася петиція про визнання Голодомору в Україні геноцидом.
У травні ця петиція набрала потрібну кількість голосів.
Комітет з петицій Бундестагу 21 жовтня розпочав розгляд питання про визнання Голодомору геноцидом українського народу.
Нічого дивного - НКВС та RSHA єдинокровні близнюки. "Своіх нє сдаєм".
Чекаємо на нову риторику кріворізької мразі по прильоту з відрядження...
Вони або пов'язані зі Штазі, або є діючою агентурою КДБ-ФСБ.
Когда что-то негативное случается в мире в принципе - то это вина Зеленского.
Я правильно цитирую ваши фантастические методички?
Гончарук покаже проект бюджету ось тоді і побачимо.. на сіко нас вистачить...
Переходьте на сир по 58, як заповів великий лєнін... тобто зеленін... тьфу, ЗЕбіл!
"У випадку тих петицій, які стосуються інших держав, комітет відсилає запит до міністерства закордонних справ, чия позиція в таких випадках переважно буває вирішальною. МЗС Німеччини традиційно дипломатичними каналами надсилає до країни, якої стосується петиція, прохання надати свої роз'яснення та аргументи за чи проти. Ці роз'яснення носять лише інформаційний та консультативний характер, але якщо зацікавлена країна активно підтримує петицію, проігнорувати її прохання німецькі дипломати зазвичай собі не дозволяють. Принаймні, у відповіді до Бундестага МЗС подає в такому випадку й додатковий документ - лист від відповідного органу влади зацікавленої держави. Саме звернення з інформаційним запитом та відповідь на нього іншою державою належать до конфіденційної дипломатичної переписки і їх окремо не публікують.
А сьогодні маємо вбивчу інформацію, яку для Deutsche Welle повідомив депутат від правлячого Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Арнольд Фаатц. У понеділок комітет почав розгляд петиції про Голодомор як геноцид українського народу. Першим і головним документом на розгляді, окрім самого тексту петиції, став лист із позицією МЗС. Так от, МЗС Німеччини просить комітет відхилити петицію й не визнавати Голодомор геноцидом, посилаючись на абсолютно надумані й штучні аргументи. Окремо стало відомо, що жодної інформації про позицію української влади з цього приводу в комітет ні від МЗС, ні від керівництва Бундестагу, ні з Офісу Канцлера не надходило. Найімовірніше, що українська влада просто проігнорувала запит німецького МЗС.
Попередньо можна вже твердити, що при такому негативному клопотанні МЗС Німеччини та за відсутності позиції наших неповажаних властей рішення комітету з розгляду петицій буде також негативним. У нашої влади є ще один шанс доказати, що вони - влада України, а не васали Москви. Сьогодні чи завтра Зеленський у Токіо, куди він відбув на понад пів-тижня для участі в процедурі інтронізації нового імператора, має зустрітися з президентом ФРН Франком Вальтером Штайнмаєром. Нагадаю, що, попри обмежені церемоніальні функцій, президент Німеччини завжди має високий авторитет у своїй країні, а Штайнмаєр - ще й колишній міністр закордонних справ. Тому його термінове втручання кардинально б змінило ситуацію. Вся проблема в тому, чи людина, якій плювати на все українське захоче про це просити співрозмовника. А також і в тому, чи син КГБешного слідчого, а нині міністр закордонних справ України, забажає нагадати своєму шефові про цю потребу.
Попіл Клааса не всім стукає в серце..."
Заходить сумний Кошовий к Зеленському
- Вова, в мене рак
ЗЕлена Шмаркля, відкриваючи холодильник:
- а в мене - пиво
А ипаные немцы-демократы - не могут признать голодомор геноцидом...
Адольф, вернись, я все прощу!
А нет, тоже не за нас.
А ось їх союзники італійці мали національну фашистську партію Partito Nazionale Fascista; PNF яку очолював Муссоліні.
Якщо МЗС Німеччини проти такого формалювання то нехай Бундестаг визнає Голодомор вчинений Москвою в Україні -Голокостом!
Так значит геноцида евреев не было во время 2-й мировой? Ну так же получается, если следовать их логике.
Свой удивительно глубокий анализ Лемкин изложил в коротком трактате, озаглавленном «Советский геноцид в Украине» и доложил в Манхэттен-центре 11 сентября 1951 года.
На двадцатом ежегодном съезде Украинской Молодежной Лиги Америки, проходившем в начале сентября 1953 года, Лемкин сделал доклад : делегаты осудили «Русский империалистический коммунизм» и коммунистическую «программу геноцида», которые привели к «гибели от голода 8 000 000 украинцев».
http://khpg.org/index.php?id=1241199640
И кто в курсе, сколько они убили евреев, и сколько раша убила украинцев во время голодомора, какие цифры? И где наш с*аный МИД вообще???
Если бы нашли какой-то документ, что Сталин голодом "решал" "украинский вопрос", то проблема с признанием голодомора геноцидом решилась бы сразу и повсеместно.